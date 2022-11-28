https://ria.ru/20221128/tokaev-1834752508.html

Путин отметил особое значение визита Токаева в Россию после переизбрания

Путин отметил особое значение визита Токаева в Россию после переизбрания - РИА Новости, 28.11.2022

Путин отметил особое значение визита Токаева в Россию после переизбрания

Первый зарубежный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение и подчеркивает характер отношений двух стран, заявил Владимир... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:59

2022-11-28T13:59

2022-11-28T14:59

в мире

выборы президента казахстана — 2022

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первый зарубежный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение и подчеркивает характер отношений двух стран, заявил Владимир Путин."Мы это высоко ценим", — добавил российский лидер.Он поздравил коллегу с убедительно победой на выборах и пожелал успехов в осуществлении масштабных преобразований, которые анонсировал Токаев."Конечно, мы встречаемся с президентом Казахстана регулярно, совсем недавно виделись. И мы всегда используем любую нашу встречу для того, чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике. Потому что это основа всех других наших успехов по всем направлениям", — добавил Путин.В свою очередь, Токаев подтвердил, что поездка в Россию имеет и глубокое политическое значение, и определенный символизм.Это его первый официальный зарубежный визит после того, как он вновь вступил в должность президента после выборов, на которых одержал победу с 81,31% голосов. Он принес присягу 26 ноября. После вступления в должность президента Казахстана весной 2019 года первую заграничную поездку Токаев также совершил в Россию.

https://ria.ru/20221128/kazakhstan-1834742087.html

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"Мы это высоко ценим". Путин о значимости визита президента Казахстана в РФ Первый зарубежный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение и подчеркивает характер отношений двух стран, заявил Владимир Путин. "Мы это высоко ценим", – добавил российский лидер. 2022-11-28T13:59 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, выборы президента казахстана — 2022, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан