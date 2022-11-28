16:20 28.11.2022 (обновлено: 16:38 28.11.2022)
Москва и Астана продолжат координацию работы по космосу
Москва и Астана приложат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва и Астана продолжат координацию работы в космической сфере.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат координацию научно-производственной деятельности по подготовке и реализации космических программ, а также по использованию космических технологий в интересах народов двух государств, дела мира и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Казахстан", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Российская Федерация и Республика Казахстан прилагают усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, его трансформации в арену военной конфронтации, подтверждают необходимость реализации дальнейших практических мер в целях разработки многостороннего юридически обязывающего нормативно-правового акта по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, который предусматривал бы запрет на размещение оружия в космосе, а также на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - также говорится в декларации.
Вчера, 01:07Межгосударственные отношения России и Казахстана