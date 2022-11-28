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Биография Вячеслава Тарана

Биография Вячеслава Тарана - РИА Новости, 28.11.2022

Биография Вячеслава Тарана

Основатель компании Forex Club Вячеслав Александрович Таран родился в 1969 году. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:54

2022-11-28T11:54

2022-11-28T11:54

справки

владивосток

монако

лозанна

дальневосточный федеральный университет

гк forex club

мдм-банк

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Основатель компании Forex Club Вячеслав Александрович Таран родился в 1969 году.Окончил Дальневосточный государственный технический университет (ныне в составе Дальневосточного федерального университета). В 1990-х годах работал в банках "Кредобанк", "Дальрыббанк", "Первый приморский банк" во Владивостоке.С 1995 года в течение двух лет занимал должность заместителя филиала "МДМ-банка" во Владивостоке.В 1997 году основал группу компаний Forex Club (сейчас работает под брендом Libertex Group), которая предоставляла клиентам услуги интернет-трейдинга и инвестирования на финансовых рынках. Занимал пост гендиректора и главы совета директоров. В июле 2015 года Вячеслав Таран покинул пост гендиректора ГК Forex Club. Основатель и до 2003 года – ректор Международной академии инвестиций и трейдинга.Был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Лозанне (Швейцария).Являлся также соучредителем частного благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот "Измени одну жизнь".Вячеслав Таран написал книги "Играть на бирже просто?!", "FOREX CLUB – win-win революция".Последние десять лет Таран жил в Монако.28 ноября 2022 года стало известно, что Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

владивосток

монако

лозанна

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владивосток, монако, лозанна, дальневосточный федеральный университет, гк forex club, мдм-банк