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ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы - РИА Новости, 28.11.2022
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ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы
ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы - РИА Новости, 28.11.2022
ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы
ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:43
2022-11-28T13:43
технологии
втб
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает пресс-служба банка.Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ была создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены – Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.Конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран – членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля клиентского риска.По словам председателя ЕАГ Юрия Чиханчина, конкурс призван стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере."Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место", – отметил Чиханчин, слова которого цитирует пресс-служа банка.В свою очередь в банке заявили, что для ВТБ как системно значимого российского банка важно участие в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне.
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технологии, втб, новости компаний - экономика
Технологии, ВТБ, Новости компаний - Экономика
13:43 28.11.2022
 

ВТБ победил в конкурсе финучреждений Евразийской группы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. ВТБ стал победителем международного конкурса финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает пресс-служба банка.
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является региональным органом по типу ФАТФ. ЕАГ была создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Ее члены – Россия, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. В состав наблюдателей Евразийской группы входят 15 государств и 23 международные и региональные организации.
Конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили представители регуляторов и финансовых разведок стран – членов ЕАГ, оценивало лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля клиентского риска.
"Комплаенс-подразделение ВТБ представило для конкурса материалы об одной из наиболее сложных нелегальных схем, выявленных и пресеченных банком за последнее время – организации деятельности незаконного онлайн-казино, которое было замаскировано под организацию, скрывавшуюся за псевдорасчетами по интернет-эквайрингу за цифровые товары (компьютерные и видеоигры)", - говорится в пресс-релизе ВТБ.
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По словам председателя ЕАГ Юрия Чиханчина, конкурс призван стимулировать распространение лучшего опыта в профессиональном сообществе государств Евразийского региона, а также развитие государственно-частного партнерства в антиотмывочной сфере.
"Высокий экспертный уровень, нестандартный и творческий подход позволили ВТБ занять первое место", – отметил Чиханчин, слова которого цитирует пресс-служа банка.
В свою очередь в банке заявили, что для ВТБ как системно значимого российского банка важно участие в обмене опытом с коллегами и надзорными органами на межгосударственном уровне.
"Поданные на конкурс материалы фактически представляют собой пример комплексного комплаенс-расследования в сфере, популярной во всех странах ЕАГ, и, как мы надеемся, несет в себе практические элементы для большинства финансовых организаций и регулирующих органов стран-участниц", - отмечается в пресс-релизе.
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