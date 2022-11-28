https://ria.ru/20221128/taksi-1834766978.html

"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге

"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге - РИА Новости, 28.11.2022

"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге

"Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в Москве и Петербурге для людей с похожими маршрутами: одновременно в машине смогут находиться только двое... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:41

2022-11-28T14:41

2022-11-28T14:41

общество

авто

москва

санкт-петербург

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808307383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8c99c0ff8afc4e5e7ffd26f82052813.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в Москве и Петербурге для людей с похожими маршрутами: одновременно в машине смогут находиться только двое попутчиков, стоимость поездки станет выгоднее, а ее продолжительность увеличится в среднем на 10 минут, говорится в сообщении компании.В начале июля компания сообщила, что тестирует тариф для совместных поездок в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле."Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию "Вместе" в приложении "Яндекс Go". В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с похожими маршрутами", - говорится в сообщении.Отмечается, что одновременно в машине может быть только двое попутчиков. "Новая опция может появляться в тарифе "Эконом" только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Так выше вероятность найти другого человека для совместной поездки. Стоимость будет выгоднее, чем в тарифе "Эконом", а время в пути увеличится в среднем на 10 минут", - отметили в компании.

https://ria.ru/20221125/taksi-1834229200.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авто, москва, санкт-петербург, яндекс