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Эксперт заявил о восстановлении импорта в Россию - РИА Новости, 28.11.2022
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Эксперт заявил о восстановлении импорта в Россию
Эксперт заявил о восстановлении импорта в Россию - РИА Новости, 28.11.2022
Эксперт заявил о восстановлении импорта в Россию
Поставки импортных товаров в РФ после нескольких месяцев шока, связанного с введением беспрецедентных антироссийских санкций, восстанавливаются, заявил РИА... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:26
2022-11-28T08:30
экономика
россия
китай
турция
российская академия наук
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поставки импортных товаров в РФ после нескольких месяцев шока, связанного с введением беспрецедентных антироссийских санкций, восстанавливаются, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв."После первоначального шока, вызванного введением Западом беспрецедентных санкций против России, импорт в страну восстанавливается",- сказал он.К сожалению, по словам эксперта, этот процесс из-за различных санкционных ограничений идет достаточно медленно, но довольно активно. "В отличие от политиков, бизнес, включая, западный, по-прежнему желает иметь с Россией дело. Неудивительно, что западные предприниматели готовы искать для этого новые логистические пути, не афишируя, разумеется, при этом своей деятельности",- подчеркнул Широв.Именно поэтому очень сложно в этой связи, заметил он, ответить на вопрос, откуда сейчас конкретно весь импорт поступает в Россию."Если говорить про Китай, то тут все ясно. А вот из Европейского союза импорт идет и через Турцию – самый простой путь, и через Среднюю и Центральную Азию",- сказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.При этом он добавил, что главная загвоздка сегодня не столько в логистике, сколько, в деньгах, как заплатить за товар, ограничения на финансовые операции сильно влияют на этот процесс."Приходится искать новые механизмы, но тут возникают всякие проблемы, которые приводят к дополнительным издержкам, что повышает стоимость продукции для конечных потребителей",- заключил Широв.
https://ria.ru/20221127/pshenitsa-1834534874.html
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экономика, россия, китай, турция, российская академия наук
Экономика, Россия, Китай, Турция, Российская академия наук
08:26 28.11.2022 (обновлено: 08:30 28.11.2022)
 
Эксперт заявил о восстановлении импорта в Россию

Эксперт ИНП РАН Широв заявил о восстановлении импорта в Россию после шока первых месяцев

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поставки импортных товаров в РФ после нескольких месяцев шока, связанного с введением беспрецедентных антироссийских санкций, восстанавливаются, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
"После первоначального шока, вызванного введением Западом беспрецедентных санкций против России, импорт в страну восстанавливается",- сказал он.
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К сожалению, по словам эксперта, этот процесс из-за различных санкционных ограничений идет достаточно медленно, но довольно активно. "В отличие от политиков, бизнес, включая, западный, по-прежнему желает иметь с Россией дело. Неудивительно, что западные предприниматели готовы искать для этого новые логистические пути, не афишируя, разумеется, при этом своей деятельности",- подчеркнул Широв.
Именно поэтому очень сложно в этой связи, заметил он, ответить на вопрос, откуда сейчас конкретно весь импорт поступает в Россию.
"Если говорить про Китай, то тут все ясно. А вот из Европейского союза импорт идет и через Турцию – самый простой путь, и через Среднюю и Центральную Азию",- сказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
При этом он добавил, что главная загвоздка сегодня не столько в логистике, сколько, в деньгах, как заплатить за товар, ограничения на финансовые операции сильно влияют на этот процесс.
"Приходится искать новые механизмы, но тут возникают всякие проблемы, которые приводят к дополнительным издержкам, что повышает стоимость продукции для конечных потребителей",- заключил Широв.
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