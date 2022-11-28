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Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины"

Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины" - РИА Новости, 28.11.2022

Италия выделила средства на поддержку инициативы "Зерно с Украины"

Италия предоставила 2 миллиона евро на поддержку инициативы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"), в соответствии с которой Киев обязуется обеспечить... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:53

2022-11-28T21:53

2022-11-28T22:16

специальная военная операция на украине

экономика

владимир путин

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РИМ, 29 ноя - РИА Новости. Италия предоставила 2 миллиона евро на поддержку инициативы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"), в соответствии с которой Киев обязуется обеспечить украинским продовольствием те страны, где есть угроза голода, сообщил в понедельник миллиона, вице-премьер Антонио Таяни.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи - Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного из Украины.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, антонио таяни, владимир зеленский, украина, россия, италия, twitter, оон