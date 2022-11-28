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Погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран - РИА Новости, 28.11.2022
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Погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран
Погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран - РИА Новости, 28.11.2022
Погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран
Основатель компании Forex Club (одного из ведущих операторов рынка "Форекс" на территории СНГ) Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако, подтвердил РИА... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:56
2022-11-28T16:00
монако
экономика
россия
гк forex club
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Основатель компании Forex Club (одного из ведущих операторов рынка "Форекс" на территории СНГ) Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако, подтвердил РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям Libertex Europe Фивос Пападопулос.Ранее об этой трагедии сообщали Monaco Daily News и источники РИА Новости. "К сожалению, мы можем это подтвердить", — сказал агентству Пападопулос.С аналогичным заявлением выступила и Libertex.По информации Monaco Daily News, 25 ноября вертолет, летевший из Лозанны, разбился на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз в Приморских Альпах. На борту находились пилот и пассажир, оба они погибли. Вертолет принадлежал местной компании Monacair. Там РИА Новости заявили, что ожидают результатов расследования для подтверждения личности погибшего и причин аварии.В российском посольстве во Франции уточнили, что катастрофа произошла в районе города Вильфранш-сюр-Мер. Представители консульства находятся на связи с семьей погибшего для урегулирования административных вопросов, добавили в дипмиссии.Группа компаний Forex Club основана в 1997 году. Специализируется в сфере интернет-трейдинга, предоставляя розничным и корпоративным клиентам доступ к финансовым инструментам на рынке "Форекс" и другие услуги.В конце 2018 года Центробанк аннулировал лицензии Forex Club и еще четырех российских форекс-дилеров, в том числе "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп". Основанием стали неоднократные нарушения требований законодательства о ценных бумагах.После этого Forex Club продолжила работать в различных странах — на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Малайзии и других государствах Азии, Евросоюза, Латинской Америки.
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монако, экономика, россия, гк forex club, происшествия
Монако, Экономика, Россия, ГК Forex Club, Происшествия
10:56 28.11.2022 (обновлено: 16:00 28.11.2022)
 
Погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран

Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб 25 ноября при крушении вертолета в Монако

© Forex Club/YoutubeВячеслав Таран
Вячеслав Таран
© Forex Club/Youtube
Вячеслав Таран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Основатель компании Forex Club (одного из ведущих операторов рынка "Форекс" на территории СНГ) Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако, подтвердил РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям Libertex Europe Фивос Пападопулос.
Ранее об этой трагедии сообщали Monaco Daily News и источники РИА Новости.
"К сожалению, мы можем это подтвердить", — сказал агентству Пападопулос.
С аналогичным заявлением выступила и Libertex.
"С большой печалью Libertex Group подтверждает смерть своего соучредителя и председателя совета директоров Вячеслава Тарана после крушения вертолета, случившегося по пути в Монако в пятницу, 25 ноября. У Вячеслава остались жена Ольга и трое детей", — сообщили в компании.
По информации Monaco Daily News, 25 ноября вертолет, летевший из Лозанны, разбился на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз в Приморских Альпах. На борту находились пилот и пассажир, оба они погибли.
Вертолет принадлежал местной компании Monacair. Там РИА Новости заявили, что ожидают результатов расследования для подтверждения личности погибшего и причин аварии.
В российском посольстве во Франции уточнили, что катастрофа произошла в районе города Вильфранш-сюр-Мер. Представители консульства находятся на связи с семьей погибшего для урегулирования административных вопросов, добавили в дипмиссии.
Группа компаний Forex Club основана в 1997 году. Специализируется в сфере интернет-трейдинга, предоставляя розничным и корпоративным клиентам доступ к финансовым инструментам на рынке "Форекс" и другие услуги.
В конце 2018 года Центробанк аннулировал лицензии Forex Club и еще четырех российских форекс-дилеров, в том числе "Альпари Форекс" и "Телетрейд Групп". Основанием стали неоднократные нарушения требований законодательства о ценных бумагах.
После этого Forex Club продолжила работать в различных странах — на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Малайзии и других государствах Азии, Евросоюза, Латинской Америки.
Вывеска компании Forex Club - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 11:54
Биография Вячеслава Тарана
 
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