В Москве торжественно открылся ГУМ-Каток

Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.

Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.