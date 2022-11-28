https://ria.ru/20221128/konkurs-1834744153.html
ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы
ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы - РИА Новости, 28.11.2022
ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы
ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:43
2022-11-28T13:43
2022-11-28T13:43
технологии
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:393:2759:1945_1920x0_80_0_0_660d7bc1b4e88abbc8b77da8aafe846c.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает пресс-служба банка.Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ была создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены – Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.Конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран – членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля клиентского риска.По словам председателя ЕАГ Юрия Чиханчина, конкурс призван стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере."Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место", – отметил Чиханчин, слова которого цитирует пресс-служа банка.В свою очередь в банке заявили, что для ВТБ как системно значимого российского банка важно участие в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне.
https://ria.ru/20221110/ipoteka-1830456872.html
https://ria.ru/20221111/vtb-1830721011.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_b1a2fafcb5ca491dc2c7a9c7400918ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, втб, новости компаний - экономика
Технологии, ВТБ, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает пресс-служба банка.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ
была создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены – Россия
, Беларусь
, Индия
, Казахстан
, Китай
, Кыргызстан, Таджикистан
, Узбекистан
, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.
Конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран – членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля клиентского риска.
"Комплаенс-подразделение ВТБ представило для конкурса материалы об одной из наиболее сложных нелегальных схем, выявленных и пресеченных банком за последнее время – организации деятельности незаконного онлайн-казино, которое было замаскировано под организацию, скрывавшуюся за псевдорасчетами по интернет-эквайрингу за цифровые товары (компьютерные и видеоигры)", - говорится в пресс-релизе ВТБ.
По словам председателя ЕАГ Юрия Чиханчина
, конкурс призван стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере.
"Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место", – отметил Чиханчин, слова которого цитирует пресс-служа банка.
В свою очередь в банке заявили, что для ВТБ как системно значимого российского банка важно участие в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне.
"Поданные на конкурс материалы фактически представляют собой пример комплексного комплаенс-расследования в сфере, популярной во всех странах ЕАГ, и, как мы надеемся, несет в себе практические элементы для большинства финансовых организаций и регулирующих органов стран-участниц", - отмечается в пресс-релизе.