https://ria.ru/20221128/plennye-1834725693.html

В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена

В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 28.11.2022

В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 23 защитника республики, ранее обменянные из украинского плена, возвращаются домой. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:41

2022-11-28T12:41

2022-11-28T12:41

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 23 защитника республики, ранее обменянные из украинского плена, возвращаются домой.Минобороны РФ на минувшей неделе сообщало об обменах пленными: 23 ноября об обмене 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, 24 ноября – о возвращении с подконтрольной Киеву территории 50 российских военных."Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Он добавил, что все освобожденные пленные сообщают о нечеловеческом отношении, в том числе моральном унижении, физическом насилии, пытках и избиении.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр