Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/plennye-1834725693.html
В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена
В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 28.11.2022
В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 23 защитника республики, ранее обменянные из украинского плена, возвращаются домой. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:41
2022-11-28T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150926/66/1509266658_0:97:3214:1904_1920x0_80_0_0_2c7feabeb598f3fc113d43d540f5edd1.jpg
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 23 защитника республики, ранее обменянные из украинского плена, возвращаются домой.Минобороны РФ на минувшей неделе сообщало об обменах пленными: 23 ноября об обмене 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, 24 ноября – о возвращении с подконтрольной Киеву территории 50 российских военных."Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Он добавил, что все освобожденные пленные сообщают о нечеловеческом отношении, в том числе моральном унижении, физическом насилии, пытках и избиении.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150926/66/1509266658_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_09c969dd82664ed3dfa80b31b1f3fce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:41 28.11.2022
 
В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена

Пасечник заявил о возвращении в ЛНР 23 военных, обменянных из украинского плена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Луганской народной республики в Луганске
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Луганской народной республики в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 23 защитника республики, ранее обменянные из украинского плена, возвращаются домой.
Минобороны РФ на минувшей неделе сообщало об обменах пленными: 23 ноября об обмене 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, 24 ноября – о возвращении с подконтрольной Киеву территории 50 российских военных.
"Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Он добавил, что все освобожденные пленные сообщают о нечеловеческом отношении, в том числе моральном унижении, физическом насилии, пытках и избиении.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала