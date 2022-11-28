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Посольство: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности - РИА Новости, 28.11.2022
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Посольство: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности
Посольство: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности - РИА Новости, 28.11.2022
Посольство: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности
Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:08
2022-11-28T11:01
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.Она напомнила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней консультативной комиссии, в рамках которой стороны обсуждают вопросы, связанные с имплементацией действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."Президент (Джо) Байден очень ясно обозначил свою приверженность ведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ в 2026 году. И мы остаемся приверженными этой цели", - сказала Руд. Она напомнила, что в 2021 году президенты США и России встречались в Женеве, где они говорили о "намерении создать более стабильный и предсказуемый механизм". Однако "сложно представить себе продолжение стратегического диалога в настоящее время" в связи с ситуацией вокруг Украины, добавила она.Переговоры в Каире, как ожидается, пройдут 29 ноября - 6 декабря. Делегацию РФ возглавит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд &gt;&gt;
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Руд о возобновлении диалога между США и Россией по стратегической стабильности
США привержены обсуждению контроля над вооружениями и ждут возможности возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности, заявила РИА Новости временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат)
10:08 28.11.2022 (обновлено: 11:01 28.11.2022)
 
Посольство: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности

Временная поверенная Руд: США хотят возобновить диалог по стратегической стабильности

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.
Она напомнила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней консультативной комиссии, в рамках которой стороны обсуждают вопросы, связанные с имплементацией действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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"Президент (Джо) Байден очень ясно обозначил свою приверженность ведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ в 2026 году. И мы остаемся приверженными этой цели", - сказала Руд. Она напомнила, что в 2021 году президенты США и России встречались в Женеве, где они говорили о "намерении создать более стабильный и предсказуемый механизм". Однако "сложно представить себе продолжение стратегического диалога в настоящее время" в связи с ситуацией вокруг Украины, добавила она.
"Мы намерены продолжить прилагать усилия к созданию дополнительных механизмов контроля над вооружениями, когда это будет возможно. Пока же этого не произошло, мы продолжим вести дискуссию в рамках Двусторонней консультативной комиссии, являющейся механизмом Договора. И мы будем ждать возможности возобновить стратегический диалог. Я знаю, что мы глубоко привержены обсуждению вопросов стратегической стабильности, сохранению механизмов контроля над вооружениями и поддержанию отношений с Россией в этом контексте", - подчеркнула дипломат.
Переговоры в Каире, как ожидается, пройдут 29 ноября - 6 декабря. Делегацию РФ возглавит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>
Временная поверенная в делах посольства США в РФ Элизабет Руд - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 10:07
Посольство США надеется, что больше взаимных высылок дипломатов не будет
 
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