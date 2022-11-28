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Херсонским школьникам помогут восполнить пробелы в знаниях, заявила депутат - РИА Новости, 28.11.2022
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Херсонским школьникам помогут восполнить пробелы в знаниях, заявила депутат
Херсонским школьникам помогут восполнить пробелы в знаниях, заявила депутат - РИА Новости, 28.11.2022
Херсонским школьникам помогут восполнить пробелы в знаниях, заявила депутат
Старшеклассникам из Херсонской области, которые были эвакуированы в другие регионы России, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях не только для... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:24
2022-11-28T16:24
общество
анна кузнецова
россия
херсонская область
госдума рф
запорожская область
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ВОЛГОГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Старшеклассникам из Херсонской области, которые были эвакуированы в другие регионы России, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях не только для поступления в вузы, но и для социализации, заявила журналистам заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова.По ее словам, она лично навещала ребят из Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в пансионатах и лагерях. Она отметила, что ситуация со старшеклассниками сложилась непростая, многие из них не обучались с октября."Есть предложения Минпросвещения, что сдавать ЕГЭ не будут. Но пробелы в образовании придется возмещать. И сейчас нужно, чтобы, как можно скорее, подключилась вся система или в репетиторском формате по подготовке, или иными ресурсами. Потому что у ребятишек преподавание было на украинском языке, есть отчасти языковой барьер. Это особая задача – восполнить пробел знаний по новым российским программам, это задача не только связана с последующим поступлением в вузы или поиском работы, это связано с социализацией", - сказала Кузнецова.Депутат находится в Волгограде, где приняла участие в открытии семейного МФЦ.
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общество, анна кузнецова, россия, херсонская область , госдума рф, запорожская область
Общество, Анна Кузнецова, Россия, Херсонская область , Госдума РФ, Запорожская область
16:24 28.11.2022
 
Херсонским школьникам помогут восполнить пробелы в знаниях, заявила депутат

Зампред Госдумы Кузнецова: херсонским школьникам надо помочь восполнить пробелы в знаниях

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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ВОЛГОГРАД, 28 ноя - РИА Новости. Старшеклассникам из Херсонской области, которые были эвакуированы в другие регионы России, необходимо помочь восполнить пробелы в знаниях не только для поступления в вузы, но и для социализации, заявила журналистам заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова.
По ее словам, она лично навещала ребят из Херсонской и Запорожской областей, которые находятся в пансионатах и лагерях. Она отметила, что ситуация со старшеклассниками сложилась непростая, многие из них не обучались с октября.
"Есть предложения Минпросвещения, что сдавать ЕГЭ не будут. Но пробелы в образовании придется возмещать. И сейчас нужно, чтобы, как можно скорее, подключилась вся система или в репетиторском формате по подготовке, или иными ресурсами. Потому что у ребятишек преподавание было на украинском языке, есть отчасти языковой барьер. Это особая задача – восполнить пробел знаний по новым российским программам, это задача не только связана с последующим поступлением в вузы или поиском работы, это связано с социализацией", - сказала Кузнецова.
Депутат находится в Волгограде, где приняла участие в открытии семейного МФЦ.
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ОбществоАнна КузнецоваРоссияХерсонская областьГосдума РФЗапорожская область
 
 
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