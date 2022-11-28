Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал информацию о дефиците оружия США для Тайваня - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/tayvan-1834798488.html
Эксперт прокомментировал информацию о дефиците оружия США для Тайваня
Эксперт прокомментировал информацию о дефиците оружия США для Тайваня - РИА Новости, 28.11.2022
Эксперт прокомментировал информацию о дефиците оружия США для Тайваня
Сообщения в СМИ о трудностях США с производством вооружения для поставок Тайваню являются "дымовой завесой", предлогом для обсуждения, могут ли США участвовать... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:04
2022-11-28T16:04
в мире
сша
тайвань
юрий рогулев
джо байден
большая двадцатка
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:254:2951:1914_1920x0_80_0_0_7ec17d7caf2cf886359843db6f3a58dc.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сообщения в СМИ о трудностях США с производством вооружения для поставок Тайваню являются "дымовой завесой", предлогом для обсуждения, могут ли США участвовать равноценно и одновременно в конфликтах на Украине и Тайване, и могут сигнализировать, что масштабные поставки вооружения на Украину истощают запасы ВПК США, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине. В частности, Тайбэй не получил от Вашингтона 208 противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin и 215 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, заказанных еще в декабре 2015 года."То, что делает пресса - это "дымовая завеса", предлог для обсуждения того, могут ли США в двух конфликтах одновременно равноценно участвовать. Во-первых, ни одно и то же поставляется на Тайвань и на Украину, не одни и те же виды вооружений. Боеприпасов в таком количестве, как на Украину, не поставляют на Тайвань. Во-вторых, Тайвань сам производит значительную часть вооружений", - сказал он.По мнению эксперта, дефицит вооружений для поставок Тайваню связан с военными расходами на Украину и распределением вооружения."Масштабные поставки вооружений на Украину истощают запасы, и для того, чтобы продолжать в таких масштабах поставки, нужно делать заказы оборонному комплексу на производство, но это задача с одной стороны выполнима, а с другой - обычно такие заказы делаются не за день и не за два", - подчеркнул Рогулев.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
https://ria.ru/20221122/tayvan-1833475318.html
https://ria.ru/20221117/tayvan-1832137949.html
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fa6f99d665c9d4d6910db6342f0bb896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тайвань, юрий рогулев, джо байден, большая двадцатка, javelin (птрк)
В мире, США, Тайвань, Юрий Рогулев, Джо Байден, Большая двадцатка, Javelin (ПТРК)
16:04 28.11.2022
 
Эксперт прокомментировал информацию о дефиците оружия США для Тайваня

Эксперт: информация в СМИ о дефиците оружия для Тайваня означает истощение ВПК США

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сообщения в СМИ о трудностях США с производством вооружения для поставок Тайваню являются "дымовой завесой", предлогом для обсуждения, могут ли США участвовать равноценно и одновременно в конфликтах на Украине и Тайване, и могут сигнализировать, что масштабные поставки вооружения на Украину истощают запасы ВПК США, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине. В частности, Тайбэй не получил от Вашингтона 208 противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin и 215 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, заказанных еще в декабре 2015 года.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 19:14
Белый дом не будет против визита нового спикера палаты на Тайвань
"То, что делает пресса - это "дымовая завеса", предлог для обсуждения того, могут ли США в двух конфликтах одновременно равноценно участвовать. Во-первых, ни одно и то же поставляется на Тайвань и на Украину, не одни и те же виды вооружений. Боеприпасов в таком количестве, как на Украину, не поставляют на Тайвань. Во-вторых, Тайвань сам производит значительную часть вооружений", - сказал он.
По мнению эксперта, дефицит вооружений для поставок Тайваню связан с военными расходами на Украину и распределением вооружения.
"Масштабные поставки вооружений на Украину истощают запасы, и для того, чтобы продолжать в таких масштабах поставки, нужно делать заказы оборонному комплексу на производство, но это задача с одной стороны выполнима, а с другой - обычно такие заказы делаются не за день и не за два", - подчеркнул Рогулев.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 10:50
Дерипаска считает, что США бросят Тайвань
 
В миреСШАТайваньЮрий РогулевДжо БайденБольшая двадцаткаJavelin (ПТРК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала