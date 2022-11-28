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В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана
В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана - РИА Новости, 28.11.2022
В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана
Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при падении строительного крана в городе Козьмодемьянске в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:56
2022-11-28T17:56
2022-11-28T17:56
происшествия
козьмодемьянск
чебоксары
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при падении строительного крана в городе Козьмодемьянске в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По предварительной информации, 49-летний крановщик из города Чебоксары первый день был на работе на стройке в Козьмодемьянске, когда и случилась трагедия."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе.
козьмодемьянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, козьмодемьянск, чебоксары, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Козьмодемьянск, Чебоксары, Республика Марий Эл, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана
СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего при падении крана в Козьмодемьянске