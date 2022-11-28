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В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России
В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России - РИА Новости, 28.11.2022
В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России
Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд выразила надежду, что кандидатура нового посла США в России может быть скоро утверждена. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:50
2022-11-28T09:50
2022-11-28T11:07
в мире
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линн трейси
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд выразила надежду, что кандидатура нового посла США в России может быть скоро утверждена.Президент США Джо Байден ранее предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. Россия уже одобрила кандидатуру, которую осталось утвердить в американском сенате. Сделать это будет тем проще, что контроль над верхней палатой конгресса по итогам промежуточных выборов сохранили демократы - однопартийцы Байдена.Предыдущий посол США в России Джон Салливан в начале сентября завершил свою работу в Москве. Он рассказал, что так неожиданно уехал из России из-за рака у жены. До прибытия преемника посла обязанности временного поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>
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Элизабет Руд: "Кандидатура нового посла США в Москве может быть вскоре утверждена"
Кандидатура нового посла США в Москве может быть вскоре утверждена, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США Элизабет Руд. По ее словам, продолжение работы дипмиссии в Москве в интересах руководства США.
2022-11-28T09:50
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в мире, джо байден, линн трейси, джон салливан, москва, сша, россия
В мире, Джо Байден, Линн Трейси, Джон Салливан, Москва, США, Россия
09:50 28.11.2022 (обновлено: 11:07 28.11.2022)
В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России
Временная поверенная в делах США: кандидатуру нового посла в России могут вскоре утвердить