https://ria.ru/20221128/presnov-1834681524.html

Владимир Преснов: будем реставрировать полотно Рубо в присутствии зрителей

Владимир Преснов: будем реставрировать полотно Рубо в присутствии зрителей - РИА Новости, 28.11.2022

Владимир Преснов: будем реставрировать полотно Рубо в присутствии зрителей

Музей "Бородинская панорама" отмечает в этом году сразу две круглые даты: 110 лет со дня рождения и 60 лет с момента переезда в новое здание на Кутузовском... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:00

2022-11-28T11:00

2022-11-28T11:00

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москва

открытие музея-панорамы "бородинская битва" после реконструкции

бородино

бородинское сражение

отечественная война (1812)

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Музей "Бородинская панорама" отмечает в этом году сразу две круглые даты: 110 лет со дня рождения и 60 лет с момента переезда в новое здание на Кутузовском проспекте в Москве. В 1967 году в жизни музея произошло трагическое событие – пожар, во время которого сгорела большая часть известного полотна Франца Рубо. Однако фрагмент площадью 187 квадратных метров удалось тогда спасти, и он стал частью восстановленного произведения. Однако годы шли, и теперь пришла пора реставрировать все полотно и особенно сохранившийся в первозданном виде фрагмент. К двум юбилейным датам в этом году добавилась еще и третья – 210-я годовщина Отечественной войны 1812 года и изгнания Наполеона из России. О том, как будет проходить реставрация, какие новые технологии будут применены, будет ли закрываться музей, какие новые исторические версии и гипотезы обсуждают и дискутируют историки в отношении войны 1812 года, личностей Наполеона и Александра Первого, рассказал в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову директор музея Владимир Преснов.– Владимир Александрович, вашему музею в этом году исполнилось 60 лет, но мы знаем, что картинное полотно "Битва при Бородино" было написано намного раньше. Как это произошло?– Действительно нашему музею не 60 лет, а 110 лет. Просто именно в 1962 году открылся музей "Бородинская панорама" на Кутузовском проспекте.Изначально музей находился на Чистопрудном бульваре в деревянном павильоне. Сейчас это кинотеатр "Ролан". В 1918 году его закрыли. Но уже в 1914 году началась первая мировая война, а рядом находились аптекарские склады Московского военного округа. Военные жаловались, что здесь находится деревянный павильон, который может в любой момент загореться. Между тем объект этот – стратегический.– Тогда пожара не было, он случился в 1967 году.– Действительно в 1967 году случился пожар, и тот большой фрагмент, который сохранился, а это 187 квадратных метров, был дублирован на новый холст и заново прописан, то есть восстановлен. Теперь пришло время его реставрировать.– Когда вы планируете начать работы?– В этом году планируем поставить инженерные конструкции, на которых будут работать реставраторы. А в следующем году будет уже сама реставрация. Планируем, что она продлится год. Не хочется здесь торопиться, но посетители смогут видеть весь процесс. Современными средствами мы постараемся показать весь процесс реставрации.– То есть "Бородинская панорама" на время реставрации закрываться не будет?– Не будет. Сейчас мы находимся на начальном этапе реставрации полотна, так называемом дублировании. Что такое дублировка? Уцелевший после пожара фрагмент был приклеен на полотно, и сегодня по прошествии времени он начинается отклеиваться. Его надо переклеить, передублировать. И мы будем это делать, не закрывая музея, не снимая полотно, то есть в вертикальном положении. Мы совместно с реставраторами разработали уникальную технологию, которая позволяет провести такую реставрацию, не снимая полотно. До нас это не делал никто.– Не боитесь испортить?– Мы провели еще исследовательскую работу на одном небольшом отдельном фрагменте, также сохранившемся в фондах музея. По такой технологии мы его передублировали. У нас получилось. И теперь также мы будем реставрировать все полотно.– В чем суть этой технологии?