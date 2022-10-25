https://ria.ru/20221025/superman-1826587626.html

Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена

Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена - РИА Новости, 25.10.2022

Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена

Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:29

2022-10-25T13:29

2022-10-25T13:29

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. Актер объяснил, почему раньше не сообщил о том, что вновь воплотит образ культового персонажа. Генри решил не спойлерить и подождать, когда блокбастер "Черный Адам" выйдет в прокат. Кавилл утверждает, что его появление в эпизоде этого фильма — "всего лишь малая часть" того, что еще ждет зрителей. Впервые Кавилл исполнил роль Супермена в ленте 2013 года "Человек из стали". В 2018 году СМИ писали, что он ушел из франшизы DC. В фильмографии Генри также значатся сериал "Ведьмак", "Агенты А.Н.К.Л.", "Миссия невыполнима: Последствия" и другие. "Черный Адам" вышел в американском прокате 21 октября. В главной роли — Дуэйн Джонсон. 5000 лет его персонаж провел в заключении и только в наши дни вырвался из заточения.

https://ria.ru/20221024/domdrakona-1826369739.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл, знаменитости, звезды, дуэйн джонсон