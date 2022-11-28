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В Кремле прокомментировали визит Токаева в Россию после переизбрания - РИА Новости, 28.11.2022
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В Кремле прокомментировали визит Токаева в Россию после переизбрания
В Кремле прокомментировали визит Токаева в Россию после переизбрания - РИА Новости, 28.11.2022
В Кремле прокомментировали визит Токаева в Россию после переизбрания
То, что первый после переизбрания визит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил в РФ, показывает взаимную важность двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:36
2022-11-28T12:39
россия
политика
дмитрий песков
казахстан
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. То, что первый после переизбрания визит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил в РФ, показывает взаимную важность двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы, поэтому мы будем и дальше на это ориентироваться, это наш очень важный союзник и партнер", - сказал Песков журналистам.Токаев в субботу вступил в должность президента после победы на досрочных выборах 20 ноября.
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россия, политика, дмитрий песков, казахстан, касым-жомарт токаев
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
12:36 28.11.2022 (обновлено: 12:39 28.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали визит Токаева в Россию после переизбрания

Песков: визит Токаева в Россию показывает взаимную важность двусторонних отношений

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. То, что первый после переизбрания визит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил в РФ, показывает взаимную важность двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы, поэтому мы будем и дальше на это ориентироваться, это наш очень важный союзник и партнер", - сказал Песков журналистам.
Токаев в субботу вступил в должность президента после победы на досрочных выборах 20 ноября.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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РоссияПолитикаДмитрий ПесковКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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