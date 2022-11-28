https://ria.ru/20221128/gruzy-1834748770.html

Финский ж/д оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан

Финский ж/д оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан - РИА Новости, 28.11.2022

Финский ж/д оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан

Крупный финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics запустил регулярные перевозки грузов из Европы в Казахстан, следует из сообщения компании. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:49

2022-11-28T13:49

2022-11-28T13:49

экономика

казахстан

европа

финляндия

казахстанские железные дороги

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Крупный финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics запустил регулярные перевозки грузов из Европы в Казахстан, следует из сообщения компании."Nurminen Logistics начала регулярные железнодорожные перевозки из Финляндии и Европы в Казахстан в сотрудничестве с Казахстанскими государственными железными дорогами (KTZE). Первая партия из Хельсинки в Казахстан начала свое путешествие на прошлой неделе, а следующие отправления состоятся в декабре", - говорится в сообщении.Утончается, что в декабре Казахстанские железные дороги увеличат количество отправлений из Европы в Казахстан до трех раз в неделю.Nurminen Logistics впервые сообщила о своем сотрудничестве с Казахстанскими железными дорогами в марте 2022 года, когда было объявлено о договоренности по использованию Транскаспийского маршрута между Китаем и Европой, сочетающего в себе железнодорожный и морской транспорт.Nurminen Logistics - финская компания, основанная в 1886 году, предлагает терминальные и мультимодальные услуги и является ведущим железнодорожным оператором на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией.

https://ria.ru/20221125/vagony-1834357207.html

https://ria.ru/20221109/gruzoperevozki-1830185652.html

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экономика, казахстан, европа, финляндия, казахстанские железные дороги