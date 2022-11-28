https://ria.ru/20221128/pyatnitsa-1834863824.html

Россияне во время "черной пятницы" активно скупали электронику

Россияне во время "черной пятницы" активно скупали электронику - РИА Новости, 28.11.2022

Россияне во время "черной пятницы" активно скупали электронику

Россияне во время традиционной ноябрьской распродажи "Черная пятница" активно покупали электронику, в частности новые смартфоны, телевизоры и ноутбуки, в то же... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:21

2022-11-28T19:21

2022-11-28T19:21

технологии

toshiba corporation

apple iphone

apple

яндекс.маркет

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россияне во время традиционной ноябрьской распродажи "Черная пятница" активно покупали электронику, в частности новые смартфоны, телевизоры и ноутбуки, в то же время граждане проявляли высокий интерес к товарам повседневного спроса, рассказали РИА Новости опрошенные ритейлеры."Интерес к отдельным категориям демонстрировал рост до 50-60%. Рост продаж по акционным товарам составил более 2,5 раза, а средняя скидка составила 29%. Среди брендов лидеров по росту продаж стали бытовая техника и телевизоры Haier, Artel и Toshiba, смартфоны Realme, Vivo и Apple. Среди категорий в лидерах продаж также – техника для гейминга, умные колонки, приборы для укладки волос, а также вертикальные и роботы-пылесосы", - отметили в "М.Видео-Эльдорадо".Повышенный интерес во время распродажи к технике и электронике зафиксировали и в "Ситилинке". Там также выяснили, что у россиян снизился интерес к бытовой технике по сравнению с прошлым годом, однако в разы выросли продажи товаров для организации рабочего пространства. "В "Ситилинке" "Черная пятница" проходит с 14 ноября по 30-е ноября. В этом году с 14-го по 25 ноября самой популярной категорией стала "накопители SSD", спрос на нее вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также среди самых популярных категорий смартфоны, телевизоры и ноутбуки", - заключили в компании.На маркетплейсах россияне отдавали предпочтение не только новым гаджетам, но и товарам повседневного спроса (FMCG). Так, на "Яндекс Маркете" среди конкретных товаров по объему продаж лидировали: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и умная колонка "Яндекс Станция". А по количеству - молоко, гречневая крупа в пакетиках для варки, гель для мытья посуды, чай и мицеллярная вода 3 в 1."В период "Черной пятницы" на "Маркете" заметно вырос спрос и на товары из других категорий. Например, оборот продаж женских кроссовок и кед за этот период увеличился на сервисе в 13 раз, а сапог - в 11 раз относительно таких же дней годом раньше, диванов - также в 11 раз, мужских маек и футболок - в 9 раз, шкафов и кроватей - в 6 раз, художественной литературы - в 5 раз, снегоуборочной техники - в 5 раз, постельного белья - в 4 раза, моторных масел - тоже в 4 раза", - добавили в пресс-службе маркетплейса.Данную тенденцию подтвердили и в Ozon. На маркетплейсе топ самых покупаемых товаров формирует как раз fmcg-категория, на которую пришлось порядка 60% штучных продаж. "Самыми растущими категориями в рамках распродажи стали автотовары, товары для спорта, одежда, продукты питания и товары для дома и ремонта. Самым дорогим стал заказ в категории "Товары для дома и ремонта" - клиент приобрел сантехнику и комплектующие для нее на 1 миллион 470 тысяч рублей", - добавили в компании.

https://ria.ru/20221125/rospotrebnadzor-1834101631.html

https://ria.ru/20221124/skidi-1833980826.html

https://ria.ru/20221127/pyatnitsa-1834525102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, toshiba corporation, apple iphone, apple, яндекс.маркет