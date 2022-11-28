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ВС России ударом по железной дороге сорвали переброску танковой бригады ВСУ - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834801471.html
ВС России ударом по железной дороге сорвали переброску танковой бригады ВСУ
ВС России ударом по железной дороге сорвали переброску танковой бригады ВСУ - РИА Новости, 28.11.2022
ВС России ударом по железной дороге сорвали переброску танковой бригады ВСУ
Превентивный удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге Днепропетровской области сорвал переброску украинской танковой бригады на Запорожский участок... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:11
2022-11-28T16:11
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир рогов
кривой рог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Превентивный удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге Днепропетровской области сорвал переброску украинской танковой бригады на Запорожский участок фронта.Об этом сообщил в понедельник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, киевские власти планировали перебросить в Запорожскую область "большое количество военной техники и подкрепления для организации наступательных действий".Накануне власти Днепропетровской области сообщили о "прилете" по некому объекту железнодорожной инфраструктуры, не упоминая о связи удара с передислокациями украинских войск.По данным местных властей, нанесен серьезный ущерб, и проехать железной дорогой через город "сейчас невозможно". Пострадавших, по заявлению начальника Криворожской военной администрации Евгения Ситниченко, не было.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834553111.html
днепропетровская область
запорожская область
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безопасность, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир рогов, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Кривой Рог
16:11 28.11.2022
 
ВС России ударом по железной дороге сорвали переброску танковой бригады ВСУ

Рогов: ВС России ударом по железной дороге в Кривом Роге сорвали переброску танков ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Украинский танк. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Превентивный удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге Днепропетровской области сорвал переброску украинской танковой бригады на Запорожский участок фронта.
Об этом сообщил в понедельник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Нанесен превентивной удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге, тем самым была сорвана переброска 17-й танковой бригада боевиков ВСУ на Запорожское направление", - сказал собеседник агентства.
По его словам, киевские власти планировали перебросить в Запорожскую область "большое количество военной техники и подкрепления для организации наступательных действий".
Накануне власти Днепропетровской области сообщили о "прилете" по некому объекту железнодорожной инфраструктуры, не упоминая о связи удара с передислокациями украинских войск.
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В Кривом Роге полностью остановили работу железной дороги
По данным местных властей, нанесен серьезный ущерб, и проехать железной дорогой через город "сейчас невозможно". Пострадавших, по заявлению начальника Криворожской военной администрации Евгения Ситниченко, не было.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир РоговКривой Рог
 
 
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