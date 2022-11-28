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Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины" - РИА Новости, 28.11.2022
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Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины"
Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины" - РИА Новости, 28.11.2022
Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины"
Италия предоставила 2 миллиона евро на поддержку инициативы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"), в соответствии с которой Киев обязуется обеспечить... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:53
2022-11-28T22:16
специальная военная операция на украине
экономика
владимир путин
антонио таяни
владимир зеленский
украина
россия
италия
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РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Италия предоставила 2 миллиона евро на поддержку инициативы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"), в соответствии с которой Киев обязуется обеспечить украинским продовольствием те страны, где есть угроза голода, сообщил в понедельник миллиона, вице-премьер Антонио Таяни.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи - Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного из Украины.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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экономика, владимир путин, антонио таяни, владимир зеленский, украина, россия, италия, twitter, оон
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Владимир Путин, Антонио Таяни, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Италия, Twitter, ООН
21:53 28.11.2022 (обновлено: 22:16 28.11.2022)
 
Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины"

МИД Италии: страна выделила два миллиона евро на поддержку инициативы "Зерно с Украины

© РИА Новости / Н. Селюченко / Перейти в медиабанкПшеница в Киевской области
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Н. Селюченко
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Пшеница в Киевской области. Архивное фото
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РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Италия предоставила 2 миллиона евро на поддержку инициативы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"), в соответствии с которой Киев обязуется обеспечить украинским продовольствием те страны, где есть угроза голода, сообщил в понедельник миллиона, вице-премьер Антонио Таяни.
"Только что я подписал рефинансирование двустороннего чрезвычайного фонда. Это поддержка Всемирной продовольственной программы. Два миллиона евро, которые окажут поддержку инициативе Grain From Ukraine. Это важный проект, который послужит доставке украинского зерна в беднейшие страны", - написал он в Twitter.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи - Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного из Украины.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 23:58
США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаВладимир ПутинАнтонио ТаяниВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияИталияTwitterООН
 
 
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