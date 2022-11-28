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России и Казахстану важно укрепить кооперацию на границах, заявил Токаев
России и Казахстану важно укрепить кооперацию на границах, заявил Токаев - РИА Новости, 28.11.2022
России и Казахстану важно укрепить кооперацию на границах, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важным укрепить кооперацию приграничных регионов республики и России. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:57
2022-11-28T14:57
2022-11-28T14:57
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
северо-казахстанская область
экономика
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важным укрепить кооперацию приграничных регионов республики и России.Глава государства, выступая с обращением в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, отметил, что республика заинтересована в развитии стабильных торговых инвестиционных отношений."Приоритетом является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на наших приграничных территориях. В 2019 году в Северо-Казахстанской области образована специальная экономическая зона "Кызылжар". В самом ближайшем времени там появятся современные экспорто-ориентированные производства. Считаю, что деятельность этой специальной экономической зоны может придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран", - сказал Токаев.По его словам, еще один приоритет – расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов. "В Павлодарской и Атырауской областях имеются благоприятные условия для работы российских предприятий алюминиевого и нефтехимического кластера. Уверен, что приграничное сотрудничество, кооперация в этом направлении будет содействовать укреплению промышленного потенциала наших стран", - отметил казахстанский лидер.В целом, подчеркнул президент, межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой для конструктивного взаимодействия двух стран по всем направлениям.
https://ria.ru/20221128/kazakhstan-1834762916.html
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касым-жомарт токаев, россия, казахстан, северо-казахстанская область, экономика
Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Северо-Казахстанская область, Экономика
России и Казахстану важно укрепить кооперацию на границах, заявил Токаев
Токаев считает важным укрепить кооперацию приграничных регионов Казахстана и России
АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важным укрепить кооперацию приграничных регионов республики и России.
Глава государства, выступая с обращением в режиме видеоконференции к участникам XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, отметил, что республика заинтересована в развитии стабильных торговых инвестиционных отношений.
"Приоритетом является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на наших приграничных территориях. В 2019 году в Северо-Казахстанской области
образована специальная экономическая зона "Кызылжар". В самом ближайшем времени там появятся современные экспорто-ориентированные производства. Считаю, что деятельность этой специальной экономической зоны может придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран", - сказал Токаев.
По его словам, еще один приоритет – расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов. "В Павлодарской и Атырауской областях имеются благоприятные условия для работы российских предприятий алюминиевого и нефтехимического кластера. Уверен, что приграничное сотрудничество, кооперация в этом направлении будет содействовать укреплению промышленного потенциала наших стран", - отметил казахстанский лидер.
В целом, подчеркнул президент, межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой для конструктивного взаимодействия двух стран по всем направлениям.