https://ria.ru/20221128/kudrin-1834776624.html
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста - РИА Новости, 28.11.2022
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста
Совет Федерации может рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты в среду, если к этому времени поступит представление... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:06
2022-11-28T15:06
2022-11-28T15:17
алексей кудрин
политика
совет федерации рф
анатолий артамонов
счетная палата рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты в среду, если к этому времени поступит представление президента РФ, сообщил РИА Новости председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.Отвечая на вопрос агентства, поступило ли в Совфед представление президента об освобождении Кудрина с занимаемой должности, сенатор пояснил, что "пока нет". При этом он утвердительно ответил на вопрос, ожидают ли законодатели представление главы государства до среды.Также, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, может ли палата рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, глава комитета СФ сказал, что "может". Он уточнил, что новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты президенту комитетом не представлялись.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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алексей кудрин, политика, совет федерации рф, анатолий артамонов, счетная палата рф
Алексей Кудрин, Политика, Совет Федерации РФ, Анатолий Артамонов, Счетная палата РФ
15:06 28.11.2022 (обновлено: 15:17 28.11.2022)
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты в среду, если к этому времени поступит представление президента РФ, сообщил РИА Новости председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
Отвечая на вопрос агентства, поступило ли в Совфед представление президента об освобождении Кудрина с занимаемой должности, сенатор пояснил, что "пока нет". При этом он утвердительно ответил на вопрос, ожидают ли законодатели представление главы государства до среды.
Также, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, может ли палата рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, глава комитета СФ сказал, что "может". Он уточнил, что новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты президенту комитетом не представлялись.