– Проблема возникла из-за того, что клей, который держит фрагмент на полотне пересох и теперь "ломает" полотно. Оно может в любой момент отпасть. Наша задача с обратной стороны изъять, то есть отпарить этот фрагмент, снять как кожу, вычистить клей, нанести новый клей и приклеить новый холст. Главная проблема, как удержать первоначальный холст Франца Рубо.Пришли к выводу, что к отпариваемому куску будет сделана профилактическая заклейка специальным материалом, внешне напоминающую папиросную бумагу. Но он очень прочный, метр материала может выдержать нагрузку в 100 килограммов, который затем будет размываться.– Какие размеры всего полотна Рубо?– Изначально до пожара полотно составляло 1700 квадратных метров при длине 115 метров на 15 метров в высоту. Сохранилось 187 квадратных метров, все остальное восстановили художники студии Грекова.– Известно, что в России есть еще одно полотно кисти Франца Рубо – это "Оборона Севастополя", которая находится в одноименном городе. Вы сотрудничаете с севастопольским музеем? Будете делиться с ними новой технологией?– В Севастополе создана полностью копия. В 1943 году в диораму попал снаряд, полотно было сильно повреждено, поэтому было принято решение его разрезать на фрагменты, которые поместили в запасники. После войны решили заново прописать. Старые фрагменты лежат до сих пор в запасниках. Кстати часть из них находится у нас. Мы их отреставрировали и планируем в скором времени передать.Севастопольцы строят специальное здание, где собираются сделать зал Рубо и экспонировать в нем сохранившиеся отреставрированные фрагменты.– И много у вас в запасниках хранится интересных предметов и документов?– Как в любом музее, две трети фондов у нас хранятся в запасниках. Основная задача музея – сохранять, а экспонируем мы их на тематических выставках. Самое ценное стараемся выставлять чаще.Каждый предмет, это как актер – у каждого своя роль, свои задачи. Все показать невозможно, иначе будет хаос.– Расскажите, что у вас интересного в запасниках?– Два года назад мы приобрели потрясающую вещь – эскиз Франца Рубо к панораме "Бородинское сражение", это его первоначальный вариант. Карандашный рисунок. Достаточно большой – три метра в длину. Редкая вещь, и сейчас мы впервые представляем его посетителям.Кроме того, не так давно мы заподозрили картину, которая числится у нас как неизвестного автора, что она принадлежит кисти знаменитого портретиста XIX века Владимира Боровиковского. Мы пока в процессе установления, но с большой долей вероятности это его картина. Это портрет генерал-фельдмаршала Петра Витгенштейна, участника войны 1812 года. Прекрасная работа. Мы обнаружили на подрамнике старую надпись начала ХХ века. По всей видимости картину откуда-то куда-то передавали и подписали так: "Генерал Витгенштейн – Боровиковский". Те, кто знает манеру Боровиковского, утверждают, что это действительно его работа. Доказать возможно, но сложно. Нужно сделать анализ краски. Есть специальные базы красок, в частности, Боровиковского, и провести спектральный анализ.– Какие планы у вашего музея на 2023 год?– В этом году у нас гостях была выставка музея Останкино. Мы давно практикуем приглашение музеев, на какое-то время мы внедряем их предметы в нашу главную экспозицию для того, чтобы сместить некоторые акценты. Например, мы говорим об усадьбах. В частности, одна из усадеб Останкино не сгорела во время пожара 1812 года, а в ней стояли французы. Великолепный дворец Шереметьева, который удачно вписался в тематику нашего музея. Сам музей Останкино уже более 10 лет закрыт, он в процессе реставрации будет еще год или два. Мы таким образом помогаем коллегам, а посетители могут ознакомиться с музеем Останкино в стенах "Бородинской панорамы".В 2023 году у нас в гостях будет Нижегородский художественный музей, мы будем рассказывать о нижегородском ополчении, ведь туда практически вся Москва уехала в 1812 году. И Нижний Новгород не только приютил, но и много сделал для победы в войне. Подобные выставки мы уже делали с Костромой, Тверью, Калугой.