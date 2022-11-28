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Байдену важно, чтобы посольство США в России работало, заявила поверенная - РИА Новости, 28.11.2022
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Байдену важно, чтобы посольство США в России работало, заявила поверенная
Байдену важно, чтобы посольство США в России работало, заявила поверенная - РИА Новости, 28.11.2022
Байдену важно, чтобы посольство США в России работало, заявила поверенная
У США есть каналы общения с Россией на рабочем уровне, президенту Джо Байдену важно, чтобы посольство в Москве продолжало работать, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:24
2022-11-28T11:00
сша
россия
москва
джо байден
анатолий антонов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У США есть каналы общения с Россией на рабочем уровне, президенту Джо Байдену важно, чтобы посольство в Москве продолжало работать, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд."Для президента Байдена очень важно, чтобы наше посольство оставалось открытым и работало", - подчеркнула она.Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено.Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтоном, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с США, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то это произойдет.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд &gt;&gt;
https://ria.ru/20221128/vysylka-1834676904.html
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сша, россия, москва, джо байден, анатолий антонов, сергей рябков
США, Россия, Москва, Джо Байден, Анатолий Антонов, Сергей Рябков
10:24 28.11.2022 (обновлено: 11:00 28.11.2022)
 
Байдену важно, чтобы посольство США в России работало, заявила поверенная

Поверенная США в Москве Руд: Байдену важно, чтобы посольство США в России работало

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У США есть каналы общения с Россией на рабочем уровне, президенту Джо Байдену важно, чтобы посольство в Москве продолжало работать, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.
"Наши отношения сейчас переживают период охлаждения, а численность персонала наших посольств гораздо меньше обычной. Но несмотря на это, у нас есть каналы для общения с Россией на рабочем уровне, и мы по-прежнему можем обсуждать множество вопросов, необходимых для обеспечения работы наших посольств. Я не думаю, что двусторонние отношения быстро улучшатся. Но мы по-прежнему здесь, и мы обсуждаем все важные вопросы", - сказала Руд.
Временная поверенная в делах посольства США в РФ Элизабет Руд - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 10:07
Посольство США надеется, что больше взаимных высылок дипломатов не будет
"Для президента Байдена очень важно, чтобы наше посольство оставалось открытым и работало", - подчеркнула она.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что политический диалог между Россией и США находится на беспрецедентно низкой отметке: доверие подорвано, а сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес, обрушено.
Отношения между Россией и США резко обострились после начала в феврале российской спецоперации на Украине. Запад, включая Штаты, вскоре после этого ввел масштабные санкции и нарастил поставки Киеву вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Контакты между Москвой и Вашингтоном, как заявляли ранее в американской администрации, в настоящее время поддерживаются лишь по очень ограниченному кругу вопросов. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с США, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то это произойдет.
Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>
Элизабет Руд: Кандидатура нового посла США в Москве может быть вскоре утверждена - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 09:50
В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России
 
СШАРоссияМоскваДжо БайденАнатолий АнтоновСергей Рябков
 
 
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