https://ria.ru/20221128/makhachev-1834849617.html

Экс-советник главы Дагестана получил восемь лет колонии и штраф за взятку

Экс-советник главы Дагестана получил восемь лет колонии и штраф за взятку - РИА Новости, 28.11.2022

Экс-советник главы Дагестана получил восемь лет колонии и штраф за взятку

Бабушкинский суд Москвы в понедельник приговорил бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева к восьми годам колонии и штрафу 800 тысяч рублей за взятку 23 РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:17

2022-11-28T18:17

2022-11-28T18:36

республика дагестан

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в понедельник приговорил бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева к восьми годам колонии и штрафу 800 тысяч рублей за взятку 23 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 28 ноября 2022 года бывший советник главы Республики Дагестан Осман Махачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 рублей",- сказала собеседница агентства. Она добавила, что приговором суда вменяемая Махачеву часть 6 статьи 290 УК РФ (взятка а особо крупном размере) была переквалифицирована на мошенничество в особо крупном размере.Также Махачеву запрещено занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением организационно – распределительных административно-хозяйственных функций, на срок 3 года.В январе Махачев был экстрадирован из Германии. Следствие вменяло ему взятку 23 миллиона рублей. Из материалов следует, что в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики, однако на руки он успел получить 23 миллиона рублей. Дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Махачев от правосудия скрылся, но в ноябре прошлого года его задержали в Германии. Тем не менее, Бабушкинский суд Москвы в своем приговоре квалифицировал его деяние как мошенничество.

https://ria.ru/20221018/vzyatki-1824901839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика дагестан, происшествия, россия