В 2023 году исполняется 195 лет со дня рождения Льва Толстого, поэтому делаем выставку, в которой расскажем о "Войне и мире", об образах и прототипах Пьера Безухова, Наташи Ростовой и других. Про это уже много написано, но мы представим нашу версию на основании своих фондов. Может привлечем коллекционеров. Это будет своего рода исследование.В следующем году организуем также выставку, посвященную 210-летию "заграничного похода" русской армии в 1813 году. Это и "Битва народов" при Лейпциге, и другие сражения – у нас есть что показать. Концепция готовится, мы покажем удивительные вещи, раскрывать секреты пока не буду. А через год мы дойдем до Парижа (1815 год – ред).– Многие музеи стали использовать в своих музейных пространствах различные звуковые, световые и даже дымовые эффекты. Не планируете ли также их применять?– У нас были и звуковые эффекты, и дым-машина была. Но в итоге мы отказались. Дело в том, что посетитель начинает отвлекаться от главного сюжета вместо того, чтобы мысленно погрузиться в атмосферу того времени, когда сам видишь своими глазами картину такого масштаба. Все-таки не стоит отвлекаться от произведения искусства.– Поговорим немного о самой кампании 1812 года. Фактически последней битвой этой кампании было сражение на Березине. Между тем историки его оценивают неоднозначно. Почему?– Я бы начал с самого начала. Мало, кто знает, планировать возможное окружение армии Наполеона в Петербурге начали в тот момент, когда французские войска только входили в Москву. Этот план Кутузов получил, находясь в Тарутинском лагере. План заключался в том, чтобы надавить на Наполеона фланговыми группировками Витгенштейна с севера и адмирала Чичагова с юга, которые в районе Березины должны были соединиться.Провести в начале XIX века с достаточной точностью такую грандиозную стратегическую операцию было бы огромным успехом. Потому что скоординировать действия разбросанных на больших расстояниях таких группировок очень сложно. Но в конце концов этот план в общих чертах был выполнен. Это признак стратегического успеха Александра Первого и нам не известных до сих пор его военных советников. Их имена до сих пор мы не знаем. В историю этот план вошел как "Петербургский план". Текст этого плана найти в военных архивах. Кутузов выразил осторожный скепсис, но в целом с учетом ряда своих замечаний он согласился с ним. Признал возможным его исполнение. И он все-таки был выполнен, хотя и не полностью.– То есть план был разработан, когда Наполеон находился еще в Москве. И другими словами, его хотели окружить и уничтожить уже во время отступления из столицы?– Да, было четкое представление о том, что Наполеона удастся принудить к отступлению и заранее готовились этот путь преградить.Теперь относительно самих событий на Березине. Есть несколько аспектов этого сражения.Есть военный аспект. Наполеону удалось проявить свой полководческий талант, выдержку и хладнокровие. Ему удалось переиграть такого противника как адмирал Чичагов. Что неудивительно, ибо Чичагов сам признавал, что ему никогда не приходилось командовать сухопутной армией, да еще против такого противника, как Наполеон. Тут вопрос в том, зачем надо было назначать адмирала командовать сухопутной группировкой. Но Чичагов был долгое время особо приближенным и доверенным лицом Александра, который очевидно хотел испытать его в деле.Итак, военный аспект. Он заключался в том, что 28 ноября 1812 года Наполеон смог прорвать боевые порядки тех войск третьей Западной армии, которые Чичагов успел направить к месту переправы. Произошел некий тактический казус – сам Чичагов признался, что он никогда сухопутный бой не вел и поручил его вести начальнику штаба генералу Сабанееву. Отличный боевой генерал, участник суворовских походов, вывел пехотные дивизии к месту переправы французов. Здесь они попали под мощный удар французских кирасир. В каре построиться не успели, местность была отчасти лесистая, частично болотистая. Кирасиры пробили брешь, в которую Наполеон вышел. Это был тактический успех Наполеона, который тем не менее в итоге завершился гибелью "Великой армии" (Grande armee).