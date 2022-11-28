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Токаев заявил о готовности изучить вопрос союза с Москвой и Ташкентом
Токаев заявил о готовности изучить вопрос союза с Москвой и Ташкентом - РИА Новости, 28.11.2022
Токаев заявил о готовности изучить вопрос союза с Москвой и Ташкентом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трёхстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему". РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:58
2022-11-28T17:58
2022-11-28T18:50
россия
касым-жомарт токаев
узбекистан
политика
казахстан
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трёхстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему"."Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трёхсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае, мне… с тем, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям. В принципе мы готовы к этому. Почему бы нет", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, касым-жомарт токаев, узбекистан, политика, казахстан
Россия, Касым-Жомарт Токаев, Узбекистан, Политика, Казахстан
17:58 28.11.2022 (обновлено: 18:50 28.11.2022)
Токаев заявил о готовности изучить вопрос союза с Москвой и Ташкентом
Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном