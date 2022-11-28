https://ria.ru/20221128/kislitsa-1834750421.html

В Сети набросились на украинского дипломата за слова о России

В Сети набросились на украинского дипломата за слова о России - РИА Новости, 28.11.2022

В Сети набросились на украинского дипломата за слова о России

Пользователи Twitter возмутились заявлением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о необходимости передачи доходов России от торговли Киеву. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:56

2022-11-28T13:56

2022-11-28T13:56

в мире

сергей кислица

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились заявлением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о необходимости передачи доходов России от торговли Киеву."Заставить Россию платить: большая часть нынешней и будущей прибыли России от торговли будет необходима для внутренних нужд, однако значительная часть должна пойти Украине; Это не экономическое препятствие, а политическое, и те, кто населяет Кремль, должны согласиться", — написал дипломат в официальном Twitter-аккаунте.Однако пользователи с негодованием восприняли заявление Кислицы."Не принимается. Проведите денацификацию и добейтесь мира. Вы — одна из самых коррумпированных стран в мире, и вы не должны получать ни цента от Америки", — написал Mossomo."Украинские нацисты хотят репараций. Интересно, за что. Лучше заплатите Польше за вашу С-300, которая убила двух поляков", — отметил Jan Nowak."Украинские военные преступники продолжают бомбить и убивать этнических русских гражданских в Донецке", — заявил пользователь."Больше денег для украинской прачечной!" — пошутил Matteo S."Подобного рода заявления ведут к войне, ты — высокомерный придурок, а не политический лидер", — разозлился Let Me Breathe."Безумство для провоцирования третьей мировой войны", — заключил Carpe Diem.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/zakharova-1833897173.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834738461.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221127/dobrovoltsy-1834599675.html

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в мире, сергей кислица, владимир путин, киев, украина, россия, twitter, оон, зрк с-300