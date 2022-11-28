Рейтинг@Mail.ru
В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/posol-1834674362.html
В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России
В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России - РИА Новости, 28.11.2022
В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России
Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд выразила надежду, что кандидатура нового посла США в России может быть скоро утверждена. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:50
2022-11-28T11:07
в мире
джо байден
линн трейси
джон салливан
москва
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834675890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b00b689d729ebae75ab1e96f15545cf.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд выразила надежду, что кандидатура нового посла США в России может быть скоро утверждена.Президент США Джо Байден ранее предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. Россия уже одобрила кандидатуру, которую осталось утвердить в американском сенате. Сделать это будет тем проще, что контроль над верхней палатой конгресса по итогам промежуточных выборов сохранили демократы - однопартийцы Байдена.Предыдущий посол США в России Джон Салливан в начале сентября завершил свою работу в Москве. Он рассказал, что так неожиданно уехал из России из-за рака у жены. До прибытия преемника посла обязанности временного поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд.Читайте полный текст интервью Элизабет Руд &gt;&gt;
https://ria.ru/20221128/podgotovka-1834657639.html
https://ria.ru/20221128/vizy-1834655753.html
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Элизабет Руд: "Кандидатура нового посла США в Москве может быть вскоре утверждена"
Кандидатура нового посла США в Москве может быть вскоре утверждена, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США Элизабет Руд. По ее словам, продолжение работы дипмиссии в Москве в интересах руководства США.
2022-11-28T09:50
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834675890_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d27d9bacdb5fa507a68033808679201c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, линн трейси, джон салливан, москва, сша, россия
В мире, Джо Байден, Линн Трейси, Джон Салливан, Москва, США, Россия
09:50 28.11.2022 (обновлено: 11:07 28.11.2022)
 
В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России

Временная поверенная в делах США: кандидатуру нового посла в России могут вскоре утвердить

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд выразила надежду, что кандидатура нового посла США в России может быть скоро утверждена.
"Мы думаем, что ее утвердят, и надеемся ее скоро здесь увидеть. И мы ждем того дня, когда наши посольства будут опять полностью укомплектованы, хотя я и не могу вам сказать, когда этот день наступит", - сказала Руд РИА Новости.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 06:49
В Германии рассказали, как США готовились к конфликту с Россией на Украине
Президент США Джо Байден ранее предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. Россия уже одобрила кандидатуру, которую осталось утвердить в американском сенате. Сделать это будет тем проще, что контроль над верхней палатой конгресса по итогам промежуточных выборов сохранили демократы - однопартийцы Байдена.
Предыдущий посол США в России Джон Салливан в начале сентября завершил свою работу в Москве. Он рассказал, что так неожиданно уехал из России из-за рака у жены. До прибытия преемника посла обязанности временного поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд.
Читайте полный текст интервью Элизабет Руд >>
Элизабет Руд об иммиграционных визах для граждан РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 05:36
США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз
 
В миреДжо БайденЛинн ТрейсиДжон СалливанМоскваСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала