https://ria.ru/20220915/knigi-1816990873.html
Объявлен шорт-лист конкурса "Книгуру"
Объявлен шорт-лист конкурса "Книгуру" - РИА Новости, 15.09.2022
Объявлен шорт-лист конкурса "Книгуру"
Объявлен шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:31
2022-09-15T15:31
2022-09-15T15:31
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Объявлен шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", сообщает пресс-служба мероприятия.В него вошло 12 произведений. Это работы "Аул" Арслановой Асии, "П. Ушкин и пиксели" Аи эН, "Калики перехожие" Басовой Евгении, "Монстры под лестницей" Воджик Хельги, "Коза и великаны" Востокова Станислава, "Теорема близнецов" Горницкой Любавы, "День ВДВ" Зуевой Люси, "Пахнет псиной" Немеш Евы, "Хроники везения и невезения" Овчинниковой Анны, "Сокровища" Овчинниковой Евгении, "Пожиратель ищет Белую Сову" Рудашевского Евгения и "Кукла ходит по земле" Сиротина Дмитрия."Я не ожидала таких жарких батальных сцен обсуждений. Но все же мы, оставив субъективность, выбрали лучших, и в финале, наряду с ожидаемыми известными именами, заслуженно прозвучали новые", — рассказывает о составлении короткого списка эксперт Алена Васнецова. Победителя выберет открытое читательское жюри, состоящее из подростков. "Тринадцатый сезон дал какое-то неожиданно безумное количество текстов про творческих детей-музыкантов. Их оказалось даже больше, чем говорящих котиков! Еще было немало текстов о художницах (юных), библиотекарях (старых) и писательницах (разного возраста)", — рассказывает Мария Порядина.Итоги конкурса подведут в конце ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги
Культура, Новости культуры, Книги
Объявлен шорт-лист конкурса "Книгуру"
В шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса "Книгуру" вошло 12 произведений
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Объявлен шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", сообщает пресс-служба мероприятия.
В него вошло 12 произведений. Это работы "Аул" Арслановой Асии, "П. Ушкин и пиксели" Аи эН, "Калики перехожие" Басовой Евгении, "Монстры под лестницей" Воджик Хельги, "Коза и великаны" Востокова Станислава, "Теорема близнецов" Горницкой Любавы, "День ВДВ" Зуевой Люси, "Пахнет псиной" Немеш Евы, "Хроники везения и невезения" Овчинниковой Анны, "Сокровища" Овчинниковой Евгении, "Пожиратель ищет Белую Сову" Рудашевского Евгения и "Кукла ходит по земле" Сиротина Дмитрия.
"Я не ожидала таких жарких батальных сцен обсуждений. Но все же мы, оставив субъективность, выбрали лучших, и в финале, наряду с ожидаемыми известными именами, заслуженно прозвучали новые", — рассказывает о составлении короткого списка эксперт Алена Васнецова.
Победителя выберет открытое читательское жюри, состоящее из подростков.
"Тринадцатый сезон дал какое-то неожиданно безумное количество текстов про творческих детей-музыкантов. Их оказалось даже больше, чем говорящих котиков! Еще было немало текстов о художницах (юных), библиотекарях (старых) и писательницах (разного возраста)", — рассказывает Мария Порядина.
Итоги конкурса подведут в конце ноября.