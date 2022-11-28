https://ria.ru/20221128/spch-1834780154.html
Глава СПЧ призвал увековечить наследие ученого Данилевского
Глава СПЧ призвал увековечить наследие ученого Данилевского - РИА Новости, 28.11.2022
Глава СПЧ призвал увековечить наследие ученого Данилевского
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил увековечить наследие русского социолога Николая Данилевского. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:18
2022-11-28T15:18
2022-11-28T15:19
россия
валерий фадеев
николай данилевский
российская академия наук
российский государственный гуманитарный университет
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил увековечить наследие русского социолога Николая Данилевского."Насколько русская философия присутствует в общественно-политическом поле России? В минимальном объеме. Николай Данилевский был дерзким ученым, выдвинувшим очень серьезные тезисы. Но его мало кто помнит. "Закат Европы" Шпенглера читаем, тома Тойнби - тоже, а почему в этом ряду нет Данилевского? Пусть весь мир читает Данилевского! Это наша задача, и она решаема", - приводит пресс-служба СПЧ с выступления Фадеева в Институте философии РАН во время научной конференции "Философия Н.Я. Данилевского: вчера, сегодня, завтра".Мероприятие было организовано совместно с Институтом наследия и современного общества РГГУ.Фадеев в своем выступлении также отметил важность темы образования в нынешней ситуации."Тема образования, возможно, главная в вопросе о том, как преодолеть мировой апартеид, о котором говорил социолог Валлерстайн. Почему в этом контексте продуктивна русская философия? Она в большой степени религиозна - это к вопросу о цельности человека. Разум не отрицает религию", - сказал Фадеев.По данным пресс-службы Совета, участники конференции указали на необходимость увековечивания памяти и наследия выдающегося русского мыслителя, автора теории культурно-исторических типов, представляющей собой оригинальную и тщательно проработанную концепцию цивилизационного развития России Николая Данилевского.
https://ria.ru/20221117/spch-1832206035.html
https://ria.ru/20221126/uchenye-1834418274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фадеев, николай данилевский, российская академия наук, российский государственный гуманитарный университет, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Валерий Фадеев, Николай Данилевский, Российская академия наук, Российский государственный гуманитарный университет, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
15:18 28.11.2022 (обновлено: 15:19 28.11.2022)
Глава СПЧ призвал увековечить наследие ученого Данилевского
Глава СПЧ Фадеев призвал увековечить наследие социолога Данилевского
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил увековечить наследие русского социолога Николая Данилевского.
"Насколько русская философия присутствует в общественно-политическом поле России? В минимальном объеме. Николай Данилевский был дерзким ученым, выдвинувшим очень серьезные тезисы. Но его мало кто помнит. "Закат Европы" Шпенглера читаем, тома Тойнби - тоже, а почему в этом ряду нет Данилевского? Пусть весь мир читает Данилевского! Это наша задача, и она решаема", - приводит пресс-служба СПЧ с выступления Фадеева в Институте философии РАН
во время научной конференции "Философия Н.Я. Данилевского: вчера, сегодня, завтра".
Мероприятие было организовано совместно с Институтом наследия и современного общества РГГУ
.
Фадеев в своем выступлении также отметил важность темы образования в нынешней ситуации.
"Тема образования, возможно, главная в вопросе о том, как преодолеть мировой апартеид, о котором говорил социолог Валлерстайн. Почему в этом контексте продуктивна русская философия? Она в большой степени религиозна - это к вопросу о цельности человека. Разум не отрицает религию", - сказал Фадеев.
По данным пресс-службы Совета, участники конференции указали на необходимость увековечивания памяти и наследия выдающегося русского мыслителя, автора теории культурно-исторических типов, представляющей собой оригинальную и тщательно проработанную концепцию цивилизационного развития России Николая Данилевского.