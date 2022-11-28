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Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел на заводские ходовые испытания - РИА Новости, 28.11.2022
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Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел на заводские ходовые испытания
Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел на заводские ходовые испытания - РИА Новости, 28.11.2022
Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел на заводские ходовые испытания
Новейший российский фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 приступил к заводским ходовым испытаниям на полигонах Балтики, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:54
2022-11-28T14:54
безопасность
россия
санкт-петербург
балтийское море
северная верфь
калибр
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Новейший российский фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 приступил к заводским ходовым испытаниям на полигонах Балтики, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтийского флота (БФ)."Силы Балтийского флота обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко". В настоящее время фрегат вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний", - заявили на флоте.В ходе текущих испытаний специалисты проверят работу ряда корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение корабля, в том числе навигационные комплексы, связь, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования, а также работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства."В различных режимах проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания фрегата. В испытаниях новейшего корабля задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация БФ", - добавили на флоте.Фрегат "Адмирал Головко" построен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и является третьих кораблем проекта 22350. Головной фрегат "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов" уже вошли в состав ВМФ России. Основным вооружением фрегатов проекта является ракетный комплекс с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Планируется, что фрегаты данной серии получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".
https://ria.ru/20221117/tralschik-1832102637.html
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россия
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безопасность, россия, санкт-петербург, балтийское море, северная верфь, калибр
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Балтийское море, Северная верфь, Калибр
14:54 28.11.2022
 
Новейший фрегат "Адмирал Головко" вышел на заводские ходовые испытания

Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 вышел на заводские ходовые испытания

© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" / Перейти в медиабанкСпуск на воду фрегата "Адмирал Головко"
Спуск на воду фрегата Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"
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Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко". Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Новейший российский фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 приступил к заводским ходовым испытаниям на полигонах Балтики, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтийского флота (БФ).
"Силы Балтийского флота обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко". В настоящее время фрегат вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний", - заявили на флоте.
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В ходе текущих испытаний специалисты проверят работу ряда корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение корабля, в том числе навигационные комплексы, связь, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования, а также работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства.
"В различных режимах проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания фрегата. В испытаниях новейшего корабля задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация БФ", - добавили на флоте.
Фрегат "Адмирал Головко" построен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и является третьих кораблем проекта 22350. Головной фрегат "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов" уже вошли в состав ВМФ России. Основным вооружением фрегатов проекта является ракетный комплекс с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Планируется, что фрегаты данной серии получат на вооружение также новейший гиперзвуковой комплекс "Циркон".
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