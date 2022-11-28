https://ria.ru/20221128/referendum-1834876425.html
В Шотландии допустили возможность повторного референдума
В Шотландии допустили возможность повторного референдума - РИА Новости, 28.11.2022
В Шотландии допустили возможность повторного референдума
Министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что повторный референдум о независимости страны может быть проведен в будущем, если будет достигнут консенсус... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:29
2022-11-28T20:29
2022-11-28T20:29
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что повторный референдум о независимости страны может быть проведен в будущем, если будет достигнут консенсус между шотландским и британским правительством и гражданским обществом."Да, конечно, в Шотландии может быть проведен еще один референдум. Союз является добровольным, и об этом свидетельствует тот факт, что в 2014 году был проведен референдум, и тогда был достигнут консенсус между двумя правительствами Шотландии, между практически всеми политическими партиями, а также консенсус в гражданском обществе… Такова была позиция тогда, и это привело к согласию по проведению референдума", - приводит газета Telegraph отрывок из выступления Джека в парламентском комитете по делам Шотландии.По словам министра, в настоящий момент этого консенсуса не наблюдается, поскольку большинство шотландцев не хотят проводить референдум, а хотят, чтобы правительство сосредоточилось на решении внутренних проблем. При этом Джек не исключил повторного проведения референдума в будущем, если соглашение по этому вопросу вновь будет достигнуто между всеми сторонами.Верховный суд Великобритании 23 ноября признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.Первый министр Шотландии Никола Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году, однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Нынешний премьер Риши Сунак также исключил проведение голосования и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовало 55%, за - 45%.Один из последних опросов исследовательской компании Survation, проведенный 28 и 29 сентября, показал, что 41% шотландцев поддерживают независимость от Великобритании, 59% выступают против. Опрос проводился среди 1011 жителей Шотландии в возрасте старше 16 лет.
https://ria.ru/20221026/rezultaty-1826940559.html
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в мире, никола стерджен, борис джонсон, лиз трасс, шотландия, великобритания
В мире, Никола Стерджен, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Шотландия, Великобритания
В Шотландии допустили возможность повторного референдума
В Шотландии могут провести референдум, если достигнут консенсуса с правительством Британии
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что повторный референдум о независимости страны может быть проведен в будущем, если будет достигнут консенсус между шотландским и британским правительством и гражданским обществом.
"Да, конечно, в Шотландии может быть проведен еще один референдум. Союз является добровольным, и об этом свидетельствует тот факт, что в 2014 году был проведен референдум, и тогда был достигнут консенсус между двумя правительствами Шотландии, между практически всеми политическими партиями, а также консенсус в гражданском обществе… Такова была позиция тогда, и это привело к согласию по проведению референдума", - приводит газета Telegraph отрывок из выступления Джека в парламентском комитете по делам Шотландии.
По словам министра, в настоящий момент этого консенсуса не наблюдается, поскольку большинство шотландцев не хотят проводить референдум, а хотят, чтобы правительство сосредоточилось на решении внутренних проблем. При этом Джек не исключил повторного проведения референдума в будущем, если соглашение по этому вопросу вновь будет достигнуто между всеми сторонами.
Верховный суд Великобритании
23 ноября признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен
неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году, однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон
и Лиз Трасс
заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Нынешний премьер Риши Сунак
также исключил проведение голосования и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовало 55%, за - 45%.
Один из последних опросов исследовательской компании Survation, проведенный 28 и 29 сентября, показал, что 41% шотландцев поддерживают независимость от Великобритании, 59% выступают против. Опрос проводился среди 1011 жителей Шотландии в возрасте старше 16 лет.