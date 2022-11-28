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Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении отца - РИА Новости, 28.11.2022
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Шоубиз
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Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении отца
Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении отца - РИА Новости, 28.11.2022
Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении отца
Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении его отца Александра. Причиной послужили видео, опубликованные на одном из YouTube-каналов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:12
2022-11-28T13:12
шоубиз
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении его отца Александра. Причиной послужили видео, опубликованные на одном из YouTube-каналов. Авторы роликов заявили, что сын ведущего Андрей избил деда после отказа в материальной помощи. Александр Ширвиндт также прокомментировал видео. Кроме того, ведущий призвал подписчиков пожаловаться на контент.Пользователи Сети поддержали знаменитостей. Они возмутились клеветой в адрес их семьи. Ранее Ляйсан Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Павлом Волей. Она заявила, что у них все хорошо.
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михаил ширвиндт, александр ширвиндт
Шоубиз, Михаил Ширвиндт, Александр Ширвиндт
13:12 28.11.2022
 
Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении отца

Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении отца Александра

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкТелеведущий Михаил Ширвиндт
Телеведущий Михаил Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Михаил Ширвиндт возмутился слухами об избиении его отца Александра. Причиной послужили видео, опубликованные на одном из YouTube-каналов.
Авторы роликов заявили, что сын ведущего Андрей избил деда после отказа в материальной помощи.

"Где-то месяц назад на одном из YouTube-каналов появилось видео, где рассказывалось, что мой сын Андрей пришел к деду просить денег. Дед не дал, сын его избил и убежал. Потом появилось еще два видео, где его ловили, и в итоге ему дали 12 лет за избиение деда. Меня поражает, что некоторые в это верят. Многие написали, что это клевета, но никакой реакции не последовало", – поделился артист в своей соцсети.

Александр Ширвиндт также прокомментировал видео.

"Я действительно пострадавший и совершенно "не страдаю" от бездарных детективов. Они постоянно умерщвляют каких-то актеров и актрис. Я уже немолодой и совершенно не знаю, как с этим бороться", – признался актер.

Кроме того, ведущий призвал подписчиков пожаловаться на контент.
"Посмотрите и нажимайте на значок "пожаловаться", – высказался Ширвиндт.
Пользователи Сети поддержали знаменитостей. Они возмутились клеветой в адрес их семьи.

"Вы интеллигентная семья. А все, что происходит с информацией – это метастазы расползающейся опухоли повсеместно", "История ужасная, но вы с папой, как всегда, великолепны!", "Придумывают всякую ересь!", "Просто беспредел!" – написали поклонники артистов.

Ранее Ляйсан Утяшева прокомментировала слухи о разводе с Павлом Волей. Она заявила, что у них все хорошо.
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