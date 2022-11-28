Рейтинг@Mail.ru
В МИД Канады вызвали посла России - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/mid-1834861073.html
В МИД Канады вызвали посла России
В МИД Канады вызвали посла России - РИА Новости, 28.11.2022
В МИД Канады вызвали посла России
Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил о вызове в МИД страны. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:09
2022-11-28T20:11
россия
канада
в мире
олег степанов
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил о вызове в МИД страны."Приглашают в 15:30 (23:30 мск)", - сообщил РИА Новости Степанов.Ранее канадские СМИ писали, что вызов главы российской миссии во внешнеполитическое ведомство связан с публикациями посольства в Twitter на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в МИД сочли атакой на "канадские ценности - принятие и толерантность".
https://ria.ru/20221004/mid-1821526634.html
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, в мире, олег степанов, twitter
Россия, Канада, В мире, Олег Степанов, Twitter
19:09 28.11.2022 (обновлено: 20:11 28.11.2022)
 
В МИД Канады вызвали посла России

Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил о вызове в МИД Канады

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил о вызове в МИД страны.
"Приглашают в 15:30 (23:30 мск)", - сообщил РИА Новости Степанов.
Ранее канадские СМИ писали, что вызов главы российской миссии во внешнеполитическое ведомство связан с публикациями посольства в Twitter на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в МИД сочли атакой на "канадские ценности - принятие и толерантность".
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 18:34
Посла России в Берне вызвали в МИД Швейцарии
 
РоссияКанадаВ миреОлег СтепановTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала