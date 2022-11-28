https://ria.ru/20221128/nato-1834869460.html

Президент Румынии призвал к усилению НАТО в Восточной Европе

Президент Румынии призвал к усилению НАТО в Восточной Европе - РИА Новости, 28.11.2022

Президент Румынии призвал к усилению НАТО в Восточной Европе

Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что нужно ускорить реализацию стратегии НАТО, которая предполагает увеличение присутствия сил альянса на восточном... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:49

2022-11-28T19:49

2022-11-28T19:49

в мире

румыния

нато

клаус йоханнис

йенс столтенберг

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восточная европа

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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что нужно ускорить реализацию стратегии НАТО, которая предполагает увеличение присутствия сил альянса на восточном фланге.Лидеры НАТО утвердили в конце июня на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Согласно этим планам, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо"."Сегодня мы вместе оценили ситуацию с безопасностью на евроатлантическом пространстве. В беседах с господином генеральным секретарем (НАТО) я подчеркнул необходимость как можно быстрее реализовать решения, принятые на историческом саммите в Мадриде в этом году", - заявил журналистам Йоханнис после встречи с генсеком блока Йенсом Столтенбергом, который сейчас находится в Бухаресте.Йоханнис поблагодарил Столтенберга за его "усилия по координации модернизации НАТО" и сообщил о необходимости более сильных сил сдерживания на восточном фланге. "Реализация Стратегической концепции приведет к повышению роли нашего альянса, от которого зависит не только безопасность евроатлантического пространства, но и стабильность международного порядка", — добавил президент Румынии.Ранее сообщалось, что усиление сил НАТО на востоке должно произойти в 2023 году. Кроме того, альянс планирует разместить на передовых позициях вооружение и технику, чтобы быстрее реагировать, в случае возникновения такой необходимости. Президент США Джо Байден ранее в среду объявил о значительном усилении американской военного присутствия в Европе. В свою очередь Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20221128/nato-1834862125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, румыния, нато, клаус йоханнис, йенс столтенберг, европа, восточная европа