На результаты войны 1812 года это практически не оказало какого-либо влияния. Уже через несколько дней прорвавшиеся через Березину части утеряли боеспособность и рассеялись.Сам Наполеон признал, что командовать ему больше некем и незачем. Через несколько дней он покинул армию, вернее то, что от нее осталось. Он отправился в Париж собирать новую армию. А русские войска через несколько дней вступили в Вильно.Есть и другой аспект сражения на Березине – это человеческая трагедия, потому что несколько десятков тысяч французских безоружных фактически уже не солдат и сопровождавших их гражданских лиц оказались в безысходной ситуации, пытаясь вслед за боеспособными частями преодолеть реку. Это закончилось трагической гибелью людей. Именно поэтому во французский язык слово "Березина" вошло как синоним катастрофы.Потери французов составили от 40 до 60 тысяч – погибшими, пропавшими без вести, пленными, замерзшими. Цифры условные, потому что никто тогда считал. Потери русских войск были минимальные.– Какому количеству французов все-таки удалось прорваться через Березину?– По нашим данным, порядка 10 тысяч. Тогда все части и корпуса перемешались, поэтому подсчитать сложно.Есть другой аспект – это историческая память. Для русских войск это окончательная точка в завершении войны 1812 года, хотя официально война закончилась позже – в декабре. Тем не менее Великая армия Наполеона окончательно перестала существовать на Березине при всех тактических ошибках и нюансах российского командования, тем не менее итог остался таким.– Почему Кутузов не захотел преследовать Наполеона после кампании 1812 года?– Это историческая легенда, а не факт. Когда Кутузов привел армию в Вильно и освободила город, стало ясно, что война закончена. Туда после долгого перерыва прибыл император Александр Первый. Решение о продолжении войны мог принять только император. Это была его политическая прерогатива, как самодержца и верховного вождя армии. И он вынес решение однозначное – войну продолжить в качестве освободительного похода в Европу. Тем более что и с Пруссией были налажены контакты, и Австрия была не готова оставаться союзником Франции.Другое дело, что есть сведения мемуарного характера о том, что Кутузов несколько скептически относился к перспективам похода в Европу. Об этом писал в своих мемуарах адмирал Шишков, государственный секретарь Марченко. Но все-таки и в этих мемуарах не все однозначно, и у Шишкова есть высказывание о том, что Кутузов признавал некие политические дивиденды от такого похода.Ведь фактически вся западная Европа оставалась на тот момент под властью Наполеона – ресурсы и людские, и экономические. Воссоздание Великой армии на границе с Российской империи могло оказаться довольно близкой перспективой, если бы мы не пошли дальше. И начинать все заново было не лучшим вариантом. Это гипотетически. Кутузову такие перспективы были ясны. Он был не только профессиональным военным, но и человеком, обладающим большим политическим и дипломатическим опытом. Не будем забывать, что он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Империи в Стамбуле. У нас нет данных, что он был однозначно против.Когда вплоть до своей кончины он возглавлял русские и затем и прусские войска за рубежом, ничто не говорило о том, что он является принципиальным противников этого похода. Единственное, о чем он предупреждал – не слишком торопиться идти вперед, чтобы не вернуться назад "с рылом в крови". Потому что уже было ясно, что Наполеон начинает собирать силы, подтягивать войска и сосредотачиваться. И Кутузов оказался прав - наш рывок в Саксонию весной 1813 года окончился неудачными сражениями при Люцене, Бауцене и Дрездене. Ибо к тому времени у нас уже численного превосходства над армией Наполеона не было.– Каковы общие потери французов и русских в военной кампании 1812 года?– Порядка 500-550 тысяч у Наполеона. Это и военные, и гражданские. Наши потери, приблизительно, 300 тысяч – и это воинские потери без гражданского населения. Здесь с гражданским совсем плохо – данных просто нет.– Единственными военачальниками русской армии, которые не получили никаких наград за Бородинское сражение, были генерал Уваров и атаман Платов, которые совершили рейд в тыл французской армии. Действительно ли причиной является тот факт, что в день сражения атаман был пьян?