https://ria.ru/20221128/soya-1834707654.html

Глава Приамурья обещал лично сопровождать проект завода по переработке сои

Глава Приамурья обещал лично сопровождать проект завода по переработке сои - РИА Новости, 28.11.2022

Глава Приамурья обещал лично сопровождать проект завода по переработке сои

Новый завод по глубокой переработке сои планируется построить в Приамурье, губернатор Василий Орлов пообещал поддержать проект, сообщает региональное... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:42

2022-11-28T11:42

2022-11-28T11:42

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

амурская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

сочи

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя - РИА Новости. Новый завод по глубокой переработке сои планируется построить в Приамурье, губернатор Василий Орлов пообещал поддержать проект, сообщает региональное правительство.Глава региона и директор по инвестициям ГК "Содружество" Павел Зарьков обсудили подготовку к строительству завода. Начать возведение планируется в 2023 году."Амурские аграрии в этом году поставили новый рекорд урожая сои, собрав больше 1,6 миллиона тонн культуры. Наша цель – перерабатывать на своей территории 70% урожая. Мы заинтересованы в крупных инвесторах. Реализовать этот проект предлагаем в рамках ТОР. Это гарантирует большое количество льгот и господдержку. На выбор - две территории: "Белогорск" и "Приамурская". Сейчас ГК "Содружество" выбирает подходящий участок, выгодный с точки зрения инфраструктурных возможностей. Со своей стороны окажу всевозможную поддержку по выбору площадки. Готов лично сопровождать этот проект", - приводят власти слова губернатора.Проект создания перерабатывающего производства в Приамурье начали обсуждать в 2019 году на экономическом форуме в Сочи. Детали уточнили летом 2022 года на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Мощность завода составит 1,5 тысячи тонн в сутки. К 2025 году планируется выйти на проектную мощность.

https://ria.ru/20221117/priamure-1832164968.html

амурская область

сочи

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, василий орлов (губернатор), амурская область, петербургский международный экономический форум (фонд), сочи