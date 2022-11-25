https://ria.ru/20221125/pitanie-1834336708.html

Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих

Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих - РИА Новости, 25.11.2022

Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовой в зоне спецоперации. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:10

2022-11-25T19:10

2022-11-25T19:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовой в зоне спецоперации."Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания на передовой, казалось бы, что вопросы в основном решены, здесь вот, как раз говорили о том, что все вроде с этим нормально, но, значит, не все нормально, посмотрим, что можно и где нужно сделать", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20221125/obestsenivanie-1834325579.html

россия

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владимир путин, россия