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Финский ж/д оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан - РИА Новости, 28.11.2022
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Финский ж/д оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан
Финский ж/д оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан - РИА Новости, 28.11.2022
Финский ж/д оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан
Крупный финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics запустил регулярные перевозки грузов из Европы в Казахстан, следует из сообщения компании. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:49
2022-11-28T13:49
экономика
казахстан
европа
финляндия
казахстанские железные дороги
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Крупный финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics запустил регулярные перевозки грузов из Европы в Казахстан, следует из сообщения компании."Nurminen Logistics начала регулярные железнодорожные перевозки из Финляндии и Европы в Казахстан в сотрудничестве с Казахстанскими государственными железными дорогами (KTZE). Первая партия из Хельсинки в Казахстан начала свое путешествие на прошлой неделе, а следующие отправления состоятся в декабре", - говорится в сообщении.Утончается, что в декабре Казахстанские железные дороги увеличат количество отправлений из Европы в Казахстан до трех раз в неделю.Nurminen Logistics впервые сообщила о своем сотрудничестве с Казахстанскими железными дорогами в марте 2022 года, когда было объявлено о договоренности по использованию Транскаспийского маршрута между Китаем и Европой, сочетающего в себе железнодорожный и морской транспорт.Nurminen Logistics - финская компания, основанная в 1886 году, предлагает терминальные и мультимодальные услуги и является ведущим железнодорожным оператором на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией.
https://ria.ru/20221125/vagony-1834357207.html
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экономика, казахстан, европа, финляндия, казахстанские железные дороги
Экономика, Казахстан, Европа, Финляндия, Казахстанские железные дороги
13:49 28.11.2022
 
Финский ж/д оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан

Финский железнодорожный оператор запустил регулярные перевозки грузов в Казахстан

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкТоварные вагоны на ЖД путях
Товарные вагоны на ЖД путях - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Товарные вагоны на ЖД путях. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Крупный финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics запустил регулярные перевозки грузов из Европы в Казахстан, следует из сообщения компании.
"Nurminen Logistics начала регулярные железнодорожные перевозки из Финляндии и Европы в Казахстан в сотрудничестве с Казахстанскими государственными железными дорогами (KTZE). Первая партия из Хельсинки в Казахстан начала свое путешествие на прошлой неделе, а следующие отправления состоятся в декабре", - говорится в сообщении.
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Утончается, что в декабре Казахстанские железные дороги увеличат количество отправлений из Европы в Казахстан до трех раз в неделю.
Nurminen Logistics впервые сообщила о своем сотрудничестве с Казахстанскими железными дорогами в марте 2022 года, когда было объявлено о договоренности по использованию Транскаспийского маршрута между Китаем и Европой, сочетающего в себе железнодорожный и морской транспорт.
Nurminen Logistics - финская компания, основанная в 1886 году, предлагает терминальные и мультимодальные услуги и является ведущим железнодорожным оператором на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией.
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ЭкономикаКазахстанЕвропаФинляндияКазахстанские железные дороги
 
 
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