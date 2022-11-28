https://ria.ru/20221128/mid-1834861073.html
В МИД Канады вызвали посла России
В МИД Канады вызвали посла России - РИА Новости, 28.11.2022
В МИД Канады вызвали посла России
Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил о вызове в МИД страны. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:09
2022-11-28T19:09
2022-11-28T20:11
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил о вызове в МИД страны."Приглашают в 15:30 (23:30 мск)", - сообщил РИА Новости Степанов.Ранее канадские СМИ писали, что вызов главы российской миссии во внешнеполитическое ведомство связан с публикациями посольства в Twitter на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в МИД сочли атакой на "канадские ценности - принятие и толерантность".
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россия, канада, в мире, олег степанов, twitter
Россия, Канада, В мире, Олег Степанов, Twitter
19:09 28.11.2022 (обновлено: 20:11 28.11.2022)
В МИД Канады вызвали посла России
Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил о вызове в МИД Канады