В Москве торжественно открылся ГУМ-Каток

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие ГУМ-Катка состоялось в понедельник на Красной площади в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.В этом году ГУМ-Катку исполняется 17 лет. На торжественном открытии гостям представили фрагмент выступления ледового шоу Татьяны Навки "Шахерезада"."Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", всем в детстве её читали. По мотивам этой сказки мы сделали нашу сказку "История любви Шахерезады", - сказала Навка журналистам. По её словам, в выступлении задействованы фигуристы Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, озвучивают роли Жасмин, Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез.Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе катка, одновременно на Красной площади начинает работать ГУМ-Ярмарка: карусели для детей и взрослых и аппетитные угощения. Также на ярмарке москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут оформлены в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь катка составляет почти 6 тысяч квадратных метров. Заморозку льда поддерживают 65 километров трубок с хладагентом, поэтому лед выдерживает температуру до плюс 10 градусов. Чтобы лёд для всех катающихся был одинаково гладкий, после каждого сеанса его поверхность в течение 30 минут обрабатывает специальная техника.Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка можно будет посетить бесплатно, продолжительность сеанса – один час. В будни взрослый билет будет стоить 600 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. Стоимость билета в выходные и праздничные дни – 700 и 400 рублей соответственно.РИА Новости выступает Информационным партнером ГУМ-катка.
Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе катка, одновременно на Красной площади начинает работать ГУМ-Ярмарка: карусели для детей и взрослых и аппетитные угощения. Также на ярмарке москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.
В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут оформлены в узнаваемой стилистике Гжели. Площадь катка составляет почти 6 тысяч квадратных метров. Заморозку льда поддерживают 65 километров трубок с хладагентом, поэтому лед выдерживает температуру до плюс 10 градусов. Чтобы лёд для всех катающихся был одинаково гладкий, после каждого сеанса его поверхность в течение 30 минут обрабатывает специальная техника.
Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.
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Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.
Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.
Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.
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Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.
Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.
Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.
Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.
Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка можно будет посетить бесплатно, продолжительность сеанса – один час. В будни взрослый билет будет стоить 600 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. Стоимость билета в выходные и праздничные дни – 700 и 400 рублей соответственно.
РИА Новости выступает Информационным партнером ГУМ-катка.
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