https://ria.ru/20221128/tokaev-1834760159.html
Токаев отметил глубокое политическое значение визита в Россию
Токаев отметил глубокое политическое значение визита в Россию - РИА Новости, 28.11.2022
Токаев отметил глубокое политическое значение визита в Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил глубокое политическое значение и определенный символизм в том, что свой первый зарубежный визит после победы на РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:20
2022-11-28T14:20
2022-11-28T14:29
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил глубокое политическое значение и определенный символизм в том, что свой первый зарубежный визит после победы на выборах главы государства он совершает в Россию.Токаев в субботу вступил в должность президента после победы на досрочных выборах 20 ноября."Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события (выборов - ред.) происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение, и, конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Токаев назвал это "вполне естественным", напомнив, что в этом году две страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений, а в ходе текущего визита запланировано подписание декларации, которая посвящена этой дате."Для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях", - подчеркнул казахстанский лидер.Он также отметил "очень большие планы в отношении присутствия российского капитала" в Казахстане. "Я как глава государства и мое правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности", - добавил он.
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касым-жомарт токаев, россия, казахстан, владимир путин
Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Владимир Путин
14:20 28.11.2022 (обновлено: 14:29 28.11.2022)
Токаев отметил глубокое политическое значение визита в Россию
Токаев отметил, что его первый визит в Россию после переизбрания имеет особое значение
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил глубокое политическое значение и определенный символизм в том, что свой первый зарубежный визит после победы на выборах главы государства он совершает в Россию.
Токаев в субботу вступил в должность президента после победы на досрочных выборах 20 ноября.
"Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события (выборов - ред.) происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение, и, конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
Токаев назвал это "вполне естественным", напомнив, что в этом году две страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений, а в ходе текущего визита запланировано подписание декларации, которая посвящена этой дате.
"Для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях", - подчеркнул казахстанский лидер.
Он также отметил "очень большие планы в отношении присутствия российского капитала" в Казахстане. "Я как глава государства и мое правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности", - добавил он.