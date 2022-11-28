https://ria.ru/20221128/konkurs-1834744153.html

ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы

ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы - РИА Новости, 28.11.2022

ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы

ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:43

2022-11-28T13:43

2022-11-28T13:43

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает пресс-служба банка.Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ была создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены – Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.Конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран – членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля клиентского риска.По словам председателя ЕАГ Юрия Чиханчина, конкурс призван стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере."Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место", – отметил Чиханчин, слова которого цитирует пресс-служа банка.В свою очередь в банке заявили, что для ВТБ как системно значимого российского банка важно участие в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, втб, новости компаний - экономика