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Посольство: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности

Посольство: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности - РИА Новости, 28.11.2022

Посольство: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности

Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:08

2022-11-28T10:08

2022-11-28T11:01

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.Она напомнила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней консультативной комиссии, в рамках которой стороны обсуждают вопросы, связанные с имплементацией действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."Президент (Джо) Байден очень ясно обозначил свою приверженность ведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ в 2026 году. И мы остаемся приверженными этой цели", - сказала Руд. Она напомнила, что в 2021 году президенты США и России встречались в Женеве, где они говорили о "намерении создать более стабильный и предсказуемый механизм". Однако "сложно представить себе продолжение стратегического диалога в настоящее время" в связи с ситуацией вокруг Украины, добавила она.Переговоры в Каире, как ожидается, пройдут 29 ноября - 6 декабря. Делегацию РФ возглавит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Руд о возобновлении диалога между США и Россией по стратегической стабильности США привержены обсуждению контроля над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности, заявила РИА Новости временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд. 2022-11-28T10:08 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, вашингтон (штат)