https://ria.ru/20221128/kosmos-1834807378.html

Москва и Астана продолжат координацию работы по космосу

Москва и Астана продолжат координацию работы по космосу - РИА Новости, 28.11.2022

Москва и Астана продолжат координацию работы по космосу

Москва и Астана продолжат координацию работы в космической сфере. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:20

2022-11-28T16:20

2022-11-28T16:38

космос - риа наука

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:93:1080:701_1920x0_80_0_0_3cc2879ac633f645189066495aaa9154.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана продолжат координацию работы в космической сфере.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат координацию научно-производственной деятельности по подготовке и реализации космических программ, а также по использованию космических технологий в интересах народов двух государств, дела мира и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Казахстан", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Российская Федерация и Республика Казахстан прилагают усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, его трансформации в арену военной конфронтации, подтверждают необходимость реализации дальнейших практических мер в целях разработки многостороннего юридически обязывающего нормативно-правового акта по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, который предусматривал бы запрет на размещение оружия в космосе, а также на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - также говорится в декларации.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, казахстан