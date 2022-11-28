https://ria.ru/20221128/plennye-1834903303.html
Вернувшиеся из украинского плена бойцы ЛНР нуждаются в медпомощи
Вернувшиеся из украинского плена бойцы ЛНР нуждаются в медпомощи - РИА Новости, 28.11.2022
Вернувшиеся из украинского плена бойцы ЛНР нуждаются в медпомощи
Вернувшиеся в ЛНР ранее освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики нуждаются в медицинской помощи, заявила журналистам РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:36
2022-11-28T23:36
2022-11-28T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
анна сорока
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
киев
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Вернувшиеся в ЛНР ранее освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики нуждаются в медицинской помощи, заявила журналистам советник главы региона Анна Сорока.Минобороны РФ на минувшей неделе сообщало об обменах пленными: 23 ноября об обмене 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, 24 ноября – о возвращении с подконтрольной Киеву территории 50 российских военных. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 23 защитника республики, ранее обменянные из украинского плена, вернулись домой."К сожалению, не могу сказать, что здоровы. Уже визуально видно, что хромают и знаем, что избивали. У одного военнослужащего не достали пулю из легкого, так она и заросла. Сейчас будем их усиленно лечить, заботиться", - сказала Сорока.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вернувшиеся из украинского плена бойцы ЛНР нуждаются в медпомощи
Советник главы ЛНР Сорока: вернувшиеся из украинского плена бойцы нуждаются в медпомощи