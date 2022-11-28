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Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена - РИА Новости, 28.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221128/superman-1834741036.html
Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена
Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена - РИА Новости, 28.11.2022
Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена
Дуэйн Джонс заявил, что Warner Bros. не хотела, чтобы Генри Кавилл возвращался к роли Супермена, пишет Deadline. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:24
2022-11-28T19:24
культура
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Дуэйн Джонс заявил, что Warner Bros. не хотела, чтобы Генри Кавилл возвращался к роли Супермена, пишет Deadline. Студия, уверяет Джонсон, "необъяснимо и непростительно" отказывалась от того, чтобы Генри вновь надел костюм культового супергероя. Дуэйн и его команда потратили не один год на переговоры ради того, чтобы Кавилл опять сыграл Кларка Кента. Джонсон признается: он мечтал, чтобы его персонаж Черный Адам был представлен как воплощение "самой мощной и неудержимой силы во вселенной DC". А для этого во франшизу нужно вернуть героя, который был бы "самой могущественной и непреодолимой силой в любой вселенной". И это, по мнению актера, Супермен. Персонажа в интерпретации Генри Джонсон назвал "Суперменом нашего поколения" и величайшим среди остальных версий этого героя. Именно поэтому Дуэйн боролся за возвращение Кавилла в DC.Впервые Генри воплотил образ Кал-Эла в "Человеке из стали" 2013 года. В 2018 году СМИ писали, что артист ушел из франшизы DC и больше не будет играть культового героя комиксов. Но в 2022 году состоялась премьера "Черного Адама", где Кавилл появился в образе Супермена в сцене во время титров. Позже актер подтвердил, что действительно вернулся к роли. Персонаж Джонсона в "Черном Адаме" наделен сверхспособностями — летает, ловит руками ракеты, кулаком пробивает крыло истребителя. И стреляет молниями. Его переполняют боль и жажда мести. Он провел пять тысяч лет в заключении и потерял сына.
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новости культуры, дуэйн джонсон, генри кавилл, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Дуэйн Джонсон, Генри Кавилл, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
19:24 28.11.2022
 
Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена

Дуэйн Джонсон: студия Warner Bros. не хотела возвращения Генри Кавилла к роли Супермена

© DC EntertainmentКадр из фильма "Чёрный Адам" / Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
Кадр из фильма Чёрный Адам / Кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
© DC Entertainment
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Дуэйн Джонс заявил, что Warner Bros. не хотела, чтобы Генри Кавилл возвращался к роли Супермена, пишет Deadline.
Студия, уверяет Джонсон, "необъяснимо и непростительно" отказывалась от того, чтобы Генри вновь надел костюм культового супергероя. Дуэйн и его команда потратили не один год на переговоры ради того, чтобы Кавилл опять сыграл Кларка Кента.
Джонсон признается: он мечтал, чтобы его персонаж Черный Адам был представлен как воплощение "самой мощной и неудержимой силы во вселенной DC". А для этого во франшизу нужно вернуть героя, который был бы "самой могущественной и непреодолимой силой в любой вселенной". И это, по мнению актера, Супермен.
Персонажа в интерпретации Генри Джонсон назвал "Суперменом нашего поколения" и величайшим среди остальных версий этого героя. Именно поэтому Дуэйн боролся за возвращение Кавилла в DC.
Впервые Генри воплотил образ Кал-Эла в "Человеке из стали" 2013 года. В 2018 году СМИ писали, что артист ушел из франшизы DC и больше не будет играть культового героя комиксов.
Но в 2022 году состоялась премьера "Черного Адама", где Кавилл появился в образе Супермена в сцене во время титров. Позже актер подтвердил, что действительно вернулся к роли.
Персонаж Джонсона в "Черном Адаме" наделен сверхспособностями — летает, ловит руками ракеты, кулаком пробивает крыло истребителя. И стреляет молниями. Его переполняют боль и жажда мести. Он провел пять тысяч лет в заключении и потерял сына.
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КультураНовости культурыДуэйн ДжонсонГенри КавиллЗнаменитостизвездыКино и сериалы
 
 
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