https://ria.ru/20221122/utyasheva-1833445423.html

"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей

"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей - РИА Новости, 22.11.2022

"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей

Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о разводе с супругом Павлом Волей. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:22

2022-11-22T18:22

2022-11-22T18:22

шоубиз

ляйсан утяшева

павел воля

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о разводе с супругом Павлом Волей. Также она жестко ответила на негативные комментарии в Сети.Подписчики спортсменки поддержали ее и пожелали счастья в семейной жизни. Знаменитости поженились в 2012 году. Они воспитывают дочь Софию и сына Роберта. Ранее Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с Натальей Подольской. Он также признался супруге в любви.

https://ria.ru/20221116/lolita-1831977628.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ляйсан утяшева, павел воля