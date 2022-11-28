https://ria.ru/20221128/spetsoperatsiya-1834801471.html

ВС России ударом по железной дороге сорвали переброску танковой бригады ВСУ

ВС России ударом по железной дороге сорвали переброску танковой бригады ВСУ - РИА Новости, 28.11.2022

ВС России ударом по железной дороге сорвали переброску танковой бригады ВСУ

Превентивный удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге Днепропетровской области сорвал переброску украинской танковой бригады на Запорожский участок... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:11

2022-11-28T16:11

2022-11-28T16:11

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

владимир рогов

кривой рог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Превентивный удар по железнодорожной инфраструктуре в Кривом Роге Днепропетровской области сорвал переброску украинской танковой бригады на Запорожский участок фронта.Об этом сообщил в понедельник РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, киевские власти планировали перебросить в Запорожскую область "большое количество военной техники и подкрепления для организации наступательных действий".Накануне власти Днепропетровской области сообщили о "прилете" по некому объекту железнодорожной инфраструктуры, не упоминая о связи удара с передислокациями украинских войск.По данным местных властей, нанесен серьезный ущерб, и проехать железной дорогой через город "сейчас невозможно". Пострадавших, по заявлению начальника Криворожской военной администрации Евгения Ситниченко, не было.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная. Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834553111.html

днепропетровская область

запорожская область

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир рогов, кривой рог