10:24 28.11.2022 (обновлено: 11:00 28.11.2022)
Байдену важно, чтобы посольство США в России работало, заявила поверенная
Поверенная США в Москве Руд: Байдену важно, чтобы посольство США в России работало
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У США есть каналы общения с Россией на рабочем уровне, президенту Джо Байдену важно, чтобы посольство в Москве продолжало работать, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.
"Наши отношения сейчас переживают период охлаждения, а численность персонала наших посольств гораздо меньше обычной. Но несмотря на это, у нас есть каналы для общения с Россией на рабочем уровне, и мы по-прежнему можем обсуждать множество вопросов, необходимых для обеспечения работы наших посольств. Я не думаю, что двусторонние отношения быстро улучшатся. Но мы по-прежнему здесь, и мы обсуждаем все важные вопросы", - сказала Руд.
"Для президента Байдена очень важно, чтобы наше посольство оставалось открытым и работало", - подчеркнула она.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено.
Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтоном, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с США, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то это произойдет.