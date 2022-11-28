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В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана

В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана - РИА Новости, 28.11.2022

В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана

Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при падении строительного крана в городе Козьмодемьянске в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:56

2022-11-28T17:56

2022-11-28T17:56

происшествия

козьмодемьянск

чебоксары

республика марий эл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при падении строительного крана в городе Козьмодемьянске в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По предварительной информации, 49-летний крановщик из города Чебоксары первый день был на работе на стройке в Козьмодемьянске, когда и случилась трагедия."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе.

козьмодемьянск

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, козьмодемьянск, чебоксары, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)