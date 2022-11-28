https://ria.ru/20221128/taksi-1834766978.html
"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге
"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге - РИА Новости, 28.11.2022
"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге
"Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в Москве и Петербурге для людей с похожими маршрутами: одновременно в машине смогут находиться только двое... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:41
2022-11-28T14:41
2022-11-28T14:41
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Яндекс Go" запустил совместные поездки на такси в Москве и Петербурге для людей с похожими маршрутами: одновременно в машине смогут находиться только двое попутчиков, стоимость поездки станет выгоднее, а ее продолжительность увеличится в среднем на 10 минут, говорится в сообщении компании.В начале июля компания сообщила, что тестирует тариф для совместных поездок в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле."Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию "Вместе" в приложении "Яндекс Go". В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с похожими маршрутами", - говорится в сообщении.Отмечается, что одновременно в машине может быть только двое попутчиков. "Новая опция может появляться в тарифе "Эконом" только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Так выше вероятность найти другого человека для совместной поездки. Стоимость будет выгоднее, чем в тарифе "Эконом", а время в пути увеличится в среднем на 10 минут", - отметили в компании.
https://ria.ru/20221125/taksi-1834229200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, москва, санкт-петербург, яндекс
Общество, Авто, Москва, Санкт-Петербург, Яндекс
"Яндекс Go" запустила совместные поездки в такси в Москве и Петербурге
"Яндекс Go" запустила в Москве и Петербурге общие поездки для людей с похожими маршрутами