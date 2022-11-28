https://ria.ru/20221128/plennye-1834903303.html

Вернувшиеся из украинского плена бойцы ЛНР нуждаются в медпомощи

Вернувшиеся из украинского плена бойцы ЛНР нуждаются в медпомощи - РИА Новости, 28.11.2022

Вернувшиеся из украинского плена бойцы ЛНР нуждаются в медпомощи

Вернувшиеся в ЛНР ранее освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики нуждаются в медицинской помощи, заявила журналистам РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T23:36

2022-11-28T23:36

2022-11-28T23:36

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

анна сорока

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

киев

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Вернувшиеся в ЛНР ранее освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики нуждаются в медицинской помощи, заявила журналистам советник главы региона Анна Сорока.Минобороны РФ на минувшей неделе сообщало об обменах пленными: 23 ноября об обмене 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, 24 ноября – о возвращении с подконтрольной Киеву территории 50 российских военных. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 23 защитника республики, ранее обменянные из украинского плена, вернулись домой."К сожалению, не могу сказать, что здоровы. Уже визуально видно, что хромают и знаем, что избивали. У одного военнослужащего не достали пулю из легкого, так она и заросла. Сейчас будем их усиленно лечить, заботиться", - сказала Сорока.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, анна сорока, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, киев