– Есть только голый факт: они действительно не получили награды за Бородино. Причины никак не отражены в официальных документах. Критики также нет. Есть единственная фраз в донесении Кутузова Александру Первому, что, дескать, казаки действовали "не должным образом". Поэтому здесь вступаем на тонкий лед гипотез.По мнению историка Андрея Ивановича Попова, Кутузов, видимо, был не слишком доволен результатами этого рейда. Он ожидал, что эта "кавалерийская диверсия" на языке того времени могла оттянуть на себе больше сил неприятеля. Некоторые историки считают, что такие ожидания главнокомандующего были немного завышены. В рейде участвовал корпус легкой кавалерии Уварова и казачья конница Платова, у которых возможности были весьма ограничены и численность также.– Атаман был действительно под "хмельком"?– В армии всегда о чем-то говорят. Да, Платов Матвей Иванович трезвенником не был, но был ли он пьян в день Бородино, как некоторые указывают в своих воспоминаниях и письмах, мы точно не узнаем: документов на сей счет нет. Но претензии к Платову по разным поводам во время войны предъявлялись неоднократно. Но такие же претензии со стороны Александра Первого были и к генералам Багратиону, и Тормасову, и главнокомандующему Кутузову. Императору тоже казалось в начале войны, что они могут действовать более активно.– Бытует мнение, что если бы Багратион не был смертельно ранен, то он мог настоять на новом сражении после Бородино в силу своей горячности. Так ли это?– Приписываемые ему безрассудные желания атаковать не имеют под собой никакой реальной почвы. Он умел действовать в разных ситуациях: и наступательных, и оборонительных. И мог прекрасно организовать отступление причем без больших потерь личного состава, артиллерии и обоза, сохраняя боеготовность и боевой дух. Так было при отступлении с боями до Смоленска. В первой армии Барклая даже говорили, что как будто они не отступали, а наступали: такой боевой дух они сохранили. При этом Багратион отступал в более сложных условиях чем Барклай. Он имел не взрывной характер, а хладнокровный, выдержанный.– Недавно в соцсетях стала появляться информация о том, что на стороне Наполеона, в частности, при Бородино воевал некий русский легион численностью до восьми тысяч человек. Это правда?– Скажу, как сегодня модно говорить, что чистой воды фейк. Все французские войска, которые участвовали в Бородинском сражении, которые вступали в Москву, которые присоединялись к армии Наполеона в качестве резерва в Москве, известны до корпуса, дивизии и бригады. Это отчеты и французов, и наши. Восемь тысяч человек – это уже дивизия, это большое место дислокации в Москве или Подмосковье. Современники и участники сражения ничего об этом не говорят. Единственный легион, который был в составе армии Наполеона – это "Висла". Он формировался на территории герцогства Варшавского, это было самостоятельное государство под властью короля Саксонского.– Известный историк-наполеоновед Соколов в своей монографии "Битва двух императоров" утверждает, что Наполеон напал первый на Россию в качестве превентивной меры. Он таким образом предупредил нападение России на Францию. Будто Александр испытывал личную антипатию в Наполеону. Вы согласны с ним?– Историк Соколов – прекрасный военный историк, специалист по французской армии. И тем не менее говорить об изначальной антипатии Александра к Наполеону неправильно. Факты этому противоречат. Александр интересовался личностью Бонапарта в период консульства последнего. Заняв престол, он пытался выяснить, каковы политические намерения у первого консула. И очень длительное время он надеялся, что Бонапарт будет сохранять линию на упорядочивание завоеваний французской революции. Александр был достаточно благосклонен к так называемым "принципам 1789 года". И только, когда различными путями, гласно и негласно, в том числе при помощи агентуры он стал получать данные об окончательном повороте Наполеона к режиму личной власти, у него стали появляться личные негативные эмоции к Бонапарту.