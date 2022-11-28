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"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге - РИА Новости, 28.11.2022
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"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге
"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге - РИА Новости, 28.11.2022
"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге
"Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в Москве и Петербурге для людей с похожими маршрутами: одновременно в машине смогут находиться только двое... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:41
2022-11-28T14:41
общество
авто
москва
санкт-петербург
яндекс
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в Москве и Петербурге для людей с похожими маршрутами: одновременно в машине смогут находиться только двое попутчиков, стоимость поездки станет выгоднее, а ее продолжительность увеличится в среднем на 10 минут, говорится в сообщении компании.В начале июля компания сообщила, что тестирует тариф для совместных поездок в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле."Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию "Вместе" в приложении "Яндекс Go". В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с похожими маршрутами", - говорится в сообщении.Отмечается, что одновременно в машине может быть только двое попутчиков. "Новая опция может появляться в тарифе "Эконом" только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Так выше вероятность найти другого человека для совместной поездки. Стоимость будет выгоднее, чем в тарифе "Эконом", а время в пути увеличится в среднем на 10 минут", - отметили в компании.
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общество, авто, москва, санкт-петербург, яндекс
Общество, Авто, Москва, Санкт-Петербург, Яндекс
14:41 28.11.2022
 
"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге

"Яндекс Go" запустила в Москве и Петербурге общие поездки для людей с похожими маршрутами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашины такси на улице Москвы
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машины такси на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в Москве и Петербурге для людей с похожими маршрутами: одновременно в машине смогут находиться только двое попутчиков, стоимость поездки станет выгоднее, а ее продолжительность увеличится в среднем на 10 минут, говорится в сообщении компании.
В начале июля компания сообщила, что тестирует тариф для совместных поездок в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле.
"Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию "Вместе" в приложении "Яндекс Go". В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с похожими маршрутами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одновременно в машине может быть только двое попутчиков. "Новая опция может появляться в тарифе "Эконом" только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Так выше вероятность найти другого человека для совместной поездки. Стоимость будет выгоднее, чем в тарифе "Эконом", а время в пути увеличится в среднем на 10 минут", - отметили в компании.
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 14:56
"Яндекс Go" будет предлагать пассажирам такси альтернативную точку выхода
 
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