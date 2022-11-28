https://ria.ru/20221128/kazakhstan-1834762916.html

Токаев выразил удовлетворение сотрудничеством между Россией и Казахстаном

Токаев выразил удовлетворение сотрудничеством между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2022

Токаев выразил удовлетворение сотрудничеством между Россией и Казахстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удовлетворен ходом развития взаимоотношений республики с Россией. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:30

2022-11-28T14:30

2022-11-28T14:30

россия

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

касым-жомарт токаев

политика

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удовлетворен ходом развития взаимоотношений республики с Россией."Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество между нашими странами, но в то же время нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я приехал сюда", - сказал он в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.По мнению Токаева, нет смысла перечислять все отрасли, которые вовлечены в сотрудничество двух стран. "Практически все, что есть в международном сотрудничестве как таковом, в глобальном масштабе, все это находит отражение и присутствует в наших двусторонних взаимоотношениях", - констатировал президент Казахстана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, политика, владимир путин