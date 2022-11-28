https://ria.ru/20221128/kudrin-1834776624.html

Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста

Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста - РИА Новости, 28.11.2022

Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста

Совет Федерации может рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты в среду, если к этому времени поступит представление... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:06

2022-11-28T15:06

2022-11-28T15:17

алексей кудрин

политика

совет федерации рф

анатолий артамонов

счетная палата рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты в среду, если к этому времени поступит представление президента РФ, сообщил РИА Новости председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.Отвечая на вопрос агентства, поступило ли в Совфед представление президента об освобождении Кудрина с занимаемой должности, сенатор пояснил, что "пока нет". При этом он утвердительно ответил на вопрос, ожидают ли законодатели представление главы государства до среды.Также, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, может ли палата рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, глава комитета СФ сказал, что "может". Он уточнил, что новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты президенту комитетом не представлялись.

https://ria.ru/20220923/yandeks-1818968398.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей кудрин, политика, совет федерации рф, анатолий артамонов, счетная палата рф