https://ria.ru/20221128/posolstvo-1834680492.html

Байдену важно, чтобы посольство США в России работало, заявила поверенная

Байдену важно, чтобы посольство США в России работало, заявила поверенная - РИА Новости, 28.11.2022

Байдену важно, чтобы посольство США в России работало, заявила поверенная

У США есть каналы общения с Россией на рабочем уровне, президенту Джо Байдену важно, чтобы посольство в Москве продолжало работать, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:24

2022-11-28T10:24

2022-11-28T11:00

сша

россия

москва

джо байден

анатолий антонов

сергей рябков

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У США есть каналы общения с Россией на рабочем уровне, президенту Джо Байдену важно, чтобы посольство в Москве продолжало работать, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд."Для президента Байдена очень важно, чтобы наше посольство оставалось открытым и работало", - подчеркнула она.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено.Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтоном, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с США, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то это произойдет.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>

https://ria.ru/20221128/vysylka-1834676904.html

https://ria.ru/20221128/posol-1834674362.html

сша

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, москва, джо байден, анатолий антонов, сергей рябков