Александр считал, что Европа и Россия будут двигаться к различным формам конституционного правления. И Наполеон, который от французской республики и консулата переходил к восстановлению во Франции неограниченной власти в форме императорского режима, стал для Александра историческим вывихом, человеком, который обманул его ожидания. Вот в чем было дело, а не в ревности Александра к полководческим дарованиям Наполеона. Обида за Аустерлиц могла быть только после Аустерлица в 1805, но ведь его что-то заставило формировать третью коалицию в 1804 году.– То есть, вы против такого исторического подхода?– Я думаю, что поход Наполеона предвосхитил поход Александра – это неправильное утверждение. Это был кризис такой называемой тильзитской системы, франко-русского союза, который начался примерно с 1810 года. Может и раньше. Французский министр иностранных дел Шампани в большой записке Наполеону предупреждал, что Россия не сможет долго находиться в рамках этой системы. Другой факт – у нас западная граница была фактически не защищена. Войска участвовали в русско-турецкой войне, которой на тот момент конца и края не было.С 1811 по весну 1812 года обе стороны предпринимали абсолютно одинаковые действия. Видя, что отношения разлаживаются, стороны предпринимали попытки их наладить, в том числе они были со стороны России. Так Алексей Борисович Куракин, брат российского посла в Париже Александра Борисовича Куракин ездил с миссией к Наполеону договариваться. Сторонником сохранения союза с Францией и мирных отношений был канцлер Российской империи граф Николай Петрович Румянцев, который занимал эту должность даже в условиях начавшейся войны.Можно предположить, что если бы Александр Первый думал, что с Наполеоном нельзя наладить отношения, то он вряд ли оставил Румянцева в такой высокой должности.Другое дело, что и та, и другая стороны, пытаясь договориться, искали при этом себе союзников. Была конкуренция двух проектов. Проект Александра Первого, который он начал для себя формировать в 1804 году – проект общеевропейского союза против Наполеона – он никогда полностью не отбрасывал и всегда полагал, что полная победа над Наполеоном может быть достигнута только объединением основных европейских держав – Австрии, Пруссии, России и Англии. И когда тильзитский мир стал давать трещину, Александр вернулся к этому проекту. Дипломатические эмиссары стали работать как минимум в трех столицах – Берлине, Варшаве и Вене. Речь шла о том, чтобы сподвигнуть эти страны к возобновлению союзнических отношений с Россией, заключению с ними военных конвенций, и, коль скоро, разрыв с Францией был бы неизбежен, то российские войска вступали на территорию этих стран, как союзники.Но в этот же период, и это не было тайной для петербургского двора, Наполеон вел переговоры о включении прусских и австрийских войск в состав Великой армии с целью участия в войне против России. Постепенное сосредоточение сил на российских границах шло, когда Россия продолжала войну с Турцией.И единственный документ, который удалось заключить России, это была военная конвенция с Пруссией. Начальник прусского Генштаба Шарнхорст в Петербурге ее подписал, но прусский король отказался ее ратифицировать. В Вене и Варшаве тоже добиться успехов не удалось.В то же время Наполеон достиг союзнических договоренностей с Пруссий и Австрией. Данные о том, что прусские и австрийские войска будут участвовать в походе на Россия, в Петербурге были получены сразу, как только были подписаны. И в тот же момент Александр принял решение о том, что война будет идти исключительно на территории Российской империи. Это относится к весне 1812 года. С этого момента любые предложения генералов о попытках создать полосу выжженной земли в приграничных районах Александр отвергал. В тот отрезок времени никаких упоминаний о наступательных действиях русской армии не было. Он остановился на самом трудной для России варианте – ведения войны на своей территории.– А что же Наполеон?