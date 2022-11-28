https://ria.ru/20221128/kniguru-1834696611.html

На конкурсе "Книгуру" назвали лучшие произведения для подростков

На конкурсе "Книгуру" назвали лучшие произведения для подростков - РИА Новости, 28.11.2022

На конкурсе "Книгуру" назвали лучшие произведения для подростков

Повесть Евгения Рудашевского "Пожиратель ищет белую сову" получила максимальный балл на XIII Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:44

2022-11-28T16:44

2022-11-28T16:44

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Повесть Евгения Рудашевского "Пожиратель ищет белую сову" получила максимальный балл на XIII Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", сообщает пресс-служба премии. Второе место у "Козы и великанов" Станислава Востокова, на третьем – сборник рассказов Евы Немеш "Пахнет псиной". "Все три текста – очень разные, но в них можно найти общий мотив: поиск себя, выбор пути, выход за пределы наезженной колеи. Похоже, именно так и формулируется читательский запрос в нынешнем году", — рассказывают в пресс-службе. Победителей выбирало жюри, состоящее из подростков 10 — 16 лет. Они прочитали и оценили произведения из короткого списка. Конкурс "Книгуру" учрежден министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центром поддержки отечественной словесности. В 13-м сезоне на рассмотрение экспертного совета было подано 642 текста от 431 автора из 18 стран. Среди них Россия, Беларусь, Германия, Израиль, Индонезия, Испания, Латвия, Литва, США и другие.

https://ria.ru/20221108/vodolazkin-1830012325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, книгуру (премия), что почитать, россия, белоруссия, германия, сша, израиль, индонезия, испания, латвия, литва