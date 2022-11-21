С видом на море: в "Севкабель Порту" открыли сезон катания на коньках

В "Севкабель Порту" в Петербурге открыли сезон катания на коньках
Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.
Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.
Особенно красиво вечером, когда зажигается подсветка и загораются развешанные на деревьях звезды.
Открытие отпраздновали шумно: позвали диджеев, установили фуд-траки с едой и напитками — они будут работать до конца сезона.
Особенно красиво вечером, когда зажигается подсветка и загораются развешанные на деревьях звезды.
Открытие отпраздновали шумно: позвали диджеев, установили фуд-траки с едой и напитками — они будут работать до конца сезона.
Посетить каток можно ежедневно с 11:00 до 21:00 (в будни) и до 22:30 (в выходные). Билеты лучше покупать заранее: одновременно площадка вмещает только 280 гостей.
Посетить каток можно ежедневно с 11:00 до 21:00 (в будни) и до 22:30 (в выходные). Билеты лучше покупать заранее: одновременно площадка вмещает только 280 гостей.
Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.
Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.
Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.
Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.
Покататься в этом сезоне можно и в Охта Парке (каток там работает с конца октября), в парке имени Бабушкина и спорткомплексе "Ледовый дворец".
Покататься в этом сезоне можно и в Охта Парке (каток там работает с конца октября), в парке имени Бабушкина и спорткомплексе "Ледовый дворец".