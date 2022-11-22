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"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей - РИА Новости, 22.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221122/utyasheva-1833445423.html
"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей
"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей - РИА Новости, 22.11.2022
"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей
Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о разводе с супругом Павлом Волей. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:22
2022-11-22T18:22
шоубиз
ляйсан утяшева
павел воля
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о разводе с супругом Павлом Волей. Также она жестко ответила на негативные комментарии в Сети.Подписчики спортсменки поддержали ее и пожелали счастья в семейной жизни. Знаменитости поженились в 2012 году. Они воспитывают дочь Софию и сына Роберта. Ранее Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с Натальей Подольской. Он также признался супруге в любви.
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ляйсан утяшева, павел воля
Шоубиз, Ляйсан Утяшева, Павел Воля
18:22 22.11.2022
 
"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей

Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей и негативные комментарии в Сети

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЛейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии "GQ Super Women"
Лейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о разводе с супругом Павлом Волей.

"Знаю, некоторые пытаются нас разводить. У нас все хорошо", – заявила спортсменка в своем Telegram-канале.

Также она жестко ответила на негативные комментарии в Сети.

"Комментарии вообще вещь крайне показательная. Если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала. К счастью, в обратную сторону он тоже работает", – поделилась Утяшева.

Подписчики спортсменки поддержали ее и пожелали счастья в семейной жизни.

"Просто будьте счастливы!", "Счастья, любви и всех благ! Берегите свою семью!", "Видимо, люди слишком завидуют идеальной семье!", "Классные оба!" – написали поклонники звезды.

Знаменитости поженились в 2012 году. Они воспитывают дочь Софию и сына Роберта.
Ранее Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с Натальей Подольской. Он также признался супруге в любви.
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