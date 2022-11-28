https://ria.ru/20221128/plennye-1834725693.html
В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена
В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 28.11.2022
В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 23 защитника республики, ранее обменянные из украинского плена, возвращаются домой. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:41
2022-11-28T12:41
2022-11-28T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 23 защитника республики, ранее обменянные из украинского плена, возвращаются домой.Минобороны РФ на минувшей неделе сообщало об обменах пленными: 23 ноября об обмене 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность, 24 ноября – о возвращении с подконтрольной Киеву территории 50 российских военных."Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Он добавил, что все освобожденные пленные сообщают о нечеловеческом отношении, в том числе моральном унижении, физическом насилии, пытках и избиении.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР вернутся 23 военных, освобожденных из украинского плена
Пасечник заявил о возвращении в ЛНР 23 военных, обменянных из украинского плена