https://ria.ru/20221128/tayvan-1834798488.html

Эксперт прокомментировал информацию о дефиците оружия США для Тайваня

Эксперт прокомментировал информацию о дефиците оружия США для Тайваня - РИА Новости, 28.11.2022

Эксперт прокомментировал информацию о дефиците оружия США для Тайваня

Сообщения в СМИ о трудностях США с производством вооружения для поставок Тайваню являются "дымовой завесой", предлогом для обсуждения, могут ли США участвовать... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:04

2022-11-28T16:04

2022-11-28T16:04

в мире

сша

тайвань

юрий рогулев

джо байден

большая двадцатка

javelin (птрк)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сообщения в СМИ о трудностях США с производством вооружения для поставок Тайваню являются "дымовой завесой", предлогом для обсуждения, могут ли США участвовать равноценно и одновременно в конфликтах на Украине и Тайване, и могут сигнализировать, что масштабные поставки вооружения на Украину истощают запасы ВПК США, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине. В частности, Тайбэй не получил от Вашингтона 208 противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin и 215 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, заказанных еще в декабре 2015 года."То, что делает пресса - это "дымовая завеса", предлог для обсуждения того, могут ли США в двух конфликтах одновременно равноценно участвовать. Во-первых, ни одно и то же поставляется на Тайвань и на Украину, не одни и те же виды вооружений. Боеприпасов в таком количестве, как на Украину, не поставляют на Тайвань. Во-вторых, Тайвань сам производит значительную часть вооружений", - сказал он.По мнению эксперта, дефицит вооружений для поставок Тайваню связан с военными расходами на Украину и распределением вооружения."Масштабные поставки вооружений на Украину истощают запасы, и для того, чтобы продолжать в таких масштабах поставки, нужно делать заказы оборонному комплексу на производство, но это задача с одной стороны выполнима, а с другой - обычно такие заказы делаются не за день и не за два", - подчеркнул Рогулев.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".

https://ria.ru/20221122/tayvan-1833475318.html

https://ria.ru/20221117/tayvan-1832137949.html

сша

тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, тайвань, юрий рогулев, джо байден, большая двадцатка, javelin (птрк)