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Токаев заявил о готовности изучить вопрос союза с Москвой и Ташкентом

Токаев заявил о готовности изучить вопрос союза с Москвой и Ташкентом - РИА Новости, 28.11.2022

Токаев заявил о готовности изучить вопрос союза с Москвой и Ташкентом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трёхстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему". РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:58

2022-11-28T17:58

2022-11-28T18:50

россия

касым-жомарт токаев

узбекистан

политика

казахстан

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трёхстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему"."Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трёхсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае, мне… с тем, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям. В принципе мы готовы к этому. Почему бы нет", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20221101/shos-1828197894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, касым-жомарт токаев, узбекистан, политика, казахстан