– Наполеон начал терять чувство реальности. Ведь он воспринимал союзников, как сателлитов. То есть если страна-союзник, значит можно распоряжаться ее ресурсами по своему усмотрению, и она должна участвовать во всех внешнеполитических акциях Франции. Так считал Наполеон. Например, по заключенном союзу в 1807 году Россия участвовала в кампании Франции против Австрии, но очень слабо. Скорее обозначала участие. И это стало первой серьезной трещиной в отношениях.На основании тех военных документов и в 60-е годы XX века выходили книги, в которых упоминалось намерение Александра Первого первым атаковать Наполеона при помощи союзников в лице Пруссии, Австрии. Но до сих пор это очень большой вопрос.– Где же истина?– Как всегда, где-то по середине. Версия такая: обе стороны готовились к войне, обе стороны искали союзников, в этой дипломатической битве Наполеон оказался победителем: он мог диктовать Австрии и Пруссии свою волю. В то время как Александр Первый мог только рисовать перспективы.– Есть еще одна историческая гипотеза: если бы не убийство Павла Первого, история могла пойти по другому пути, и сейчас мы были жили не англосаксонском мире, а в российско-французском.– Все почему-то думают, что Павел Первый был готов подписать союз с Наполеоном, идти на Индию, на англичан. А как же так получилось, что мирный договор с Францией при жизни Павла Первого так и не был заключен?На мой взгляд, Павел Первый еще при жизни успел охладеть к союзу с Бонапартом. Именно поэтому в качестве переговорщика с французами он назначил вице-канцлера Колычева, который был человеком предельно консервативным, старорусским боярином, который по приезду в Париж сразу отписал государю: "уберите меня отсюда, среди этих мерзких людей я не желаю находиться". Павел прекрасно понимал, кого он посылает налаживать отношения с Бонапартом. До конца он не был готов доверять никому и, вполне возможно, что не пошел бы на союз с Бонапартом, как это могло показаться кому-то.Проблема с Англией – немного другой вопрос. Вопрос о морской тирании Англии был поставлен еще Екатериной Второй. И первая лига вооруженного нейтралитета сформировалась под ее эгидой. И у нас при дворе было ровно столько же сторонников союза с Англией, сколько и противников при разных сменявших друг друга императоров. Например, Кутузов сказал как-то Беннигсену (генерал-фельдмаршалу): "Ты все заботишься об интересах Англии, а по мне – так если завтра этот проклятый остров пойдет на дно моря, я даже не охну". И это он сказал по поводу союзника России в тяжелейшей войне против Франции.Проблемы с Англией возникли по совершенно конкретным вещам: он делал ставку на англичан, как серьезных союзников, когда вступал в антифранцузскую коалицию 1798-1999 годов, когда он ссорился с австрийцами, он искал в английских дипломатах третейских судей, которые должны были развязать спорные узлы. Судя по всему, он убедился в том, что британские дипломаты узлы не развязывают, а завязывают. И еще ему не понравилось то, что когда армия Суворова по его приказу шла в Россию и пересекала территорию Чехии, британские дипломатические представители продолжали "дудеть в уши" Суворову, что нужно продолжать военную кампанию, выходя за рамки своих полномочий. В результате Суворов пострадал, потому что донесения сразу пошли в Петербург. В Петербурге же шла игра с участием канцлера Никиты Петровича Панина, который был абсолютным пробританцем. Они с послом Уитвортом замыслили изменить конфигурацию коалиции, чтобы оставить Россию, втянутой в нее. То есть англичане пытались им манипулировать задолго до того, как он узнал о существовании Бонапарта. В итоге сначала были фактически были испорчены отношения с Австрией, а затем и с Англией.

https://ria.ru/20221018/muzey-panorama-1824577267.html

https://ria.ru/20220914/borodino-1816644391.html

https://ria.ru/20220909/kniga-1815604282.html

https://ria.ru/20221019/otechestvennaya-1824346773.html

https://ria.ru/20220914/voyna-1816273894.html

https://ria.ru/20220525/vystavka-1790592216.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220723/1804461212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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