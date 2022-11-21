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С видом на море: в "Севкабель Порту" открыли сезон катания на коньках - РИА Новости, 21.11.2022
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Туризм
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С видом на море: в "Севкабель Порту" открыли сезон катания на коньках
С видом на море: в "Севкабель Порту" открыли сезон катания на коньках - РИА Новости, 21.11.2022
С видом на море: в "Севкабель Порту" открыли сезон катания на коньках
В середине ноября в Петербурге традиционно стартует сезон катания на коньках. В минувшие выходные первых гостей принял каток с панорамным видом на море в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:46
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фото
туризм
санкт-петербург
финский залив
катки
коньки
туризм
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В середине ноября в Петербурге традиционно стартует сезон катания на коньках. В минувшие выходные первых гостей принял каток с панорамным видом на море в культурном центре "Севкабель Порт". О том, как прошло открытие и где еще можно выйти на лед в Cеверной столице, — в фотоленте РИА Новости.
санкт-петербург
финский залив
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Фото, Туризм, Санкт-Петербург, Финский залив, Катки, Коньки, Туризм, туристы, Отдых, Фото - Туризм
16:46 21.11.2022 (обновлено: 17:56 21.11.2022)
 
С видом на море: в "Севкабель Порту" открыли сезон катания на коньках

В "Севкабель Порту" в Петербурге открыли сезон катания на коньках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В середине ноября в Петербурге традиционно стартует сезон катания на коньках. В минувшие выходные первых гостей принял каток с панорамным видом на море в культурном центре "Севкабель Порт". О том, как прошло открытие и где еще можно выйти на лед в Cеверной столице, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.

Посетители на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
1 из 5

Каток в "Севкабеле" — это не просто огороженная бортиком площадка. Здесь чувствуешь себя словно на поляне в сказочном лесу. Прямо из-подо льда растут деревья, вокруг которых можно кататься, при этом практически с любой точки открывается панорамный вид на Финский залив и Вантовый мост.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Особенно красиво вечером, когда зажигается подсветка и загораются развешанные на деревьях звезды.

Открытие отпраздновали шумно: позвали диджеев, установили фуд-траки с едой и напитками — они будут работать до конца сезона.

Посетители на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
2 из 5

Особенно красиво вечером, когда зажигается подсветка и загораются развешанные на деревьях звезды.

Открытие отпраздновали шумно: позвали диджеев, установили фуд-траки с едой и напитками — они будут работать до конца сезона.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Посетить каток можно ежедневно с 11:00 до 21:00 (в будни) и до 22:30 (в выходные). Билеты лучше покупать заранее: одновременно площадка вмещает только 280 гостей.

Посетители на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
3 из 5

Посетить каток можно ежедневно с 11:00 до 21:00 (в будни) и до 22:30 (в выходные). Билеты лучше покупать заранее: одновременно площадка вмещает только 280 гостей.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.

Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.

Юная посетительница на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
4 из 5

Уже в следующую субботу в Петербурге откроется еще один каток: ретро-футуристический. Лед зальют в популярном у туристов и жителей города месте — на рукотворном острове Новая Голландия.

Фишкой площадки станут очаги с огнем и уютные кресла на входе, тематические афиши и плакаты, а также скульптуры фигуристов и конькобежцев, стилизованные под советские фарфоровые статуэтки, — их установят на деревянной сцене.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Покататься в этом сезоне можно и в Охта Парке (каток там работает с конца октября), в парке имени Бабушкина и спорткомплексе "Ледовый дворец".

Посетители на катке, открывшемся в арт-пространстве Севкабель порт в Санкт-Петербурге
5 из 5

Покататься в этом сезоне можно и в Охта Парке (каток там работает с конца октября), в парке имени Бабушкина и спорткомплексе "Ледовый дворец".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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