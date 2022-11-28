https://ria.ru/20221128/import-1834663769.html

Эксперт заявил о восстановлении импорта в Россию

Эксперт заявил о восстановлении импорта в Россию - РИА Новости, 28.11.2022

Эксперт заявил о восстановлении импорта в Россию

Поставки импортных товаров в РФ после нескольких месяцев шока, связанного с введением беспрецедентных антироссийских санкций, восстанавливаются, заявил РИА... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:26

2022-11-28T08:26

2022-11-28T08:30

экономика

россия

китай

турция

российская академия наук

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поставки импортных товаров в РФ после нескольких месяцев шока, связанного с введением беспрецедентных антироссийских санкций, восстанавливаются, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв."После первоначального шока, вызванного введением Западом беспрецедентных санкций против России, импорт в страну восстанавливается",- сказал он.К сожалению, по словам эксперта, этот процесс из-за различных санкционных ограничений идет достаточно медленно, но довольно активно. "В отличие от политиков, бизнес, включая, западный, по-прежнему желает иметь с Россией дело. Неудивительно, что западные предприниматели готовы искать для этого новые логистические пути, не афишируя, разумеется, при этом своей деятельности",- подчеркнул Широв.Именно поэтому очень сложно в этой связи, заметил он, ответить на вопрос, откуда сейчас конкретно весь импорт поступает в Россию."Если говорить про Китай, то тут все ясно. А вот из Европейского союза импорт идет и через Турцию – самый простой путь, и через Среднюю и Центральную Азию",- сказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.При этом он добавил, что главная загвоздка сегодня не столько в логистике, сколько, в деньгах, как заплатить за товар, ограничения на финансовые операции сильно влияют на этот процесс."Приходится искать новые механизмы, но тут возникают всякие проблемы, которые приводят к дополнительным издержкам, что повышает стоимость продукции для конечных потребителей",- заключил Широв.

https://ria.ru/20221127/pshenitsa-1834534874.html

https://ria.ru/20221125/gaz-1834216257.html

россия

китай

турция

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экономика, россия, китай, турция, российская академия наук