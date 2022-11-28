https://ria.ru/20221128/superman-1834741036.html
Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена
Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена - РИА Новости, 28.11.2022
Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена
Дуэйн Джонс заявил, что Warner Bros. не хотела, чтобы Генри Кавилл возвращался к роли Супермена, пишет Deadline. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:24
2022-11-28T19:24
2022-11-28T19:24
культура
новости культуры
дуэйн джонсон
генри кавилл
знаменитости
звезды
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834746936_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fb9261eba448650e7519801e96991429.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Дуэйн Джонс заявил, что Warner Bros. не хотела, чтобы Генри Кавилл возвращался к роли Супермена, пишет Deadline. Студия, уверяет Джонсон, "необъяснимо и непростительно" отказывалась от того, чтобы Генри вновь надел костюм культового супергероя. Дуэйн и его команда потратили не один год на переговоры ради того, чтобы Кавилл опять сыграл Кларка Кента. Джонсон признается: он мечтал, чтобы его персонаж Черный Адам был представлен как воплощение "самой мощной и неудержимой силы во вселенной DC". А для этого во франшизу нужно вернуть героя, который был бы "самой могущественной и непреодолимой силой в любой вселенной". И это, по мнению актера, Супермен. Персонажа в интерпретации Генри Джонсон назвал "Суперменом нашего поколения" и величайшим среди остальных версий этого героя. Именно поэтому Дуэйн боролся за возвращение Кавилла в DC.Впервые Генри воплотил образ Кал-Эла в "Человеке из стали" 2013 года. В 2018 году СМИ писали, что артист ушел из франшизы DC и больше не будет играть культового героя комиксов. Но в 2022 году состоялась премьера "Черного Адама", где Кавилл появился в образе Супермена в сцене во время титров. Позже актер подтвердил, что действительно вернулся к роли. Персонаж Джонсона в "Черном Адаме" наделен сверхспособностями — летает, ловит руками ракеты, кулаком пробивает крыло истребителя. И стреляет молниями. Его переполняют боль и жажда мести. Он провел пять тысяч лет в заключении и потерял сына.
https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834746936_358:0:2610:1689_1920x0_80_0_0_90bcb9f0860d18e94762837c538a2474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дуэйн джонсон, генри кавилл, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Дуэйн Джонсон, Генри Кавилл, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
Дуэйн Джонсон: студия не хотела возвращения Кавилла к роли Супермена
Дуэйн Джонсон: студия Warner Bros. не хотела возвращения Генри Кавилла к роли Супермена
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Дуэйн Джонс заявил, что Warner Bros. не хотела, чтобы Генри Кавилл возвращался к роли Супермена, пишет
Deadline.
Студия, уверяет Джонсон, "необъяснимо и непростительно" отказывалась от того, чтобы Генри вновь надел костюм культового супергероя. Дуэйн и его команда потратили не один год на переговоры ради того, чтобы Кавилл опять сыграл Кларка Кента.
Джонсон признается: он мечтал, чтобы его персонаж Черный Адам был представлен как воплощение "самой мощной и неудержимой силы во вселенной DC". А для этого во франшизу нужно вернуть героя, который был бы "самой могущественной и непреодолимой силой в любой вселенной". И это, по мнению актера, Супермен.
Персонажа в интерпретации Генри Джонсон назвал "Суперменом нашего поколения" и величайшим среди остальных версий этого героя. Именно поэтому Дуэйн боролся за возвращение Кавилла в DC.
Впервые Генри воплотил образ Кал-Эла в "Человеке из стали" 2013 года. В 2018 году СМИ писали, что артист ушел из франшизы DC и больше не будет играть культового героя комиксов.
Но в 2022 году состоялась премьера "Черного Адама", где Кавилл появился в образе Супермена в сцене во время титров. Позже актер подтвердил
, что действительно вернулся к роли.
Персонаж Джонсона в "Черном Адаме" наделен сверхспособностями — летает, ловит руками ракеты, кулаком пробивает крыло истребителя. И стреляет молниями. Его переполняют боль и жажда мести. Он провел пять тысяч лет в заключении и потерял сына.