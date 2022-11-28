https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html

"Восток против Запада". О чем договорились Путин и Токаев

"Восток против Запада". О чем договорились Путин и Токаев - РИА Новости, 28.11.2022

"Восток против Запада". О чем договорились Путин и Токаев

Президенты России и Казахстана провели переговоры в Москве. Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в 11-й раз и впервые — в качестве вновь... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:04

2022-11-28T18:04

2022-11-28T18:21

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президенты России и Казахстана провели переговоры в Москве. Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в 11-й раз и впервые — в качестве вновь избранного главы государства. Об итогах саммита — в материале РИА Новости.Укрепление в АзииК 30-летию установления дипломатических отношений Россия и Казахстан подписали декларацию, обозначив ключевые геополитические позиции сторон."Российская Федерация и Республика Казахстан выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не имеющих политической направленности, в целях обеспечения максимально быстрого и эффективного реагирования на современные вызовы в сфере международных торгово-экономических отношений", — отмечается в документе.Казахстан не присоединился к антироссийским санкциям. При этом тесно сотрудничает с Китаем, а Пекин тоже не против Москвы. Подобный "антиамериканский фронт" не может не беспокоить американцев, стремящихся усилить влияние в Азии.Впрочем, российский и казахстанский лидеры не акцентировали внимание на внешнеполитических вызовах со стороны Запада. Они сосредоточились на поддержке нуждающихся государств."Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами", — говорится в декларации.Кроме того, Москва и Астана займутся производственной специализацией и кооперацией во всех областях промышленности.Приоритет внешней политики — Содружество Независимых Государств: "Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат активное взаимодействие по укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ".Кроме того, обе стороны "отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года, соблюдения всех предусмотренных данной конвенцией принципов деятельности прибрежных государств на Каспийском море в целях повышения эффективности каспийского сотрудничества". В этой конвенции закреплены суверенные права прибрежных стран Каспия на его ресурсы, а также положение о неприсутствии там внерегиональных вооруженных сил. Документ не подписан лишь Ираном.В целом декларация стала своего рода связующим звеном предыдущего президентского срока Токаева с новым, закрепив принципиальные основы российско-казахстанских отношений.Демократизация по-казахскиНа состоявшихся в ноябре внеочередных выборах за Касым-Жомарта Токаева проголосовали более 80 процентов избирателей. По словам президента, люди доверились ему — и это главное.Путин назвал этот результат "удивительным" — в смысле оказанного доверия — и открывающим новые возможности для развития страны и отношений с Москвой.Согласно недавно принятой конституции Казахстана, эти выборы — последние для Токаева. Через семь лет он переизбраться не сможет. Демократичность этой реформы очевидна. Но критики все равно недовольны: они опасаются, что президент в ближайшие годы опять поменяет основной закон.Активные контактыВизит в Москву — первый для Токаева после переизбрания. Так же было и в 2019-м. Тогда лидеры двух стран тоже обсуждали различные вопросы двусторонних отношений и перспективы интеграции в рамках Евразийского региона.В октябре того же года Токаев по приглашению Путина принял участие в XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященном роли Востока в глобальной геополитике. Там президент Казахстана предложил трансформировать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию.Месяц спустя Токаев приехал в Омск, на XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.В июне 2020-го в он присутствовал на параде Победы на Красной площади и участвовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Через два месяца посетил Москву с рабочим визитом и на переговорах с Путиным подчеркнул, что Казахстан и Россия — полноценные союзники.В 2021-м Токаев на неформальной встрече глав государств — участников СНГ поблагодарил Россию за помощь во время пандемии. В феврале 2021-го побеседовал в Москве с Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. В мае 2022 года был в российской столице на саммите ОДКБ, а в июне — в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме.В августе были переговоры в Сочи, а 7 октября — неформальная встреча руководителей СНГ в Москве.Казахстан остается одним их ключевых партнеров России в Азии. Количество достигнутых сегодня договоренностей свидетельствует о безальтернативности выбранного пути.

https://ria.ru/20221128/deklaratsiya-1834804506.html

https://ria.ru/20221126/tokaev-1834401682.html

https://ria.ru/20221128/energiya-1834799337.html

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