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Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221025/superman-1826587626.html
Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена
Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена - РИА Новости, 25.10.2022
Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена
Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:29
2022-10-25T13:29
культура
новости культуры
кино и сериалы
генри кавилл
знаменитости
звезды
дуэйн джонсон
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. Актер объяснил, почему раньше не сообщил о том, что вновь воплотит образ культового персонажа. Генри решил не спойлерить и подождать, когда блокбастер "Черный Адам" выйдет в прокат. Кавилл утверждает, что его появление в эпизоде этого фильма — "всего лишь малая часть" того, что еще ждет зрителей. Впервые Кавилл исполнил роль Супермена в ленте 2013 года "Человек из стали". В 2018 году СМИ писали, что он ушел из франшизы DC. В фильмографии Генри также значатся сериал "Ведьмак", "Агенты А.Н.К.Л.", "Миссия невыполнима: Последствия" и другие. "Черный Адам" вышел в американском прокате 21 октября. В главной роли — Дуэйн Джонсон. 5000 лет его персонаж провел в заключении и только в наши дни вырвался из заточения.
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новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл, знаменитости, звезды, дуэйн джонсон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Генри Кавилл, Знаменитости, звезды, Дуэйн Джонсон
13:29 25.10.2022
 
Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена

Играющий Ведьмака Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена

© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerАктер Генри Кавилл
Актер Генри Кавилл - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
Актер объяснил, почему раньше не сообщил о том, что вновь воплотит образ культового персонажа. Генри решил не спойлерить и подождать, когда блокбастер "Черный Адам" выйдет в прокат.
Кавилл утверждает, что его появление в эпизоде этого фильма — "всего лишь малая часть" того, что еще ждет зрителей.
Впервые Кавилл исполнил роль Супермена в ленте 2013 года "Человек из стали". В 2018 году СМИ писали, что он ушел из франшизы DC.
В фильмографии Генри также значатся сериал "Ведьмак", "Агенты А.Н.К.Л.", "Миссия невыполнима: Последствия" и другие.
"Черный Адам" вышел в американском прокате 21 октября. В главной роли — Дуэйн Джонсон. 5000 лет его персонаж провел в заключении и только в наши дни вырвался из заточения.
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КультураНовости культурыКино и сериалыГенри КавиллЗнаменитостизвездыДуэйн Джонсон
 
 
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