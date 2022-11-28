Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении отца

"Где-то месяц назад на одном из YouTube-каналов появилось видео, где рассказывалось, что мой сын Андрей пришел к деду просить денег. Дед не дал, сын его избил и убежал. Потом появилось еще два видео, где его ловили, и в итоге ему дали 12 лет за избиение деда. Меня поражает, что некоторые в это верят. Многие написали, что это клевета, но никакой реакции не последовало", – поделился артист в своей соцсети.