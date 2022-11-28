https://ria.ru/20221128/tokaev-1834760159.html

Токаев отметил глубокое политическое значение визита в Россию

Токаев отметил глубокое политическое значение визита в Россию - РИА Новости, 28.11.2022

Токаев отметил глубокое политическое значение визита в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил глубокое политическое значение и определенный символизм в том, что свой первый зарубежный визит после победы на РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:20

2022-11-28T14:20

2022-11-28T14:29

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил глубокое политическое значение и определенный символизм в том, что свой первый зарубежный визит после победы на выборах главы государства он совершает в Россию.Токаев в субботу вступил в должность президента после победы на досрочных выборах 20 ноября."Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события (выборов - ред.) происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение, и, конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Токаев назвал это "вполне естественным", напомнив, что в этом году две страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений, а в ходе текущего визита запланировано подписание декларации, которая посвящена этой дате."Для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях", - подчеркнул казахстанский лидер.Он также отметил "очень большие планы в отношении присутствия российского капитала" в Казахстане. "Я как глава государства и мое правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности", - добавил он.

https://ria.ru/20221128/investitsii-1834761771.html

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касым-жомарт токаев, россия, казахстан, владимир путин