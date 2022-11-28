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На конкурсе "Книгуру" назвали лучшие произведения для подростков - РИА Новости, 28.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221128/kniguru-1834696611.html
На конкурсе "Книгуру" назвали лучшие произведения для подростков
На конкурсе "Книгуру" назвали лучшие произведения для подростков - РИА Новости, 28.11.2022
На конкурсе "Книгуру" назвали лучшие произведения для подростков
Повесть Евгения Рудашевского "Пожиратель ищет белую сову" получила максимальный балл на XIII Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:44
2022-11-28T16:44
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Повесть Евгения Рудашевского "Пожиратель ищет белую сову" получила максимальный балл на XIII Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", сообщает пресс-служба премии. Второе место у "Козы и великанов" Станислава Востокова, на третьем – сборник рассказов Евы Немеш "Пахнет псиной". "Все три текста – очень разные, но в них можно найти общий мотив: поиск себя, выбор пути, выход за пределы наезженной колеи. Похоже, именно так и формулируется читательский запрос в нынешнем году", — рассказывают в пресс-службе. Победителей выбирало жюри, состоящее из подростков 10 — 16 лет. Они прочитали и оценили произведения из короткого списка. Конкурс "Книгуру" учрежден министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центром поддержки отечественной словесности. В 13-м сезоне на рассмотрение экспертного совета было подано 642 текста от 431 автора из 18 стран. Среди них Россия, Беларусь, Германия, Израиль, Индонезия, Испания, Латвия, Литва, США и другие.
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новости культуры, книги, книгуру (премия), что почитать, россия, белоруссия, германия, сша, израиль, индонезия, испания, латвия, литва
Культура, Новости культуры, Книги, Книгуру (премия), что почитать, Россия, Белоруссия, Германия, США, Израиль, Индонезия, Испания, Латвия, Литва
16:44 28.11.2022
 
На конкурсе "Книгуру" назвали лучшие произведения для подростков

Повесть "Пожиратель ищет белую сову" победила в конкурсе произведений для детей "Книгуру"

© Логотип предоставлен Центром поддержки отечественной словесностиЛоготип Книгуру
Логотип Книгуру
© Логотип предоставлен Центром поддержки отечественной словесности
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Повесть Евгения Рудашевского "Пожиратель ищет белую сову" получила максимальный балл на XIII Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", сообщает пресс-служба премии.
Второе место у "Козы и великанов" Станислава Востокова, на третьем – сборник рассказов Евы Немеш "Пахнет псиной".
"Все три текста – очень разные, но в них можно найти общий мотив: поиск себя, выбор пути, выход за пределы наезженной колеи. Похоже, именно так и формулируется читательский запрос в нынешнем году", — рассказывают в пресс-службе.
Победителей выбирало жюри, состоящее из подростков 10 — 16 лет. Они прочитали и оценили произведения из короткого списка.
Конкурс "Книгуру" учрежден министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центром поддержки отечественной словесности. В 13-м сезоне на рассмотрение экспертного совета было подано 642 текста от 431 автора из 18 стран. Среди них Россия, Беларусь, Германия, Израиль, Индонезия, Испания, Латвия, Литва, США и другие.
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8 ноября, 17:37Культура
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