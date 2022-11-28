https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834731823.html

Песков не стал комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию

Песков не стал комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию - РИА Новости, 28.11.2022

Песков не стал комментировать петицию с призывом прекратить спецоперацию

В Кремле не видели петицию с призывом прекратить спецоперацию, поэтому воздерживаются от комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:59

2022-11-28T12:59

2022-11-28T15:27

специальная военная операция на украине

общество

вооруженные силы рф

украина

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Кремле не видели петицию с призывом прекратить спецоперацию, поэтому воздерживаются от комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне на сайте change.org появилось совместное обращение инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников и движения "Феминистское антивоенное сопротивление", в котором они просят вывести войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой.Журналисты также задали пресс-секретарю президента вопрос о том, как в Кремле оценивают такой поступок после встречи Путина с матерями солдат."Я не могу оценивать, потому что я не понимаю, что это за поступок, что они имеют в виду". Я не читал, поэтому, не читая, комментировать было бы неправильно", — подытожил он.На прошлой неделе президент провел встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине. В частности, Владимир Путин заявлял, что Минобороны старается наладить работу по снабжению военных всем необходимым, а также пообещал разобраться с обеспечением бойцов горячим питанием. Кроме того, президент поручил разработать программу помощи раненным в ходе СВО.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221125/kadyrov-1834381380.html

https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html

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Кирилл Волков

общество, вооруженные силы рф, украина, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр