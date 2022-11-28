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Глава Приамурья обещал лично сопровождать проект завода по переработке сои - РИА Новости, 28.11.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221128/soya-1834707654.html
Глава Приамурья обещал лично сопровождать проект завода по переработке сои
Глава Приамурья обещал лично сопровождать проект завода по переработке сои - РИА Новости, 28.11.2022
Глава Приамурья обещал лично сопровождать проект завода по переработке сои
Новый завод по глубокой переработке сои планируется построить в Приамурье, губернатор Василий Орлов пообещал поддержать проект, сообщает региональное... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:42
2022-11-28T11:42
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
амурская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
сочи
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя - РИА Новости. Новый завод по глубокой переработке сои планируется построить в Приамурье, губернатор Василий Орлов пообещал поддержать проект, сообщает региональное правительство.Глава региона и директор по инвестициям ГК "Содружество" Павел Зарьков обсудили подготовку к строительству завода. Начать возведение планируется в 2023 году."Амурские аграрии в этом году поставили новый рекорд урожая сои, собрав больше 1,6 миллиона тонн культуры. Наша цель – перерабатывать на своей территории 70% урожая. Мы заинтересованы в крупных инвесторах. Реализовать этот проект предлагаем в рамках ТОР. Это гарантирует большое количество льгот и господдержку. На выбор - две территории: "Белогорск" и "Приамурская". Сейчас ГК "Содружество" выбирает подходящий участок, выгодный с точки зрения инфраструктурных возможностей. Со своей стороны окажу всевозможную поддержку по выбору площадки. Готов лично сопровождать этот проект", - приводят власти слова губернатора.Проект создания перерабатывающего производства в Приамурье начали обсуждать в 2019 году на экономическом форуме в Сочи. Детали уточнили летом 2022 года на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Мощность завода составит 1,5 тысячи тонн в сутки. К 2025 году планируется выйти на проектную мощность.
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экономика, василий орлов (губернатор), амурская область, петербургский международный экономический форум (фонд), сочи
Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Петербургский международный экономический форум (фонд), Сочи
11:42 28.11.2022
 
Глава Приамурья обещал лично сопровождать проект завода по переработке сои

Губернатор Приамурья Орлов обещал лично поддержать проект нового завода по переработке сои

© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов и директор по инвестициям ГК "Содружество" Павел Зарьков обсудили подготовку строительства в завода по глубокой переработке сои
Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор по инвестициям ГК Содружество Павел Зарьков обсудили подготовку строительства в завода по глубокой переработке сои - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Правительство Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор по инвестициям ГК "Содружество" Павел Зарьков обсудили подготовку строительства в завода по глубокой переработке сои
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя - РИА Новости. Новый завод по глубокой переработке сои планируется построить в Приамурье, губернатор Василий Орлов пообещал поддержать проект, сообщает региональное правительство.
Глава региона и директор по инвестициям ГК "Содружество" Павел Зарьков обсудили подготовку к строительству завода. Начать возведение планируется в 2023 году.
"Амурские аграрии в этом году поставили новый рекорд урожая сои, собрав больше 1,6 миллиона тонн культуры. Наша цель – перерабатывать на своей территории 70% урожая. Мы заинтересованы в крупных инвесторах. Реализовать этот проект предлагаем в рамках ТОР. Это гарантирует большое количество льгот и господдержку. На выбор - две территории: "Белогорск" и "Приамурская". Сейчас ГК "Содружество" выбирает подходящий участок, выгодный с точки зрения инфраструктурных возможностей. Со своей стороны окажу всевозможную поддержку по выбору площадки. Готов лично сопровождать этот проект", - приводят власти слова губернатора.
Проект создания перерабатывающего производства в Приамурье начали обсуждать в 2019 году на экономическом форуме в Сочи. Детали уточнили летом 2022 года на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Мощность завода составит 1,5 тысячи тонн в сутки. К 2025 году планируется выйти на проектную мощность.
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 12:12Амурская область
Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов
 
Амурская областьЭкономикаВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Сочи
 
 
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