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Токаев выразил удовлетворение сотрудничеством между Россией и Казахстаном
Токаев выразил удовлетворение сотрудничеством между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2022
Токаев выразил удовлетворение сотрудничеством между Россией и Казахстаном
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удовлетворен ходом развития взаимоотношений республики с Россией. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:30
2022-11-28T14:30
2022-11-28T14:30
россия
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
касым-жомарт токаев
политика
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удовлетворен ходом развития взаимоотношений республики с Россией."Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество между нашими странами, но в то же время нужно смотреть вперед, и именно с этой целью я приехал сюда", - сказал он в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.По мнению Токаева, нет смысла перечислять все отрасли, которые вовлечены в сотрудничество двух стран. "Практически все, что есть в международном сотрудничестве как таковом, в глобальном масштабе, все это находит отражение и присутствует в наших двусторонних взаимоотношениях", - констатировал президент Казахстана.
https://ria.ru/20221125/kazakhstan-1834175187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, политика, владимир путин
Россия, Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, Касым-Жомарт Токаев, Политика, Владимир Путин
Токаев выразил удовлетворение сотрудничеством между Россией и Казахстаном
Токаев заявил об основаниях быть удовлетворенным сотрудничеством между Москвой и Астаной