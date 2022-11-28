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Президент Румынии призвал к усилению НАТО в Восточной Европе - РИА Новости, 28.11.2022
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Президент Румынии призвал к усилению НАТО в Восточной Европе
Президент Румынии призвал к усилению НАТО в Восточной Европе - РИА Новости, 28.11.2022
Президент Румынии призвал к усилению НАТО в Восточной Европе
Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что нужно ускорить реализацию стратегии НАТО, которая предполагает увеличение присутствия сил альянса на восточном... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:49
2022-11-28T19:49
в мире
румыния
нато
клаус йоханнис
йенс столтенберг
европа
восточная европа
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что нужно ускорить реализацию стратегии НАТО, которая предполагает увеличение присутствия сил альянса на восточном фланге.Лидеры НАТО утвердили в конце июня на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Согласно этим планам, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо"."Сегодня мы вместе оценили ситуацию с безопасностью на евроатлантическом пространстве. В беседах с господином генеральным секретарем (НАТО) я подчеркнул необходимость как можно быстрее реализовать решения, принятые на историческом саммите в Мадриде в этом году", - заявил журналистам Йоханнис после встречи с генсеком блока Йенсом Столтенбергом, который сейчас находится в Бухаресте.Йоханнис поблагодарил Столтенберга за его "усилия по координации модернизации НАТО" и сообщил о необходимости более сильных сил сдерживания на восточном фланге. "Реализация Стратегической концепции приведет к повышению роли нашего альянса, от которого зависит не только безопасность евроатлантического пространства, но и стабильность международного порядка", — добавил президент Румынии.Ранее сообщалось, что усиление сил НАТО на востоке должно произойти в 2023 году. Кроме того, альянс планирует разместить на передовых позициях вооружение и технику, чтобы быстрее реагировать, в случае возникновения такой необходимости. Президент США Джо Байден ранее в среду объявил о значительном усилении американской военного присутствия в Европе. В свою очередь Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20221128/nato-1834862125.html
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в мире, румыния, нато, клаус йоханнис, йенс столтенберг, европа, восточная европа
В мире, Румыния, НАТО, Клаус Йоханнис, Йенс Столтенберг, Европа, Восточная Европа
19:49 28.11.2022
 
Президент Румынии призвал к усилению НАТО в Восточной Европе

Президент Румынии Йоханнис призвал реализовать решение об усилении НАТО в Восточной Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что нужно ускорить реализацию стратегии НАТО, которая предполагает увеличение присутствия сил альянса на восточном фланге.
Лидеры НАТО утвердили в конце июня на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Согласно этим планам, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 19:14Специальная военная операция на Украине
Генсек НАТО поблагодарил Румынию за "экспорт миллионов тонн Украины"
"Сегодня мы вместе оценили ситуацию с безопасностью на евроатлантическом пространстве. В беседах с господином генеральным секретарем (НАТО) я подчеркнул необходимость как можно быстрее реализовать решения, принятые на историческом саммите в Мадриде в этом году", - заявил журналистам Йоханнис после встречи с генсеком блока Йенсом Столтенбергом, который сейчас находится в Бухаресте.
Йоханнис поблагодарил Столтенберга за его "усилия по координации модернизации НАТО" и сообщил о необходимости более сильных сил сдерживания на восточном фланге. "Реализация Стратегической концепции приведет к повышению роли нашего альянса, от которого зависит не только безопасность евроатлантического пространства, но и стабильность международного порядка", — добавил президент Румынии.
Ранее сообщалось, что усиление сил НАТО на востоке должно произойти в 2023 году. Кроме того, альянс планирует разместить на передовых позициях вооружение и технику, чтобы быстрее реагировать, в случае возникновения такой необходимости. Президент США Джо Байден ранее в среду объявил о значительном усилении американской военного присутствия в Европе. В свою очередь Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 16:57Специальная военная операция на Украине
Постпред США заявила о единстве стран НАТО в поддержке Украины
 
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