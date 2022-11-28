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Эксперт: Польша понимает, что Германия не отдаст Украине свои ЗРК Patriot - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/patriot-1834767950.html
Эксперт: Польша понимает, что Германия не отдаст Украине свои ЗРК Patriot
Эксперт: Польша понимает, что Германия не отдаст Украине свои ЗРК Patriot - РИА Новости, 28.11.2022
Эксперт: Польша понимает, что Германия не отдаст Украине свои ЗРК Patriot
Германия не пойдет на размещение своих зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Украины, и в Варшаве это прекрасно понимают, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:45
2022-11-28T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
польша
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Германия не пойдет на размещение своих зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Украины, и в Варшаве это прекрасно понимают, заявил РИА Новости польской военный эксперт Яцек Гродзицкий.Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не в Польше."В данный момент нет ни одного реального шанса на то, чтобы Германия разместила свои Patriot на Украине вместо Польши", - сказал собеседник агентства.По его словам, в пользу того, что Германия не поставит свои Patriot на Украину, "говорит сразу несколько факторов".В первую очередь Гродзицкий назвал неготовность украинских военных использовать Patriot. "Они умеют пользоваться советским вооружением, советской техникой ПВО, например, С-300. Patriot они никогда не обслуживали, не стреляли из него и не знают, с какой стороны к нему подойти. Для того, чтобы научиться, нужно очень много времени – минимум полгода", - пояснил он."Конечно же, мы не рассматриваем варианта, при котором на территории Украины Patriot будут обслуживать немецкие военные", - сказал он, добавив, что "это означало бы участие Германии и всей НАТО" в конфликте с Россией.Кроме того, он считает, что Германия не отдаст Украине свои Patriot, так как не захочет их лишиться. "Когда министр обороны Германии предложила разместить немецкие ракеты в Польше, то не надо воспринимать это так, что нам предложили подарить Patriot. Они хотели, так сказать, одолжить его нам на время. Так это надо трактовать", - сказал Гродзицкий."В то же время, если немецкие Patriot попадут на территорию Украины, то с очень высокой долей вероятности они не вернутся обратно, так как будут уничтожены российской артиллерией или авиацией. Это очень важная цель с военной точки зрения", - пояснил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221125/polsha-1834250388.html
https://ria.ru/20221125/germaniya-1834154371.html
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в мире, украина, германия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Польша, Вооруженные силы Украины
14:45 28.11.2022
 
Эксперт: Польша понимает, что Германия не отдаст Украине свои ЗРК Patriot

Эксперт Гродзицкий: Германия не отдаст Украине свои ЗРК Patriot, и в Польше это понимают

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в Польше
Комплекс Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Германия не пойдет на размещение своих зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Украины, и в Варшаве это прекрасно понимают, заявил РИА Новости польской военный эксперт Яцек Гродзицкий.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не в Польше.
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"В данный момент нет ни одного реального шанса на то, чтобы Германия разместила свои Patriot на Украине вместо Польши", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в пользу того, что Германия не поставит свои Patriot на Украину, "говорит сразу несколько факторов".
В первую очередь Гродзицкий назвал неготовность украинских военных использовать Patriot. "Они умеют пользоваться советским вооружением, советской техникой ПВО, например, С-300. Patriot они никогда не обслуживали, не стреляли из него и не знают, с какой стороны к нему подойти. Для того, чтобы научиться, нужно очень много времени – минимум полгода", - пояснил он.
"Конечно же, мы не рассматриваем варианта, при котором на территории Украины Patriot будут обслуживать немецкие военные", - сказал он, добавив, что "это означало бы участие Германии и всей НАТО" в конфликте с Россией.
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В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине
Кроме того, он считает, что Германия не отдаст Украине свои Patriot, так как не захочет их лишиться. "Когда министр обороны Германии предложила разместить немецкие ракеты в Польше, то не надо воспринимать это так, что нам предложили подарить Patriot. Они хотели, так сказать, одолжить его нам на время. Так это надо трактовать", - сказал Гродзицкий.
"В то же время, если немецкие Patriot попадут на территорию Украины, то с очень высокой долей вероятности они не вернутся обратно, так как будут уничтожены российской артиллерией или авиацией. Это очень важная цель с военной точки зрения", - пояснил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияПэтриот (зенитный ракетный комплекс )ПольшаВооруженные силы Украины
 
 
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