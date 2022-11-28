https://ria.ru/20221128/granitsa-1834790812.html

Работу по приграничному сотрудничеству следует усилить, заявил Токаев

Работу по приграничному сотрудничеству следует усилить, заявил Токаев - РИА Новости, 28.11.2022

Работу по приграничному сотрудничеству следует усилить, заявил Токаев

Казахстану и России необходимо усилить работу подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества, считает президент республики Касым-Жомарт РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:46

2022-11-28T15:46

2022-11-28T15:46

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

оренбург

евразийский экономический союз

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстану и России необходимо усилить работу подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев."Следует, на наш взгляд, усилить деятельность подкомиссии по вопросам приграничного и межрегионального сотрудничества. В число ключевых задач подкомиссии входит координация и реализация межрегиональных программ сотрудничества. Последнее заседание было проведено в октябре 2019 года, но в связи с пандемией коронавируса у нас не было с тех пор встреч в рамках подкомиссии", - сказал Токаев в ходе обращения в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.Глава государства считает, что очередное заседание подкомиссии можно было бы провести "в скором времени, тем более накопились некоторые вопросы, которые требуют обсуждения".Кроме того, считает Токаев, особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и России."Полагаю, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс - один путь", маршрута "Север - Юг", и, конечно же, сопрягать эти маршруты с деятельностью Евразийского экономического союза", - добавил президент.

https://ria.ru/20221128/tokaev-1834752508.html

https://ria.ru/20221128/pogranichniki-1834787748.html

казахстан

россия

оренбург

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касым-жомарт токаев, казахстан, россия, оренбург, евразийский экономический союз