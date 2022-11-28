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Три университета из Татарстана вошли в рейтинг влиятельности вузов России - РИА Новости, 28.11.2022
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https://ria.ru/20221128/tatarstan-1834830553.html
Три университета из Татарстана вошли в рейтинг влиятельности вузов России
Три университета из Татарстана вошли в рейтинг влиятельности вузов России - РИА Новости, 28.11.2022
Три университета из Татарстана вошли в рейтинг влиятельности вузов России
Три университета из Казани вошли в рейтинг влиятельности вузов России, Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 13-е место в рейтинге, сообщает... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:21
2022-11-28T17:21
республика татарстан
россия
казань
москва
санкт-петербургский государственный университет
raex
казанский (приволжский) федеральный университет
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КАЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Три университета из Казани вошли в рейтинг влиятельности вузов России, Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 13-е место в рейтинге, сообщает министерство образования и науки Татарстана.Российское рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг самых влиятельных вузов России 2022 года. Всего в рейтинге 75 высших учебных заведений. На первой строчке рейтинга расположился Московский государственный университет, за ним следует Российская академия народного хозяйства и государственной службы, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербургский Государственный университет."Сразу три университета Казани вошли в рейтинг влиятельности вузов России, во второй раз составленный агентством RAEХ. Это Казанский федеральный университет (КФУ, 13-е место), Казанский государственный медицинский университет Минздрава РФ (КГМУ, 57-е место) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ, 72-е место)", - говорится в сообщении.RAEX составило рейтинг влиятельности вузов России во второй раз. В топ вузов, оказывающих наибольшее влияние на общество, вошли учебные организации, которые пользуются авторитетом среди молодежи, влияют на научное сообщество и интернет-аудиторию, а также формируют элиты.Больше всего вузов в рейтинге приходится на Москву – 34, а также Санкт-Петербург - 13. Составители рейтинга отметили, что среди других городов высокая концентрация влиятельных вузов наблюдается в Казани и Екатеринбурге – от каждого из них в рейтинг вошли по три вуза. Далее следуют Томск, Самара, Тюмень, Пермь, Уфа и Иркутск, имеющие по два вуза в списке лучших. Еще 10 российских регионов представлены в рейтинге единственным участником."Ограниченное количество регионов в публикуемом списке и доминирование вузов двух столиц – серьезная проблема, препятствующая развитию человеческого капитала за пределами мощных экономических центров", - отметили в RAEX.
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россия, казань, москва, санкт-петербургский государственный университет, raex, казанский (приволжский) федеральный университет
Республика Татарстан, Россия, Казань, Москва, Санкт-Петербургский государственный университет, RAEX, Казанский (Приволжский) федеральный университет
17:21 28.11.2022
 
Три университета из Татарстана вошли в рейтинг влиятельности вузов России

Казанские университеты КФУ, КГМУ и КНИТУ вошли в рейтинг влиятельности вузов России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Три университета из Казани вошли в рейтинг влиятельности вузов России, Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 13-е место в рейтинге, сообщает министерство образования и науки Татарстана.
Российское рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг самых влиятельных вузов России 2022 года. Всего в рейтинге 75 высших учебных заведений. На первой строчке рейтинга расположился Московский государственный университет, за ним следует Российская академия народного хозяйства и государственной службы, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербургский Государственный университет.
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"Сразу три университета Казани вошли в рейтинг влиятельности вузов России, во второй раз составленный агентством RAEХ. Это Казанский федеральный университет (КФУ, 13-е место), Казанский государственный медицинский университет Минздрава РФ (КГМУ, 57-е место) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ, 72-е место)", - говорится в сообщении.
RAEX составило рейтинг влиятельности вузов России во второй раз. В топ вузов, оказывающих наибольшее влияние на общество, вошли учебные организации, которые пользуются авторитетом среди молодежи, влияют на научное сообщество и интернет-аудиторию, а также формируют элиты.
Больше всего вузов в рейтинге приходится на Москву – 34, а также Санкт-Петербург - 13. Составители рейтинга отметили, что среди других городов высокая концентрация влиятельных вузов наблюдается в Казани и Екатеринбурге – от каждого из них в рейтинг вошли по три вуза. Далее следуют Томск, Самара, Тюмень, Пермь, Уфа и Иркутск, имеющие по два вуза в списке лучших. Еще 10 российских регионов представлены в рейтинге единственным участником.
"Ограниченное количество регионов в публикуемом списке и доминирование вузов двух столиц – серьезная проблема, препятствующая развитию человеческого капитала за пределами мощных экономических центров", - отметили в RAEX.
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Республика ТатарстанРоссияКазаньМоскваСанкт-Петербургский государственный университетRAEXКазанский (Приволжский) федеральный университет
 
 
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