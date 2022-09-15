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Объявлен шорт-лист конкурса "Книгуру" - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
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Объявлен шорт-лист конкурса "Книгуру"
Объявлен шорт-лист конкурса "Книгуру" - РИА Новости, 15.09.2022
Объявлен шорт-лист конкурса "Книгуру"
Объявлен шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:31
2022-09-15T15:31
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Объявлен шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", сообщает пресс-служба мероприятия.В него вошло 12 произведений. Это работы "Аул" Арслановой Асии, "П. Ушкин и пиксели" Аи эН, "Калики перехожие" Басовой Евгении, "Монстры под лестницей" Воджик Хельги, "Коза и великаны" Востокова Станислава, "Теорема близнецов" Горницкой Любавы, "День ВДВ" Зуевой Люси, "Пахнет псиной" Немеш Евы, "Хроники везения и невезения" Овчинниковой Анны, "Сокровища" Овчинниковой Евгении, "Пожиратель ищет Белую Сову" Рудашевского Евгения и "Кукла ходит по земле" Сиротина Дмитрия."Я не ожидала таких жарких батальных сцен обсуждений. Но все же мы, оставив субъективность, выбрали лучших, и в финале, наряду с ожидаемыми известными именами, заслуженно прозвучали новые", — рассказывает о составлении короткого списка эксперт Алена Васнецова. Победителя выберет открытое читательское жюри, состоящее из подростков. "Тринадцатый сезон дал какое-то неожиданно безумное количество текстов про творческих детей-музыкантов. Их оказалось даже больше, чем говорящих котиков! Еще было немало текстов о художницах (юных), библиотекарях (старых) и писательницах (разного возраста)", — рассказывает Мария Порядина.Итоги конкурса подведут в конце ноября.
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новости культуры, книги
Культура, Новости культуры, Книги
15:31 15.09.2022
 
Объявлен шорт-лист конкурса "Книгуру"

В шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса "Книгуру" вошло 12 произведений

© Фото : Unsplash / Johnny McClungРебенок читает книгу
Ребенок читает книгу - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Unsplash / Johnny McClung
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Объявлен шорт-лист 13-го сезона Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру", сообщает пресс-служба мероприятия.
В него вошло 12 произведений. Это работы "Аул" Арслановой Асии, "П. Ушкин и пиксели" Аи эН, "Калики перехожие" Басовой Евгении, "Монстры под лестницей" Воджик Хельги, "Коза и великаны" Востокова Станислава, "Теорема близнецов" Горницкой Любавы, "День ВДВ" Зуевой Люси, "Пахнет псиной" Немеш Евы, "Хроники везения и невезения" Овчинниковой Анны, "Сокровища" Овчинниковой Евгении, "Пожиратель ищет Белую Сову" Рудашевского Евгения и "Кукла ходит по земле" Сиротина Дмитрия.
"Я не ожидала таких жарких батальных сцен обсуждений. Но все же мы, оставив субъективность, выбрали лучших, и в финале, наряду с ожидаемыми известными именами, заслуженно прозвучали новые", — рассказывает о составлении короткого списка эксперт Алена Васнецова.
Победителя выберет открытое читательское жюри, состоящее из подростков.
"Тринадцатый сезон дал какое-то неожиданно безумное количество текстов про творческих детей-музыкантов. Их оказалось даже больше, чем говорящих котиков! Еще было немало текстов о художницах (юных), библиотекарях (старых) и писательницах (разного возраста)", — рассказывает Мария Порядина.
Итоги конкурса подведут в конце ноября.
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