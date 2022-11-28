https://ria.ru/20221128/tokaev-1834723780.html

В Кремле прокомментировали визит Токаева в Россию после переизбрания

В Кремле прокомментировали визит Токаева в Россию после переизбрания - РИА Новости, 28.11.2022

В Кремле прокомментировали визит Токаева в Россию после переизбрания

То, что первый после переизбрания визит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил в РФ, показывает взаимную важность двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:36

2022-11-28T12:36

2022-11-28T12:39

россия

политика

дмитрий песков

казахстан

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. То, что первый после переизбрания визит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил в РФ, показывает взаимную важность двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это очень важно, это лишний раз подчеркивает близость наших двух стран, важность, взаимную важность двусторонних отношений, как для Астаны, так и для Москвы, поэтому мы будем и дальше на это ориентироваться, это наш очень важный союзник и партнер", - сказал Песков журналистам.Токаев в субботу вступил в должность президента после победы на досрочных выборах 20 ноября.

https://ria.ru/20221126/tokaev-1834402990.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, дмитрий песков, казахстан, касым-жомарт токаев