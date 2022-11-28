18:17 28.11.2022 (обновлено: 18:36 28.11.2022)
Экс-советник главы Дагестана получил восемь лет колонии и штраф за взятку
Суд дал экс-советнику главы Дагестана Махачеву восемь лет колонии и штраф за взятку
Экс-советник главы Дагестана Осман Махачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в понедельник приговорил бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева к восьми годам колонии и штрафу 800 тысяч рублей за взятку 23 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 28 ноября 2022 года бывший советник главы Республики Дагестан Осман Махачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 рублей",- сказала собеседница агентства. Она добавила, что приговором суда вменяемая Махачеву часть 6 статьи 290 УК РФ (взятка а особо крупном размере) была переквалифицирована на мошенничество в особо крупном размере.
Также Махачеву запрещено занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением организационно – распределительных административно-хозяйственных функций, на срок 3 года.
В январе Махачев был экстрадирован из Германии. Следствие вменяло ему взятку 23 миллиона рублей. Из материалов следует, что в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики, однако на руки он успел получить 23 миллиона рублей. Дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Махачев от правосудия скрылся, но в ноябре прошлого года его задержали в Германии. Тем не менее, Бабушкинский суд Москвы в своем приговоре квалифицировал его деяние как мошенничество.