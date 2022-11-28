https://ria.ru/20221128/taran-1834688364.html

Погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран

Погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран - РИА Новости, 28.11.2022

Погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран

Основатель компании Forex Club (одного из ведущих операторов рынка "Форекс" на территории СНГ) Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако, подтвердил РИА... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:56

2022-11-28T10:56

2022-11-28T16:00

монако

экономика

россия

гк forex club

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Основатель компании Forex Club (одного из ведущих операторов рынка "Форекс" на территории СНГ) Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако, подтвердил РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям Libertex Europe Фивос Пападопулос.Ранее об этой трагедии сообщали Monaco Daily News и источники РИА Новости. "К сожалению, мы можем это подтвердить", — сказал агентству Пападопулос.С аналогичным заявлением выступила и Libertex.По информации Monaco Daily News, 25 ноября вертолет, летевший из Лозанны, разбился на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз в Приморских Альпах. На борту находились пилот и пассажир, оба они погибли. Вертолет принадлежал местной компании Monacair. Там РИА Новости заявили, что ожидают результатов расследования для подтверждения личности погибшего и причин аварии.В российском посольстве во Франции уточнили, что катастрофа произошла в районе города Вильфранш-сюр-Мер. Представители консульства находятся на связи с семьей погибшего для урегулирования административных вопросов, добавили в дипмиссии.Группа компаний Forex Club основана в 1997 году. Специализируется в сфере интернет-трейдинга, предоставляя розничным и корпоративным клиентам доступ к финансовым инструментам на рынке "Форекс" и другие услуги.В конце 2018 года Центробанк аннулировал лицензии Forex Club и еще четырех российских форекс-дилеров, в том числе "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп". Основанием стали неоднократные нарушения требований законодательства о ценных бумагах.После этого Forex Club продолжила работать в различных странах — на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Малайзии и других государствах Азии, Евросоюза, Латинской Америки.

https://ria.ru/20221128/taran-1834707997.html

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Кирилл Волков

монако, экономика, россия, гк forex club, происшествия