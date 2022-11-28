Глава Приамурья обещал лично сопровождать проект завода по переработке сои
Губернатор Приамурья Орлов обещал лично поддержать проект нового завода по переработке сои
© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов и директор по инвестициям ГК "Содружество" Павел Зарьков обсудили подготовку строительства в завода по глубокой переработке сои
Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор по инвестициям ГК "Содружество" Павел Зарьков обсудили подготовку строительства в завода по глубокой переработке сои
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноя - РИА Новости. Новый завод по глубокой переработке сои планируется построить в Приамурье, губернатор Василий Орлов пообещал поддержать проект, сообщает региональное правительство.
Глава региона и директор по инвестициям ГК "Содружество" Павел Зарьков обсудили подготовку к строительству завода. Начать возведение планируется в 2023 году.
"Амурские аграрии в этом году поставили новый рекорд урожая сои, собрав больше 1,6 миллиона тонн культуры. Наша цель – перерабатывать на своей территории 70% урожая. Мы заинтересованы в крупных инвесторах. Реализовать этот проект предлагаем в рамках ТОР. Это гарантирует большое количество льгот и господдержку. На выбор - две территории: "Белогорск" и "Приамурская". Сейчас ГК "Содружество" выбирает подходящий участок, выгодный с точки зрения инфраструктурных возможностей. Со своей стороны окажу всевозможную поддержку по выбору площадки. Готов лично сопровождать этот проект", - приводят власти слова губернатора.
Проект создания перерабатывающего производства в Приамурье начали обсуждать в 2019 году на экономическом форуме в Сочи. Детали уточнили летом 2022 года на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Мощность завода составит 1,5 тысячи тонн в сутки. К 2025 году планируется выйти на проектную мощность.