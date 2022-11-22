https://ria.ru/20221122/utyasheva-1833445423.html
"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей
"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей - РИА Новости, 22.11.2022
"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей
Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о разводе с супругом Павлом Волей. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:22
2022-11-22T18:22
2022-11-22T18:22
шоубиз
ляйсан утяшева
павел воля
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о разводе с супругом Павлом Волей. Также она жестко ответила на негативные комментарии в Сети.Подписчики спортсменки поддержали ее и пожелали счастья в семейной жизни. Знаменитости поженились в 2012 году. Они воспитывают дочь Софию и сына Роберта. Ранее Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с Натальей Подольской. Он также признался супруге в любви.
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РИА Новости
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ляйсан утяшева, павел воля
Шоубиз, Ляйсан Утяшева, Павел Воля
"Все хорошо": Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей
Утяшева ответила на слухи о разводе с Волей и негативные комментарии в Сети
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о разводе с супругом Павлом Волей.
"Знаю, некоторые пытаются нас разводить. У нас все хорошо", – заявила спортсменка в своем Telegram-канале.
Также она жестко ответила на негативные комментарии в Сети.
"Комментарии вообще вещь крайне показательная. Если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала. К счастью, в обратную сторону он тоже работает", – поделилась Утяшева.
Подписчики спортсменки поддержали ее и пожелали счастья в семейной жизни.
"Просто будьте счастливы!", "Счастья, любви и всех благ! Берегите свою семью!", "Видимо, люди слишком завидуют идеальной семье!", "Классные оба!" – написали поклонники звезды.
Знаменитости поженились в 2012 году. Они воспитывают дочь Софию и сына Роберта.
Ранее Владимир Пресняков опроверг
слухи о разводе с Натальей Подольской. Он также признался супруге в любви.