ВС России ударом по железной дороге сорвали переброску танковой бригады ВСУ
Рогов: ВС России ударом по железной дороге в Кривом Роге сорвали переброску танков ВСУ
Украинский танк. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Превентивный удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге Днепропетровской области сорвал переброску украинской танковой бригады на Запорожский участок фронта.
Об этом сообщил в понедельник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Нанесен превентивной удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге, тем самым была сорвана переброска 17-й танковой бригада боевиков ВСУ на Запорожское направление", - сказал собеседник агентства.
По его словам, киевские власти планировали перебросить в Запорожскую область "большое количество военной техники и подкрепления для организации наступательных действий".
Накануне власти Днепропетровской области сообщили о "прилете" по некому объекту железнодорожной инфраструктуры, не упоминая о связи удара с передислокациями украинских войск.
По данным местных властей, нанесен серьезный ущерб, и проехать железной дорогой через город "сейчас невозможно". Пострадавших, по заявлению начальника Криворожской военной администрации Евгения Ситниченко, не было.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.