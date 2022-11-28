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Москва и Астана построят отношения на основе экономического суверенитета - РИА Новости, 28.11.2022
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Москва и Астана построят отношения на основе экономического суверенитета
Москва и Астана построят отношения на основе экономического суверенитета - РИА Новости, 28.11.2022
Москва и Астана построят отношения на основе экономического суверенитета
РФ и Казахстан намерены развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения на основе экономического суверенитета, сказано в 24-м пункте декларации по... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:15
2022-11-28T16:37
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан намерены развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения на основе экономического суверенитета, сказано в 24-м пункте декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.Текст декларации опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения и инвестиционные связи на основе экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности в целях повышения благосостояния своих народов", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Отмечается также, что Россия и Казахстан будут содействовать осуществлению плана мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2021–2025 годы. Государства продолжат укреплять межрегиональные и приграничные контакты "на основе равноправия и взаимовыгодности", в связи с чем приоритетное внимание будет уделяться реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества на 2021–2023 годы.Кроме этого, РФ и Казахстан собираются продолжить системное взаимодействие в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству для укрепления связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20221128/bioterrorizm-1834811286.html
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владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, москва, в мире
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Москва, В мире
16:15 28.11.2022 (обновлено: 16:37 28.11.2022)
 
Москва и Астана построят отношения на основе экономического суверенитета

Москва и Астана будут развивать взаимовыгодный союз на основе экономического суверенитета

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан намерены развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения на основе экономического суверенитета, сказано в 24-м пункте декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
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"Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения и инвестиционные связи на основе экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности в целях повышения благосостояния своих народов", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Отмечается также, что Россия и Казахстан будут содействовать осуществлению плана мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2021–2025 годы. Государства продолжат укреплять межрегиональные и приграничные контакты "на основе равноправия и взаимовыгодности", в связи с чем приоритетное внимание будет уделяться реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества на 2021–2023 годы.
Кроме этого, РФ и Казахстан собираются продолжить системное взаимодействие в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству для укрепления связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
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