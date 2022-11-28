Рейтинг@Mail.ru
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/kudrin-1834776624.html
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста - РИА Новости, 28.11.2022
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста
Совет Федерации может рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты в среду, если к этому времени поступит представление... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:06
2022-11-28T15:17
алексей кудрин
политика
совет федерации рф
анатолий артамонов
счетная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795234914_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d0f788eb934fbfac5bbd2f03063247d0.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты в среду, если к этому времени поступит представление президента РФ, сообщил РИА Новости председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.Отвечая на вопрос агентства, поступило ли в Совфед представление президента об освобождении Кудрина с занимаемой должности, сенатор пояснил, что "пока нет". При этом он утвердительно ответил на вопрос, ожидают ли законодатели представление главы государства до среды.Также, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, может ли палата рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, глава комитета СФ сказал, что "может". Он уточнил, что новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты президенту комитетом не представлялись.
https://ria.ru/20220923/yandeks-1818968398.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795234914_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0766d71dd5f33a617a1c09b4cb213bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кудрин, политика, совет федерации рф, анатолий артамонов, счетная палата рф
Алексей Кудрин, Политика, Совет Федерации РФ, Анатолий Артамонов, Счетная палата РФ
15:06 28.11.2022 (обновлено: 15:17 28.11.2022)
 
Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста

Совфед ждет представления Путина о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты в среду, если к этому времени поступит представление президента РФ, сообщил РИА Новости председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
Отвечая на вопрос агентства, поступило ли в Совфед представление президента об освобождении Кудрина с занимаемой должности, сенатор пояснил, что "пока нет". При этом он утвердительно ответил на вопрос, ожидают ли законодатели представление главы государства до среды.
Также, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, может ли палата рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, глава комитета СФ сказал, что "может". Он уточнил, что новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты президенту комитетом не представлялись.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 15:48
Волож предложил Кудрину пять процентов акций "Яндекса", сообщили СМИ
 
Алексей КудринПолитикаСовет Федерации РФАнатолий АртамоновСчетная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала