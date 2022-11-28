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В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана - РИА Новости, 28.11.2022
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В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана
В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана - РИА Новости, 28.11.2022
В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана
Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при падении строительного крана в городе Козьмодемьянске в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:56
2022-11-28T17:56
происшествия
козьмодемьянск
чебоксары
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при падении строительного крана в городе Козьмодемьянске в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По предварительной информации, 49-летний крановщик из города Чебоксары первый день был на работе на стройке в Козьмодемьянске, когда и случилась трагедия."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе.
козьмодемьянск
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происшествия, козьмодемьянск, чебоксары, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Козьмодемьянск, Чебоксары, Республика Марий Эл, Следственный комитет России (СК РФ)
17:56 28.11.2022
 
В Марий Эл возбудили дело после гибели рабочего при падении крана

СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего при падении крана в Козьмодемьянске

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при падении строительного крана в городе Козьмодемьянске в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По предварительной информации, 49-летний крановщик из города Чебоксары первый день был на работе на стройке в Козьмодемьянске, когда и случилась трагедия.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе.
 
ПроисшествияКозьмодемьянскЧебоксарыРеспублика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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