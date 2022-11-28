https://ria.ru/20221128/kazakhstan-1834804373.html

Москва и Астана построят отношения на основе экономического суверенитета

Москва и Астана построят отношения на основе экономического суверенитета - РИА Новости, 28.11.2022

Москва и Астана построят отношения на основе экономического суверенитета

РФ и Казахстан намерены развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения на основе экономического суверенитета, сказано в 24-м пункте декларации по... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:15

2022-11-28T16:15

2022-11-28T16:37

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834441817_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_132172cae85b5a6741ba20be9d2c7385.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан намерены развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения на основе экономического суверенитета, сказано в 24-м пункте декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.Текст декларации опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан будут развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения и инвестиционные связи на основе экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности в целях повышения благосостояния своих народов", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Отмечается также, что Россия и Казахстан будут содействовать осуществлению плана мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2021–2025 годы. Государства продолжат укреплять межрегиональные и приграничные контакты "на основе равноправия и взаимовыгодности", в связи с чем приоритетное внимание будет уделяться реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества на 2021–2023 годы.Кроме этого, РФ и Казахстан собираются продолжить системное взаимодействие в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству для укрепления связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

https://ria.ru/20221128/bioterrorizm-1834811286.html

https://ria.ru/20221128/tokaev-1834723780.html

казахстан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, москва, в мире