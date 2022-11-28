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Песков не стал комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834731823.html
Песков не стал комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию
Песков не стал комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию - РИА Новости, 28.11.2022
Песков не стал комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию
В Кремле не видели петицию с призывом прекратить спецоперацию, поэтому воздерживаются от комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:59
2022-11-28T15:27
специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы рф
украина
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Кремле не видели петицию с призывом прекратить спецоперацию, поэтому воздерживаются от комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне на сайте change.org появилось совместное обращение инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников и движения "Феминистское антивоенное сопротивление", в котором они просят вывести войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой.Журналисты также задали пресс-секретарю президента вопрос о том, как в Кремле оценивают такой поступок после встречи Путина с матерями солдат."Я не могу оценивать, потому что я не понимаю, что это за поступок, что они имеют в виду". Я не читал, поэтому, не читая, комментировать было бы неправильно", — подытожил он.На прошлой неделе президент провел встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине. В частности, Владимир Путин заявлял, что Минобороны старается наладить работу по снабжению военных всем необходимым, а также пообещал разобраться с обеспечением бойцов горячим питанием. Кроме того, президент поручил разработать программу помощи раненным в ходе СВО.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221125/kadyrov-1834381380.html
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общество, вооруженные силы рф, украина, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:59 28.11.2022 (обновлено: 15:27 28.11.2022)
 
Песков не стал комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию

Песков заявил, что не видел петицию матерей с призывом прекратить спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Кремле не видели петицию с призывом прекратить спецоперацию, поэтому воздерживаются от комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне на сайте change.org появилось совместное обращение инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников и движения "Феминистское антивоенное сопротивление", в котором они просят вывести войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой.

"Нет, вы знаете, я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать", — подчеркнул Песков.

Журналисты также задали пресс-секретарю президента вопрос о том, как в Кремле оценивают такой поступок после встречи Путина с матерями солдат.
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"Я не могу оценивать, потому что я не понимаю, что это за поступок, что они имеют в виду". Я не читал, поэтому, не читая, комментировать было бы неправильно", — подытожил он.
На прошлой неделе президент провел встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине.
В частности, Владимир Путин заявлял, что Минобороны старается наладить работу по снабжению военных всем необходимым, а также пообещал разобраться с обеспечением бойцов горячим питанием. Кроме того, президент поручил разработать программу помощи раненным в ходе СВО.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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