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В Москве торжественно открылся ГУМ-Каток - РИА Новости, 28.11.2022
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В Москве торжественно открылся ГУМ-Каток
В Москве торжественно открылся ГУМ-Каток - РИА Новости, 28.11.2022
В Москве торжественно открылся ГУМ-Каток
Торжественное открытие ГУМ-Катка состоялось в понедельник на Красной площади в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:14
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татьяна навка
камила валиева
никита кацалапов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие ГУМ-Катка состоялось в понедельник на Красной площади в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.В этом году ГУМ-Катку исполняется 17 лет. На торжественном открытии гостям представили фрагмент выступления ледового шоу Татьяны Навки "Шахерезада"."Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", всем в детстве её читали. По мотивам этой сказки мы сделали нашу сказку "История любви Шахерезады", - сказала Навка журналистам. По её словам, в выступлении задействованы фигуристы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, озвучивают роли Жасмин, Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез.Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе катка, одновременно на Красной площади начинает работать ГУМ-Ярмарка: карусели для детей и взрослых и аппетитные угощения. Также на ярмарке москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут оформлены в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь катка составляет почти 6 тысяч квадратных метров. Заморозку льда поддерживают 65 километров трубок с хладагентом, поэтому лед выдерживает температуру до плюс 10 градусов. Чтобы лёд для всех катающихся был одинаково гладкий, после каждого сеанса его поверхность в течение 30 минут обрабатывает специальная техника.Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка можно будет посетить бесплатно, продолжительность сеанса – один час. В будни взрослый билет будет стоить 600 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. Стоимость билета в выходные и праздничные дни – 700 и 400 рублей соответственно.РИА Новости выступает Информационным партнером ГУМ-катка.
https://ria.ru/20221126/katok-1834509605.html
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татьяна навка, камила валиева, никита кацалапов
Татьяна Навка, Камила Валиева, Никита Кацалапов
21:14 28.11.2022 (обновлено: 23:07 28.11.2022)
 
В Москве торжественно открылся ГУМ-Каток

На Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкФрагмент ледового спектакля "Шахерезада" Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
Фрагмент ледового спектакля Шахерезада Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фрагмент ледового спектакля "Шахерезада" Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие ГУМ-Катка состоялось в понедельник на Красной площади в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году ГУМ-Катку исполняется 17 лет. На торжественном открытии гостям представили фрагмент выступления ледового шоу Татьяны Навки "Шахерезада".
Каток в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 22:54
В Москве к зимнему сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом
"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", всем в детстве её читали. По мотивам этой сказки мы сделали нашу сказку "История любви Шахерезады", - сказала Навка журналистам. По её словам, в выступлении задействованы фигуристы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, озвучивают роли Жасмин, Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез.
Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе катка, одновременно на Красной площади начинает работать ГУМ-Ярмарка: карусели для детей и взрослых и аппетитные угощения. Также на ярмарке москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.
В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут оформлены в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь катка составляет почти 6 тысяч квадратных метров. Заморозку льда поддерживают 65 километров трубок с хладагентом, поэтому лед выдерживает температуру до плюс 10 градусов. Чтобы лёд для всех катающихся был одинаково гладкий, после каждого сеанса его поверхность в течение 30 минут обрабатывает специальная техника.
С видом на море: в "Севкабель Порту" открыли сезон катания на коньках
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.

Посетители на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
1 из 5

Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Особенно красиво вечером, когда зажигается подсветка и загораются развешанные на деревьях звезды.

Открытие отпраздновали шумно: позвали диджеев, установили фуд-траки с едой и напитками — они будут работать до конца сезона.

Посетители на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
2 из 5

Особенно красиво вечером, когда зажигается подсветка и загораются развешанные на деревьях звезды.

Открытие отпраздновали шумно: позвали диджеев, установили фуд-траки с едой и напитками — они будут работать до конца сезона.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Посетить каток можно ежедневно с 11:00 до 21:00 (в будни) и до 22:30 (в выходные). Билеты лучше покупать заранее: одновременно площадка вмещает только 280 гостей.

Посетители на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
3 из 5

Посетить каток можно ежедневно с 11:00 до 21:00 (в будни) и до 22:30 (в выходные). Билеты лучше покупать заранее: одновременно площадка вмещает только 280 гостей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.

Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.

Юная посетительница на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
4 из 5

Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.

Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Покататься в этом сезоне можно и в Охта Парке (каток там работает с конца октября), в парке имени Бабушкина и спорткомплексе "Ледовый дворец".

Посетители на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
5 из 5

Покататься в этом сезоне можно и в Охта Парке (каток там работает с конца октября), в парке имени Бабушкина и спорткомплексе "Ледовый дворец".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 5

Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 5

Особенно красиво вечером, когда зажигается подсветка и загораются развешанные на деревьях звезды.

Открытие отпраздновали шумно: позвали диджеев, установили фуд-траки с едой и напитками — они будут работать до конца сезона.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 5

Посетить каток можно ежедневно с 11:00 до 21:00 (в будни) и до 22:30 (в выходные). Билеты лучше покупать заранее: одновременно площадка вмещает только 280 гостей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
4 из 5

Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.

Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
5 из 5

Покататься в этом сезоне можно и в Охта Парке (каток там работает с конца октября), в парке имени Бабушкина и спорткомплексе "Ледовый дворец".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка можно будет посетить бесплатно, продолжительность сеанса – один час. В будни взрослый билет будет стоить 600 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. Стоимость билета в выходные и праздничные дни – 700 и 400 рублей соответственно.
РИА Новости выступает Информационным партнером ГУМ-катка.
Театральный каток в сквере Юбилейный в Химках - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 17:30
В Химках отрыли первый в этом сезоне каток Подмосковья
 
Татьяна НавкаКамила ВалиеваНикита Кацалапов
 
 
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