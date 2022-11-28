https://ria.ru/20221128/nato-1834862125.html
Генсек НАТО поблагодарил Румынию за "экспорт миллионов тонн Украины"
Генсек НАТО поблагодарил Румынию за "экспорт миллионов тонн Украины" - РИА Новости, 28.11.2022
Генсек НАТО поблагодарил Румынию за "экспорт миллионов тонн Украины"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил президента Румынии Клауса Йоханниса за экспорт "миллионов тонн Украины". Такую оговорку глава военной... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:14
2022-11-28T19:14
2022-11-28T21:13
в мире
йенс столтенберг
украина
бухарест
румыния
нато
клаус йоханнис
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил президента Румынии Клауса Йоханниса за экспорт "миллионов тонн Украины". Такую оговорку глава военной организации сделал во время совместной пресс-конференции.С 29 по 30 ноября в Бухаресте состоится заседание глав МИД стран Североатлантического альянса. Столтенберг накануне прибыл в румынскую столицу, чтобы провести несколько двусторонних встреч с местными политиками."Как сосед Украины вы проявили гостеприимство в отношении более 1,5 миллиона беженцев, вы содействуете экспорту миллионов тонн Украины… украинского зерна, чтобы облегчить мировой продовольственный кризис. Вы также представляете существенную военную поддержку", — заявил генсек.На минувшей неделе во время общения с депутатами на Парламентской ассамблее стран НАТО Столтенберг не сразу вспомнил, куда упали украинские ракеты после недавнего инцидента в Польше, а также перепутал страны, призвав всех "не поддерживать Украину".На фоне российской спецоперации США и союзники продолжают отправлять оружие ВСУ. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет киевскому режиму десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221122/stoltenberg-1833374908.html
https://ria.ru/20221110/bayden-1830409504.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, йенс столтенберг, украина, бухарест, румыния, нато, клаус йоханнис, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, Бухарест, Румыния, НАТО, Клаус Йоханнис, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
19:14 28.11.2022 (обновлено: 21:13 28.11.2022)
Генсек НАТО поблагодарил Румынию за "экспорт миллионов тонн Украины"
Генсек НАТО Столтенберг поблагодарил Румынию за "экспорт миллионов тонн Украины"