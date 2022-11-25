https://ria.ru/20221125/pitanie-1834336708.html
Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих
Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих - РИА Новости, 25.11.2022
Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовой в зоне спецоперации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:10
2022-11-25T19:10
2022-11-25T19:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовой в зоне спецоперации."Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания на передовой, казалось бы, что вопросы в основном решены, здесь вот, как раз говорили о том, что все вроде с этим нормально, но, значит, не все нормально, посмотрим, что можно и где нужно сделать", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20221125/obestsenivanie-1834325579.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
19:10 25.11.2022 (обновлено: 19:21 25.11.2022)
Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих
Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих в зоне СВО
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовой в зоне спецоперации.
"Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания на передовой, казалось бы, что вопросы в основном решены, здесь вот, как раз говорили о том, что все вроде с этим нормально, но, значит, не все нормально, посмотрим, что можно и где нужно сделать", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.