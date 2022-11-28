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Путин отметил особое значение визита Токаева в Россию после переизбрания - РИА Новости, 28.11.2022
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Путин отметил особое значение визита Токаева в Россию после переизбрания
Путин отметил особое значение визита Токаева в Россию после переизбрания - РИА Новости, 28.11.2022
Путин отметил особое значение визита Токаева в Россию после переизбрания
Первый зарубежный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение и подчеркивает характер отношений двух стран, заявил Владимир... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:59
2022-11-28T14:59
в мире
выборы президента казахстана — 2022
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первый зарубежный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение и подчеркивает характер отношений двух стран, заявил Владимир Путин."Мы это высоко ценим", — добавил российский лидер.Он поздравил коллегу с убедительно победой на выборах и пожелал успехов в осуществлении масштабных преобразований, которые анонсировал Токаев."Конечно, мы встречаемся с президентом Казахстана регулярно, совсем недавно виделись. И мы всегда используем любую нашу встречу для того, чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике. Потому что это основа всех других наших успехов по всем направлениям", — добавил Путин.В свою очередь, Токаев подтвердил, что поездка в Россию имеет и глубокое политическое значение, и определенный символизм.Это его первый официальный зарубежный визит после того, как он вновь вступил в должность президента после выборов, на которых одержал победу с 81,31% голосов. Он принес присягу 26 ноября. После вступления в должность президента Казахстана весной 2019 года первую заграничную поездку Токаев также совершил в Россию.
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"Мы это высоко ценим". Путин о значимости визита президента Казахстана в РФ
Первый зарубежный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение и подчеркивает характер отношений двух стран, заявил Владимир Путин. "Мы это высоко ценим", – добавил российский лидер.
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в мире, выборы президента казахстана — 2022, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Выборы президента Казахстана — 2022, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
13:59 28.11.2022 (обновлено: 14:59 28.11.2022)
 
Путин отметил особое значение визита Токаева в Россию после переизбрания

Путин: первый зарубежный визит Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первый зарубежный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию после переизбрания имеет особое значение и подчеркивает характер отношений двух стран, заявил Владимир Путин.
"Мы это высоко ценим", — добавил российский лидер.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Путин назвал Россию крупнейшим инвестором в экономику Казахстана
Он поздравил коллегу с убедительно победой на выборах и пожелал успехов в осуществлении масштабных преобразований, которые анонсировал Токаев.
"Конечно, мы встречаемся с президентом Казахстана регулярно, совсем недавно виделись. И мы всегда используем любую нашу встречу для того, чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике. Потому что это основа всех других наших успехов по всем направлениям", — добавил Путин.
В свою очередь, Токаев подтвердил, что поездка в Россию имеет и глубокое политическое значение, и определенный символизм.
Это его первый официальный зарубежный визит после того, как он вновь вступил в должность президента после выборов, на которых одержал победу с 81,31% голосов. Он принес присягу 26 ноября. После вступления в должность президента Казахстана весной 2019 года первую заграничную поездку Токаев также совершил в Россию.
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Межгосударственные отношения России и Казахстана
 
В миреВыборы президента Казахстана — 2022РоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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