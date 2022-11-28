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Биография Вячеслава Тарана - РИА Новости, 28.11.2022
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Биография Вячеслава Тарана
Биография Вячеслава Тарана - РИА Новости, 28.11.2022
Биография Вячеслава Тарана
Основатель компании Forex Club Вячеслав Александрович Таран родился в 1969 году. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:54
2022-11-28T11:54
справки
владивосток
монако
лозанна
дальневосточный федеральный университет
гк forex club
мдм-банк
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Основатель компании Forex Club Вячеслав Александрович Таран родился в 1969 году.Окончил Дальневосточный государственный технический университет (ныне в составе Дальневосточного федерального университета). В 1990-х годах работал в банках "Кредобанк", "Дальрыббанк", "Первый приморский банк" во Владивостоке.С 1995 года в течение двух лет занимал должность заместителя филиала "МДМ-банка" во Владивостоке.В 1997 году основал группу компаний Forex Club (сейчас работает под брендом Libertex Group), которая предоставляла клиентам услуги интернет-трейдинга и инвестирования на финансовых рынках. Занимал пост гендиректора и главы совета директоров. В июле 2015 года Вячеслав Таран покинул пост гендиректора ГК Forex Club. Основатель и до 2003 года – ректор Международной академии инвестиций и трейдинга.Был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Лозанне (Швейцария).Являлся также соучредителем частного благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот "Измени одну жизнь".Вячеслав Таран написал книги "Играть на бирже просто?!", "FOREX CLUB – win-win революция".Последние десять лет Таран жил в Монако.28 ноября 2022 года стало известно, что Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
владивосток
монако
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справки, владивосток, монако, лозанна, дальневосточный федеральный университет, гк forex club, мдм-банк
Справки, Владивосток, Монако, Лозанна, Дальневосточный федеральный университет, ГК Forex Club, МДМ-Банк
11:54 28.11.2022
 

Биография Вячеслава Тарана

© Forex Club/YoutubeВячеслав Таран
Вячеслав Таран
© Forex Club/Youtube
Вячеслав Таран
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Основатель компании Forex Club Вячеслав Александрович Таран родился в 1969 году.
Окончил Дальневосточный государственный технический университет (ныне в составе Дальневосточного федерального университета).
В 1990-х годах работал в банках "Кредобанк", "Дальрыббанк", "Первый приморский банк" во Владивостоке.
С 1995 года в течение двух лет занимал должность заместителя филиала "МДМ-банка" во Владивостоке.
В 1997 году основал группу компаний Forex Club (сейчас работает под брендом Libertex Group), которая предоставляла клиентам услуги интернет-трейдинга и инвестирования на финансовых рынках. Занимал пост гендиректора и главы совета директоров. В июле 2015 года Вячеслав Таран покинул пост гендиректора ГК Forex Club.
Основатель и до 2003 года – ректор Международной академии инвестиций и трейдинга.
Был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Лозанне (Швейцария).
Являлся также соучредителем частного благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот "Измени одну жизнь".
Вячеслав Таран написал книги "Играть на бирже просто?!", "FOREX CLUB – win-win революция".
Последние десять лет Таран жил в Монако.
28 ноября 2022 года стало известно, что Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладивостокМонакоЛозаннаДальневосточный федеральный университетГК Forex ClubМДМ-Банк
 
 
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